La première incursion sur grand écran dans le Spider-Verse était incroyable. Non seulement Spider-Man: dans le Spider-Verse tisser avec succès plusieurs Spider-People dans une belle histoire, mais cela a été fait avec l’un des styles d’art animés les plus cool que nous ayons vus à ce jour. Il n’était donc guère surprenant qu’une suite ait été annoncée, dont le producteur Christopher Miller promet «de rendre le premier film pittoresque».

Ce qui a été une surprise, cependant, ce sont les rumeurs d’une photo en direct de Spider-Verse avec Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Il n’y a eu aucune confirmation officielle que le film d’action réelle se déroule réellement, mais cela n’a pas empêché les fans et les internautes de spéculer sur l’histoire et les personnages. Et l’artiste Camille Vialet a clairement pris le concept et l’a utilisé dans le fan art ci-dessous Spider-Verse, qui comprend diverses itérations des Spideys en direct. Le costume OG Tobey Maguire est l’une des inspirations, tout comme les combinaisons MCU de Tom Holland, et ils sont également rejoints par Spider-Gwen et Miles Morales.

L’existence de Miles a été discrètement évoquée dans la continuité du film, comme nous l’avons vu à l’écran son oncle Aaron Davis, joué par Donald Glover. Mais plus important encore, Davis mentionne même le nom de son neveu dans une scène supprimée de Spider-Man: Homecoming. Donc, il va de soi que Marvel Studios a ou avait prévu qu’un autre Spider-Man entre dans la mêlée à un moment donné. Et bien que le MCU n’ait pas encore introduit Gwen Stacy dans le mélange, Marvel aurait prévu de l’ajouter également.

Dans tous les cas, c’est le moment idéal pour être un fan de Spider-Man, avec le Spider-Man: dans le Spider-Verse suite en 2022, ainsi qu’un autre film de tête Web de Marvel Studios mettant en vedette Tom Holland prévu pour 2021. Et nous sommes sûrs qu’il y aura plus à venir après cela également.