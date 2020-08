Disney a confirmé lundi que son action en direct «Mulan» a été approuvée pour une sortie dans les cinémas chinois «bientôt», faisant de la Chine le territoire le plus important où le film recevra une sortie en salles. Il n’a pas encore reçu de date de sortie officielle dans l’Empire du Milieu.

La société américaine s’est clairement efforcée de trouver le bon ton en annonçant la prochaine première sur son compte officiel de médias sociaux Weibo, écrivant dans un langage faux-poétique qui cherchait à imiter le caractère traditionnel de la ballade originale «Mulan».

«Lorsque la fleur de magnolia s’ouvre, elle est à la hauteur de sa réputation et arrive comme promis», a-t-il écrit dans les poussées à quatre caractères du vers classique, faisant référence à la fleur qui partage un nom chinois avec l’héroïne titulaire. « [‘Mulan’’s] l’importation est confirmée et elle éclatera bientôt dans les théâtres; hâte de te rencontrer! »

Après avoir retardé la date de sortie du film quatre fois déjà en raison du COVID-19, Disney a annoncé la semaine dernière que le remake de son classique animé de 1998 sortirait dans la plupart des grands territoires sur son service de streaming Disney Plus pour 29,99 $ à partir du 4 septembre. sortirait le film en salles dans les territoires où les cinémas sont ouverts mais Disney Plus n’est pas disponible actuellement.

Jusqu’à présent, «Mulan» a confirmé les sorties en salles le 4 septembre dans quelques autres marchés asiatiques, dont Singapour et la Malaisie. S’il frappe la Chine en même temps, cela le mettra en concurrence directe avec l’épopée de science-fiction très attendue de Christopher Nolan, «Tenet», qui sera présentée en première sur le continent le même jour.

Une affiche officielle chinoise du film publiée lundi a été largement ridiculisée en ligne comme étant «moche» et «datée», un mauvais présage pour un blockbuster de 200 millions de dollars qui a fait tout son possible pour attirer le public chinois dans tout, de ses choix de casting à son histoire. changements et scénographie.

«Les étrangers ont-ils conçu cela? Est ce réel?? » a écrit un commentateur. « On dirait que vous avez gâché votre Photoshop. » Un autre a fait écho à ce sentiment: «Au début, je pensais que c’était une affiche réalisée par un cinéma lui-même; ce n’est qu’après une recherche que j’ai compris que ce document était en fait émis par Disney lui-même.

Un certain nombre de personnes se sont amusées à comparer l’affiche à celles de productions locales de niveau B, affirmant qu’elle avait l’apparence de la promotion d’un film ou d’un feuilleton directement en streaming sur Internet.

«Cela ressemble à un drame de guerre anti-japonais», a-t-on écrit, le comparant à un type populaire de télévision bas de gamme généralement mis en place par les femmes au foyer d’âge moyen comme bruit de fond pour accompagner leurs tâches.

La police old-school choisie a sollicité un grincement Comic Sans-esque particulier. Pour l’œil natif, le texte calligraphique rappelle davantage les avis communaux du début des années 2000 placés dans des complexes résidentiels pour rappeler aux gens de sortir leurs ordures que la poésie de la dynastie Wei du Nord.

Une personne a ri en disant que la police était « si bas que les sourcils, c’est comme se cueillir le pied en public ». Un autre a commenté: «C’est encore pire que le [animated ‘Mulan’] affiche il y a 22 ans. Incroyable qu’à cette époque, on puisse encore voir une conception de police aussi obsolète venant de Disney. »

La consternation fait écho au sentiment de déception face à la vision de la société occidentale sur la culture chinoise que beaucoup ont exprimée lorsqu’ils ont eu leur premier aperçu de la bande-annonce de «Mulan» – seulement pour constater que l’héroïne du nord semble avoir grandi dans une maison ronde typique du peuple Hakka du sud et de la côte vivant plus de mille ans après la période où son histoire se déroule.

Dans l’ensemble, cependant, le contrecoup des affiches n’a pas empêché la plupart des commentaires chinois d’exprimer une vive enthousiasme à l’idée d’attraper «Mulan» dans les théâtres. « Dépêchez-vous et déterminez votre date de sortie sur le continent – mon portefeuille est déjà prêt !!! » un posté.

Un autre a écrit: «Je suis tellement heureux que cela soit enfin confirmé! J’attends ça depuis 2018. »

Quelques commentateurs ont déclaré qu’ils hésitaient encore à rentrer dans les cinémas à cause du COVID-19, ou que leur multiplex local n’avait pas encore rouvert à la suite de la pandémie.

Les performances au box-office chinois sont médiocres depuis la réouverture des cinémas le 20 juillet, de nombreux téléspectateurs préférant apparemment rester à la maison en attendant de nouveaux titres plus excitants.

«Mulan» pourrait bien être le seul à faire l’affaire et à relancer le secteur des expositions chinois en difficulté. «Dieu merci, Dieu merci! Il a été reporté indéfiniment encore et encore, mais heureusement, notre pays a fait du bon travail pour prévenir et contrôler le coronavirus, afin que nous puissions aller au cinéma et le voir! s’est exclamé un super-fan excité de l’actrice principale Liu Yifei. En effet, la Chine n’a signalé que 49 nouveaux cas de coronavirus dimanche, tandis que les États-Unis en ont signalé 48769.

Pourtant, même si les cinémas chinois se remettaient plus fermement sur pied au moment de la sortie de «Mulan», le titre pourrait faire face à un contrecoup nationaliste sur le deuxième plus grand marché cinématographique mondial alors que les liens entre les États-Unis et la Chine continuent de se détériorer rapidement.

Les germes de ce phénomène sont déjà en train de germer en ligne, où de nombreux utilisateurs postant sur «Mulan» ont appelé au boycott des films américains.

«Je soutiendrai le film en ligne, mais j’oublierai d’aller le voir dans les salles», a écrit l’un d’eux. «Même si l’argent que je dépense n’est qu’une goutte dans le seau, je ne veux pas qu’un centime de mon argent se retrouve dans les poches des entreprises américaines.»