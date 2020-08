* En préparation

La fiction turque ‘Woman’ est devenue le grand succès d’Antena 3 cet été La série a réussi à mener son créneau de diffusion sans problème ce mardi 11 août avec un 13,2% de part et près de 1,3 million de téléspectateurs. Le pari a perdu -0,8 point par rapport à la semaine précédente mais a dépassé le film « Big Eyes » qui au cinéma 5 étoiles de Telecinco avait une part de 9,1% et 936 000 téléspectateurs. Auparavant, la chaîne avait présenté en avant-première «Oregón TV», l’espace humoristique d’Aragón TV. Dans Telecinco la diffusion a atteint une part moyenne de 7,6%, tandis que dans FDF l’espace a enregistré 2,1% quota d’écran. Dans le même temps, il faut noter que «Comando al sol» parvient à maintenir 9,3% à La 1 et Cuatro, «First dates cruising» monte d’un point et reste à 6,7% de part d’écran.

Prime time

· «Femme» perd -0,8 point par rapport au mardi précédent mais mène largement (13,2%)

· Le film « Grands yeux » sur Telecinco a une part de 9,1%

· «Oregón TV» obtient 7,6% dans Telecinco et 2,1% dans FDF

· ‘Comando al sol’ reste et marque dans La 1 une part de 9,3%

Antenne 3

«El Hormiguero stars» «Enrique San Francisco»: 1 163 000 et 9,1%

‘Femme’: 1,290,000 et 13,2%

Telecinco

‘Oregon television’: 986 000 et 7,6%

«Cinéma 5 étoiles» «Grands yeux»: 936 000 et 9,1%

Le 1

«Comando aujourd’hui, Comando al sol» «Un été sauvage»: 1 205 000 et 9,3%

le sixième

« L’intermédiaire: le meilleur »: 460000 et 3,7%

«Cinéma» «Assassins»: 711 000 et 7%

Quatre

‘Premières dates’: 293000 et 2,9%

« Premières dates »: 1016000 et 8,2%

‘Premières dates: croisière’: 786000 et 6,7%

Les deux

‘Journées de cinéma classique: présentation’ « Réseau »: 380 000 et 3,1%

– «Journées de cinéma classique: film» «Réseau»: 385 000 et 3,2%

Tard dans la nuit

· ‘Comando al sol’ se démarque dans ce segment avec une part moyenne de 10,7%

· ‘Woman’ se démarque également dans ce groupe et obtient un score de 9,1%

· Telecinco a tort avec « Le peintre », qui obtient un discret 7,5%

Duel ajusté entre ‘First dates cruising’ (4,8%) et le cinéma de laSexta (4,3%)

Antenne 3

Telecinco

‘Cinéma’ « Le peintre »: 291 000 et 7,5%

Quatre

‘Premières dates: croisière’: 319000 et 4,8%

«Callejeros» «Rue spéciale: à tout prix»: 131 000 et 4,7%

Le 1

«Comando de nos jours, Comando al sol» «Bienvenue dans le nord»: 1 201 000 et 10,7%

‘Comando current, Comando al sol’ « Maintenant, le bien commence »: 651 000 et 8,4%

«Espagnols dans le monde» «Hambourg»: 272 000 et 6,8%

«Espagnols dans le monde» «Missouri»: 123 000 et 5%

le sixième

«Cinéma 2» «Graines de destruction»: 148 000 et 4,3%

Les deux

‘Journées de cinéma classique: présentation’ « Voleur de vélos »: 133 000 et 1,9%

– ‘Days of classic cinema: movie’ « Bicycle thief »: 131 000 et 1,9%

‘Festivals d’été’ « Jazz Vitoria Gasteiz »: 40 000 et 1,3%

Après-midi et après-midi

Telecinco

‘Save me lemon’: 1 547 000 et 13,8%

‘Save me orange’: 1 600 000 et 17%

‘Save me tomato’: 1 630 000 et 17,5%

Le 1

« Marché central »: 850000 et 7,8%

« Servir et protéger »: 902000 et 8,8%

‘Acacias 38’: 813000 et 8,6%

‘Le chasseur’: 699000 et 8,1%

‘Direct Espagne’: 505000 et 5,8%

« Ici la Terre »: 831000 et 8,7%

Antenne 3

« Aimer c’est pour toujours »: 1069000 et 10,1%

« Maintenant je tombe! »: 672000 et 7,2%

«Boum!»: 919 000 et 10,7%

‘Pasapalabra’: 1 567 000 et 16,8%

le sixième

‘Zapping: précédent’: 656000 et 5,7%

‘Zapping’: 834000 et 7,4%

« Plus de zapping »: 656000 et 6,1%

« Mieux vaut tard: avance »: 498000 et 4,8%

« Mieux vaut tard »: 652000 et 7,2%

Quatre

« Tout est un mensonge »: 478000 et 4,3%

« Tout est un mensonge bis »: 582000 et 5,5%

«Quatre par jour»: 563 000 et 6,2%

« Quatre par jour à 20h »: 423000 et 4,8%

Les deux

«Connaître et gagner»: 780 000 et 6,9%

« Grands documentaires »: 609000 et 5,8%

– «La vie à la lisière des Tatras»: 632 000 et 5,8%

– «Blue Bahamas» «Wonderland»: 583 000 et 5,7%

‘Documenta2’: 293 000 et 3,2%

– «L’histoire de la Chine» «Routes de la soie et navires de porcelaine»: 291 000 et 3,2%

«Aliments découverts» «Tomates, prébiotiques et gélatine»: 172 000 et 2%

«Nourriture en plein air» «Figues, sucres ajoutés et autruches»: 181 000 et 2,1%

«Paradis à proximité» «Bulgarie: la forêt de l’Europe»: 116 000 et 1,3%

‘La 2 express’: 96000 et 0,9%

«Constructions écologiques» «Construction avec conteneurs»: 103 000 et 0,9%

«Constructions écologiques» «Parenthèses dans le lac»: 196 000 et 1,7%

Matin

Telecinco

‘Le programme d’été’: 609000 et 18,1%

« Il est déjà midi »: 1 140 000 et 13,3%

Antenne 3

‘Unique’: 11000 et 2,2%

« Plus d’un »: 39000 et 5,7%

« Nouvelles du matin »: 84000 et 9,5%

‘Morning news’: 221000 et 16,7%

«Le miroir public est! été ‘: 434000 et 17,1%

«Plus de miroir public est! été ‘: 456000 et 11,3%

«Cuisine ouverte de Karlos Arguiñano» «Omelette de pommes de terre avec tomates épicées et salade»: 781 000 et 11,8%

« La roue de la chance »: 1557000 et 16,5%

Le 1

‘Le matin’: 272000 et 7,8%

«Cocina al punto avec Peña et Tamara» «Cabrales cake»: 300 000 et 5,1%

« Bloqué par le mur »: 361000 et 3,6%

Quatre

‘Surferos tv’: 11000 et 1,5%

‘Mieux vaut appeler Kiko’: 5000 et 0,5%

«Ayez du salami! « The Magi »: 46 000 et 2,9%

« Le scélérat »: 109000 et 4,9%

«Cobra Alert» «El pantera»: 119 000 et 4,2%

«Cobra Alert» «Coma»: 164 000 et 5%

«Cobra Alert» «Cyber ​​Storm»: 215 000 et 5,8%

‘Cobra Alert’ « Breathless Love »: 247 000 et 5,3%

‘Le concours de l’année’: 308000 et 4,4%

‘Le concours de l’année’: 487000 et 4,6%

le sixième

‘Unique’: 2000 et 0,3%

‘Dans la clé de la nuit’: 1000 et 0,1%

«Qui y habite?»: 11 000 et 1%

« Qui y habite? »: 27000 et 1,6%

« Crimes imparfaits »: 67000 et 2,5%

‘Rouge chaud: précédent’: 229000 et 6,4%

‘Rouge chaud’: 724000 et 12%

Les deux

‘Athlète gourmand’: 15000 et 2,2%

« L’anglais à la TVE »: 11000 et 1,2%

«Mangroves» «Blue Bahamas»: 15 000 et 1,2%

« Quel animal! »: 20000 et 1,2%

‘Story reporter’: 27000 et 1,3%

‘Documenta2’: 31000 et 1,2%

– ‘L’esprit curieux’ « Un cerveau suralimenté »: 31 000 et 1,2%

«L’Italie découverte» «Si proche et si loin de Rome»: 39 000 et 1,2%

«Constructions écologiques» «Isla fogo»: 35 000 et 1%

«Constructions écologiques» «Dormir dans les arbres»: 59 000 et 1,6%

«Matin cinéma» «Beyond Rio Grande»: 250 000 et 4,8%

‘Curro Jiménez’ « Le serveur de la justice »: 445 000 et 4,9%

« Nouvelle-Zélande »: 271000 et 2,3%

Informatif:

Le 1

‘Nouvelles 24h’: 101000 et 19,4%

‘Nouvelles 24h’: 205000 et 14,2%

‘News 1’: 1 038 000 et 8,8%

‘Newscast 1: suite’: 1 195 000 et 10,3%

‘News 2’: 1 282 000 et 11,2%

Antenne 3

« Nouvelles du matin »: 84000 et 9,5%

‘Morning news’: 221000 et 16,7%

‘Antena 3 news 1’: 2 364 000 et 20,2%

‘Antena 3 news 2’: 1 659 000 et 15,1%

Telecinco

‘Morning Telecinco News’: 77000 et 12,1%

‘News Telecinco Matinal’: 142 000 et 17%

‘News Telecinco Matinal’: 245000 et 18,3%

‘News Telecinco 15:00’: 1 729 000 et 14,8%

‘News Telecinco 21:00’: 1 956 000 et 17,6%

Quatre

« Quatre actualités sportives »: 364000 et 3,1%

le sixième

‘laSexta noticias 14h’: 1146000 et 10,5%

‘laSexta news: Jugones’: 701 000 et 5,9%

‘laSexta noticias 20h’: 713000 et 8%

‘LaSexta news: spécial’ « Crise du coronavirus »: 620 000 et 6,1%

