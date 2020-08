Pas de chance pour Mission Impossible 7, car après l’arrêt dont ils ont souffert à cause du Coronavirus, maintenant un tour explosif a provoqué le chaos.

Mission impossible 7 a été contraint d’arrêter de nouveau la production après un grave problème sur le plateau de tournage. Ce n’est que le dernier hic pour le film, après avoir été forcés de fermer plus tôt cette année en raison de la pandémie COVID-19. Selon le rapport, le cascadeur impliquait un cascadeur sur une moto sautant d’une rampe haute, qui a rapidement mal tourné après que la moto a pris feu à l’atterrissage. Le coup aurait pris six semaines pour se préparer et fait partie des séquences d’action les plus chères tournées en Angleterre.

«Cela a été un énorme défi pour la scène et cela a coûté une fortune, sans parler des semaines et des semaines de construction. Mais quand le grand jour est arrivé, ça s’est terriblement mal passé « , détaille un ouvrier de Mission Impossible 7. » L’idée était que le double atterrisse sur d’énormes oreillers bourrés de carton pour amortir le coup, tandis que le vélo s’écrasait en toute sécurité contre le sol à quelques mètres. Malheureusement, il a été mal calculé. La chaleur et le frottement des pneus ont fait que lorsque le vélo est entré en collision, le rembourrage en carton a déclenché et pris feu. La fumée était si forte qu’ils ont dû fermer un aérodrome de la RAF à proximité ».

Heureusement, il n’y a pas de blessures graves.

Les services d’incendie d’Oxfordshire auraient dépêché cinq camions de pompiers et des équipes sur le tournage, et le plateau lui-même est maintenant temporairement fermé alors que les autorités tentent d’enquêter. Bien qu’il n’y ait pas eu de blessures graves causées par l’accident de cascade, le simple fait que cela se soit produit sera un revers financier majeur, et la star de Mission Impossible 7, Croisière Tom, apparemment il n’en est pas très content.

« Heureusement, personne n’a été blessé, mais c’est une catastrophe totale, pour ne pas dire extrêmement coûteuse pour toutes les personnes impliquées », poursuit la source. «Tom Cruise est très frustré. Personne ne veut plus de retards dans le tournage de Mission Impossible 7. »

Pour l’instant, la date de sortie est fixée au 19 novembre 2021. J’espère Mission impossible 7 dirigée par Christopher McQuarrie ne subissez plus de retards dans votre tournage et pouvez atteindre les salles à temps.