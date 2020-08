Le forum de collecte de fonds DocPitch du California Film Institute se tiendra virtuellement à 19 h le 13 août. L’événement était initialement prévu en tandem avec le festival de films documentaires DocLands, qui a été reporté à partir de mai. DocLands aura désormais lieu avec le Mill Valley Film Festival le 8 octobre.

DocPitch est l’événement annuel de CFI destiné à soutenir financièrement les cinéastes dans la réalisation d’un documentaire en production. Les huit finalistes de cette année, sélectionnés avant le report de l’événement, soumettront des présentations préenregistrées, y compris un bref synopsis, une bande-annonce et une présentation verbale préenregistrée, pour avoir la possibilité de recevoir un prix en espèces totalisant 125000 $.

Les présentations seront disponibles à 19 h HP le 13 août et le vote pour le prix du choix du public sera ouvert jusqu’à minuit PT le 19 août. Le public sélectionnera un projet pour recevoir 25 000 $, tandis qu’un jury de professionnels de l’industrie présentera trois subventions majeures et cinq petites subventions à la réalisation de documentaires totalisant 100 000 $. Les lauréats de huit prix de l’industrie et d’un prix sélectionné par le public seront annoncés le 21 août, lors d’une conversation virtuelle avec les cinéastes.

Le jury de cette année comprend les professionnels de l’industrie Simon Kilmurry, Paola Mottura et Denae Peters ainsi que les réalisateurs de documentaires primés Freida Lee Mock et Speech Thomas. Julie Campfield, Joni Cooper, Melissa Fondakowski et Maida Lynn ont sélectionné les huit projets de longs métrages.

DocLands Documentary Film Festival, présenté par CFI, apporte des histoires et des idées convaincantes à Marin County, en Californie. L’événement vise à créer une communauté solidaire de réalisateurs de documentaires, voués à créer des liens et des partenariats pour soutenir le travail des cinéastes non romanesques.

Plus d’informations sur les finalistes de cette année sont disponibles ici.