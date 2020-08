Halsey a une relation très ouverte avec ses fans et son dernier échange Twitter en est la preuve.

La chanteuse de Bad At Love a partagé une photo sur ses histoires Instagram le 4 août. En un clin d’œil, une belle tartinade florale est recouverte de bougeoirs, de fleurs et d’assiettes de fraises, tandis que quelques pierres sont disposées en cercle pour créer ce qui semble être un rituel purifiant inspiré de la culture amérindienne. Et, comme dans tout rituel de purification digne de ce nom, la tartinade contenait également de la sauge, ce sur quoi certains fans se sont concentrés.

via Cosmopolitan

Un fan a souligné que la sauge blanche, comme celle illustrée dans l’histoire Instagram de Halsey, est loin d’être durable. La demande de sauge blanche, en fait, a augmenté au cours des dernières années et même si les populations amérindiennes utilisent encore des méthodes durables pour récolter la plante, de nombreux consommateurs achètent auprès d’autres sources.

Halsey n’est pas la seule célébrité à utiliser de la sauge pour libérer son énergie. Le mois dernier, la pop star Demi Lovato a demandé à son fiancé Max Ehrich de nettoyer la maison avec ce qui semblait être un bâton de sauge après avoir regardé un film d’horreur.

via Instagram

Répondant à son fan, Halsey a expliqué que le sage sur la photo était le dernier d’un lot qu’elle avait acheté il y a longtemps. Cependant, elle a pris conscience depuis «du détriment de la façon dont elle est récoltée» et pensait que l’option durable était d’utiliser ce qu’elle avait laissé avant de passer à de la sauge plus durable, achetée auprès des communautés autochtones.

En relation: Halsey révèle qu’elle porte des lunettes: « Sans lentilles, je ne monterais pas sur scène »

«Tout mon nouveau sage est acheté de manière responsable, je le promets!» elle a ajouté.

Un autre fan a déclaré à Halsey qu’il existe des options plus durables dont l’utilisation a été encouragée par les autochtones.

Halsey, qui a également expliqué «qu’elle faisait cela depuis longtemps», connaissait les alternatives et a révélé qu’elle utilise souvent du cèdre, de l’absinthe et du romarin.

via Instagram

Elle a également partagé des nouvelles de sa prochaine collection de poésie avec ses fans aujourd’hui (5 août). Halsey a reçu le premier exemplaire du livre, qui est disponible en pré-commande.

Le livre, intitulé Je me laisserais si je pouvais, comprend plus de 130 poèmes écrits par la chanteuse traitant de sa lutte contre le trouble bipolaire et son expérience hexagonale en tant que femme biraciale et bisexuelle.

Elle a répondu à un fan lui demandant des détails sur le contenu de sa poésie en expliquant que la plupart de ses œuvres avaient été écrites avant de devenir Halsey. La chanteuse, dont le vrai nom est Ashley Nicolette Frangipane, a également déclaré que son livre contenait les premières versions de poèmes qui ont fini par être des chansons.

Suivant: Halsey in Awe après avoir écouté «Folklore»: «Je mourrais pour Taylor Swift»