Dans un autre coup dur pour les salles de cinéma, Disney a annoncé que «Mulan» renoncerait à sa sortie en salles prévue. Au lieu de cela, le film sera présenté en première sur Disney Plus le 4 septembre pour un prix de location de 29,99 $.

Initialement prévu pour ouvrir le 27 mars, «Mulan» était censé être l’une des sorties théâtrales majeures de Disney pour l’année. Le studio a organisé une somptueuse première sur le tapis rouge au Dolby Theatre de Los Angeles le 9 mars, mais à peine trois jours plus tard, la cascade de fermetures de l’industrie provoquée par la pandémie COVID-19 a forcé Disney à reporter la sortie de «Mulan’s» au 24 juillet. fin juin, alors que les cas de COVID-19 commençaient à augmenter à nouveau aux États-Unis, Disney a repoussé le film jusqu’au 21 août avant de le retirer indéfiniment du calendrier de sortie.

C’est encore une autre indication flagrante de la perte de confiance des studios dans le fait que les salles de cinéma seront en mesure de rouvrir en toute sécurité dans un proche avenir, en particulier à l’échelle nécessaire pour soutenir la réalisation de films à méga budget.

La perte d’une sortie en salle pour « Mulan » est particulièrement malheureuse étant donné que le réalisateur à l’échelle Niki Caro a apporté à la production de 200 millions de dollars, avec des scènes de bataille spectaculaires et des décors et des costumes somptueusement décorés. En fait, lorsque Disney a reporté la sortie de «Mulan» au 21 août, le coprésident et directeur de la création Alan Horn et le coprésident Alan Bergman ont publié une déclaration citant spécifiquement la portée de la production: «Le réalisateur Niki Caro, nos acteurs et notre équipe ont créé un film magnifique, épique et émouvant qui est tout ce que devrait être l’expérience cinématographique, et c’est là que nous pensons qu’il appartient – sur la scène mondiale et sur grand écran pour que le public du monde entier puisse en profiter ensemble.

Basé sur la légende de la guerrière chinoise qui se déguise en homme pour épargner son père infirme de la conscription à la guerre, « Mulan » présente une performance en évasion dans le rôle-titre de l’acteur chinois Liu Yifei et récompense des performances dignes de Tzi Ma (en tant que père de Mulan) et Gong Li (en tant que méchant mystérieux et complexe). Avec «Crazy Rich Asians», c’est aussi l’un des seuls grands studios hollywoodiens à présenter une distribution entièrement asiatique.

«Mulan» a toujours été censé être un acteur théâtral mondial, en particulier en Chine. Mais même si les autorités chinoises ont annoncé le 15 juillet qu’une salle de cinéma dans les «régions à faible risque» pourrait rouvrir le 20 juillet, les restrictions obligatoires imposées à ces salles – 30% de capacité maximale, la moitié du nombre habituel de projections par jour, et un durée d’exécution maximale de deux heures – sont si sévères que les versions majeures risquent de ne pas pouvoir récupérer les coûts de marketing, et encore moins le budget de production complet.

Plus à venir…