Moby publie une vidéo contre la déforestation, ce que l’on pourrait appeler la propagande émotionnelle

▲ Moby a déclaré: nous devons nous rappeler que la crise climatique a la capacité de détruire notre espèce Photo Media y Media

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Jeudi 6 août 2020, p. 7

Une animation qui raconte l’histoire d’un léopard souffrant de la déforestation de l’Amazonie accompagne la chanson My only love de Moby. La vidéo, réalisée par l’étude brésilienne Zombie, cherche à dénoncer les conséquences de l’industrie de la viande et du lait dans le monde.

Dans une émission en ligne, le musicien américain a présenté le clip vidéo et en a profité pour promouvoir la lutte pour le véganisme et contre le changement climatique. J’ai aimé l’idée de créer ce que l’on pourrait appeler de la propagande émotionnelle, car c’est ça la vidéo. Nous ne présentons pas aux gens un film de 90 minutes, impliquant des données et de la science; essayez d’atteindre le cœur des gens, a déclaré Moby.

Dans son rôle d’animateur, Moby s’est entretenu avec les Brésiliens qui ont produit l’animation de Mon seul amour, s’est interrogé sur le processus d’animation, les influences et les inspirations qu’ils avaient eues et enfin sur le problème de la déforestation au Brésil.

Je voudrais parler de leur chef politique au Brésil, mais en même temps, je ne veux pas leur causer d’ennuis, a déclaré le musicien aux animateurs, malheureusement le Brésil et les États-Unis souffrent de deux des pires présidents de leur histoire et le nôtre aussi. Je ne sais pas s’ils peuvent en parler, je ne veux pas qu’ils disparaissent.

Le musicien a également parlé de ce que chacun peut faire pour réduire son impact environnemental et réduire sa consommation de produits d’origine animale. Il y a une partie de moi qui veut être un dictateur mondial de l’alimentation et interdire la consommation de produits animaux et la consommation de viande, a-t-il assuré.

Ne soutenez pas Trump, ne soutenez pas Bolsonaro

Cependant, l’auteur de Porcelain a déclaré que bien qu’il soit végétalien depuis 33 ans, il comprend également que pour chaque personne, c’est différent. Moby pense qu’il existe également d’autres moyens de contribuer. Ne soutenez pas les politiciens qui croient que l’urgence climatique est un mensonge, ne soutenez pas Trump, ne soutenez pas Bolsonaro; Ces gens sont des ennemis de l’humanité en ce qui me concerne. C’est le moins que vous puissiez faire, a assuré le musicien.

Moby a également critiqué la pensée commerciale de ces types de dirigeants. Ils sont tellement narcissiques et sociopathes, ils ne se soucient pas des droits de l’homme, ils ne se soucient pas de l’environnement, ils se soucient de leur capacité à gagner de l’argent pour eux-mêmes et leurs amis. Si vous pouvez affecter cela, je pense que le système peut changer, a assuré le compositeur.

Plus tard, Moby a invité les dirigeants de deux organisations sociales à partager avec leur public les actions qu’ils promeuvent. Sandra Lopes de Mercy for Animals au Brésil, montrant une fois de plus sa préoccupation face à la situation dans le pays, s’est interrogée sur les menaces possibles découlant de ses actions.

Convaincu que l’une des principales causes du changement climatique est la consommation quotidienne de viande, Moby a conclu en disant: il convient de rappeler que la crise climatique a la capacité de détruire notre espèce, elle a la capacité de détruire la vie telle que nous la connaissons dans ce domaine. planète. Chaque problème, que ce soit l’égalité des sexes, le racisme, tout problème qui vous inquiète, même les plus égoïstes, comme notre propre santé et celle de notre famille. Tout ce qui compte pour nous dépend et dépend d’un climat stable. Et l’urgence climatique doit être notre objectif principal.

Mon seul amour fait partie de l’album de Moby, Tous les objets visibles.