Miley Cyrus reconnaît le mouvement viral #FreeBritney – encore une fois.

Dans une nouvelle interview avec iHeartRadio pour promouvoir son dernier single « Midnight Sky », la chanteuse de 27 ans a expliqué son soutien à Britney Spears après avoir crié « Free Britney! » sur scène au Beale Street Music Festival 2019. Le cri est venu au milieu d’une campagne explosive sur les réseaux sociaux menée par les fans de Spears pour enquêter sur la tutelle en cours du chanteur « Toxic » qui est en place depuis 2008.

« Je pense, vous savez, du point de vue du public, ce serait vraiment difficile de comprendre, et comme je ne connais pas personnellement Britney très bien, j’ai l’impression que je ne suis qu’un autre spéculateur public », a expliqué Cyrus. le 14 août. «Et je me vérifie toujours moi-même aussi… est-ce ma place? Suis-je juste assis de l’extérieur, pensant que je connais des détails que je ne connais pas, un peu comme je me plains de la façon dont le public me fait?

L’ancienne star de Hannah Montana a ajouté que, bien qu’elle soit à la périphérie de la situation, elle veut le meilleur pour son collègue pop star et ancien collaborateur de Bangerz. «C’est un traitement pour les autres comme vous vouliez être traité. Je ne la connais certainement pas assez personnellement pour connaître les détails », a-t-elle ajouté.« Je crie beaucoup de choses à mon émission. Je pense aussi que Britney, comme n’importe qui d’autre, devrait avoir la liberté de vivre la vie qui lui est la plus authentique. «

Jamie Spears, le père de Britney et l’une des principales figures en charge de sa tutelle, a récemment accordé une interview au New York Post dans laquelle il a qualifié le mouvement #FreeBritney de « blague ».

«Tous ces théoriciens du complot ne savent rien. Le monde n’en a pas la moindre idée », a-t-il détaillé. «C’est au tribunal de Californie de décider de ce qui est le mieux pour ma fille. Ce n’est l’affaire de personne d’autre.

Spears, quant à elle, s’amuse encore sur Instagram, posant dans ses tenues préférées et montrant avec légèreté ses nombreuses récompenses avec son petit ami Sam Asghari.

Découvrez le clip du nouveau single de Miley Cyrus « Midnight Sky » ci-dessous: