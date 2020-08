L’as du Celtic Mohamed Elyounoussi a déclaré au Daily Record qu’il pensait qu’Albian Ajeti sera dans les buts une fois qu’il sera en forme et confiant.

Les Bhoys ont battu KR Reykjavik 6-0 en Ligue des champions mardi soir, remportant une énorme victoire à Parkhead.

Le Celtic se dirige vers le deuxième tour pour affronter Ferencvaros, et les Bhoys espèrent plus de qualité d’Elyounoussi.

L’ailier norvégien a marqué deux fois contre Reykjavik dans une superbe démonstration, et il a pu retrouver sur le terrain Albian Ajeti.

Le Celtic a attrapé l’attaquant dans un mouvement permanent, le sauvant de ce qui a été une année décevante à West Ham United.

Elyounoussi et Ajeti ont joué ensemble à Bâle et ont été sensationnels lors de la saison 2017-18, réussissant 30 buts et 22 passes décisives.

Ajeti est venu remplacer Reykjavik et avait l’air un peu rouillé, ce qui est à prévoir après une petite action de l’équipe première au cours de la dernière année.

Elyounoussi a maintenant admis qu’il pense qu’Ajeti est intelligent, fort et intelligent, estimant qu’ils peuvent raviver leur connexion depuis Bâle – et il a prédit qu’Ajeti marquera beaucoup une fois qu’il aura renforcé sa forme physique et sa confiance.

«Il est venu il y a quelques jours. Il lui faudra du temps pour se remettre en forme », a déclaré Elyounoussi. «Mais c’est un joueur fort physiquement, un joueur intelligent, très intelligent devant le but. Il a eu quelques passes pour moi, j’ai eu quelques passes pour lui quand nous avons joué ensemble.

«Quand il sera en forme et aura confiance en lui, je suis sûr qu’il marquera des buts ici. Nous nous connaissons bien – si nous jouons tous les deux, nous savons à quoi nous attendre l’un de l’autre », a-t-il ajouté.

