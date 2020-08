Miley Cyrus n’est pas allée « jusqu’au bout avec un mec » avant d’avoir 16 ans – et ce n’était pas avec son ex de Disney Channel, Nick Jonas!

Lors d’une interview sur le podcast Call Her Daddy, Cyrus a révélé qu’elle avait menti à son ex-mari, l’acteur Liam Hemsworth, à propos de sa virginité quand ils avaient commencé à sortir ensemble. Comme Cyrus l’a partagé, Hemsworth était en fait sa première – bien qu’il ne le sache pas à l’époque.

«J’ai fini par épouser le gars [I lost my virginity to]. J’ai menti et dit qu’il n’était pas le premier, donc je n’avais pas l’air d’être un perdant », a-t-elle révélé. «Il a dit: ‘Oh, avec qui as-tu couché?’ Et je ne pouvais penser à personne, alors j’ai juste inventé quelqu’un que je connaissais mais que nous n’avions jamais eu de relations sexuelles auparavant.

« [Liam’s] ami a fini par l’épouser, et puis c’était comme, ‘Oh maintenant mon ami épouse quelqu’un avec qui vous êtes accro?’ »dit Cyrus. «Alors, quand j’avais 24 ans, je devais dire que j’avais menti quand j’avais 16 ans. C’était un mensonge auquel je me suis accroché pendant environ 10 ans.

Cyrus et Hemsworth se sont rencontrés sur le tournage du film d’amour, The Last Song. Ils se sont fiancés de 2012 à 2013 et se sont séparés pendant plusieurs années pour se retrouver en 2016.

Le couple s’est marié en 2018. Moins d’un an plus tard, le couple a divorcé et Cyrus est passé à des relations avec la star de télé-réalité Kaitlynn Carter et le chanteur Cody Simpson, dont elle s’est récemment séparée.

Quant à son prochain partenaire? «J’ai besoin d’ennuyer … j’ai vraiment, vraiment besoin d’un apaisement [person], J’ai besoin d’une ancre, j’ai besoin d’un poids », a-t-elle avoué ce qu’elle recherche dans une relation actuellement.