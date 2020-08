Peu d’industries ont souffert de la pandémie comme celle des cinémas. Leurs activités se sont arrêtées il y a environ quatre mois et depuis, elles sont restées ainsi jusqu’à cette semaine avec un feu orange. Maintenant, une autre nouvelle secoue l’industrie. Disney a annoncé que Mulan, la première la plus attendue de l’année pour le conglomérat, renoncera à sa sortie en salles pour aller sur sa plateforme Disney +.

La pandémie et la quarantaine n’ont fait que renforcer la force des services de streaming dans le monde. Disney + compte désormais plus de 60,5 millions d’abonnés payants le mois dernier, neuf mois seulement après le lancement de la plateforme. Pour profiter de leur croissance et au passage étudier le comportement du marché, ils ont annoncé que Mulán arrivera à Disney + avec un prix de location de 29,99 $ (680 pesos mexicains)Rapports de variété.

La première fonctionnera différemment de tout le contenu disponible sur le service de vidéo à la demande. Les consommateurs aux États-Unis et dans d’autres régions où Disney + est déjà disponible, ils devront payer ce prix premium en plus de leur abonnement mensuel.

De la pandémie à son arrivée chez Disney +

Mulan La première du film était prévue le 27 mars, mais la pandémie de COVID-19 a forcé Disney à reporter le lancement au 24 juillet. Puis fin juin, lorsque les cas ont recommencé à augmenter aux États-Unis, Disney a de nouveau tourné le film jusqu’au 21 août avant de le retirer indéfiniment du calendrier de sortie.

C’est un coup dur compte tenu du fait que cela signifie la perte totale d’espoir que les théâtres puissent fonctionner correctement à l’échelle nécessaire pour soutenir la réalisation de films avec un budget énorme. Tout comme Mulán et Tenet de Christopher Nolan.

La perte d’une première mondiale en salles est douloureuse pour tous les fans de la légende des guerriers chinois de Disney, mais surtout pour le réalisateur Niki Caro, le co-président et directeur créatif Alan Horn et le co-président Alan Bergman. Dans une déclaration, ils ont déclaré que la bande avait été spécialement conçue pour être appréciée dans les salles de cinéma.

«Le réalisateur Niki Caro, nos acteurs et notre équipe ont créé un film magnifique, épique et émouvant qui est tout ce que l’expérience cinématographique devrait être, et c’est là que nous pensons qu’il appartient: sur la scène mondiale et sur grand écran pour que le public du monde entier puisse profiter ensemble »Ils se sont exprimés.

La décision est financière

La décision finale a été prise après que les autorités chinoises ont annoncé le 15 juillet que les salles de cinéma des «régions à faible risque» pourraient rouvrir avec une capacité de 30%.. Ce qui signifierait la moitié du nombre habituel de projections par jour. Les implications de cela signifieraient courir le risque de ne pas pouvoir récupérer les coûts de commercialisation, sans parler de la totalité du budget de production.

Et nous pour quand?

Il y a de bonnes nouvelles! Dans les informations de dernière minute, Bob Chapek, PDG de Disney, a confirmé lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du troisième trimestre 2020 de The Walt Disney Company que Disney + arrivera au Mexique en novembre prochain. Ce n’est donc qu’une question de quelques jours. Oui, cela vaut la peine de sauter avec enthousiasme!