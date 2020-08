COVID-19 a toujours le monde de la musique dans son emprise contagieuse. Lorsque le gouvernement britannique a déclaré que les pubs en Angleterre pourraient rouvrir le 4 juillet, mais que les divertissements en direct restaient interdits, les musiciens – dont beaucoup avaient des difficultés financières – ont continué à chercher des moyens de présenter leur art et également des moyens de générer des revenus.

Une société américaine appelée Cadenza TV a commencé à diffuser en direct des concerts électriques multi-caméras à la carte. En avril, The White Buffalo (alias Jake Smith) a présenté le premier d’une paire de spectacles via Cadenza dans le cadre de la promotion de son nouvel album On The Widow’s Walk. Tout d’abord, des fans de 68 pays se sont connectés pour regarder une émission d’une heure suivie d’une séance de questions-réponses, présentée en qualité audio HD. Et en juin, Cadenza a diffusé un set spécial avec une set-list choisie par les fans, présentée depuis la Belly Up Tavern en Californie.

«Personne ne prétend que les performances numériques remplaceront jamais un spectacle en direct», a déclaré Stephen DeBrincat de Cadenza à Classic Rock. «C’est la sueur, l’énergie et l’excitation qui rendent l’expérience de voir un groupe sur scène si spéciale. Mais je crois que ce que nous avons ici est aussi proche de cela que les circonstances actuelles le permettront.

Environ 1 500 téléspectateurs ont payé pour regarder l’émission de spectacle Belly Up Tavern, qui avait un prix de billet à trois niveaux. Et il semble que l’arrangement soit gagnant-gagnant pour toutes les personnes concernées: les fans reçoivent leur dose de musique, les artistes se produisent et sont payés, et les salles sont capables de générer des revenus vitaux.

« Le Belly Up Tavern était fermé depuis trois mois, donc pour nous, ce revenu était inestimable », déclare Chris Goldsmith du lieu. « Revenir à la scène de la musique live était une joie et une bénédiction. »

À quel point la logistique était-elle compliquée par rapport à un concert régulier?

«C’était compliqué. Tout d’abord, nous avons effectué un nettoyage en profondeur de la salle. Bien sûr, il ne s’agissait que du personnel essentiel – le groupe, l’équipe de tournage, un ingénieur du son et un éclairagiste. Nous étions très conscients de la distanciation sociale; tout le monde portait des masques, y compris le groupe, sauf lorsqu’ils étaient sur scène. Nous avions des ventilateurs d’extraction géants et les portes restaient ouvertes pour que tout le monde se sente en sécurité.

Surtout, la qualité du concert diffusé était comparable à celle d’un DVD. Comme les fans ne le savent que trop, de nombreuses émissions diffusées sur le Web dans les salons, souvent tournées sur un smartphone, sont aléatoires. Suite à leur succès avec The White Buffalo, Cadenza souhaite présenter plus d’artistes.

«De nombreux groupes essaient d’élaborer des stratégies pour jouer dans ce nouveau monde, et nous les aidons avec ça», dit DeBrincat. «Nous allons faire des spectacles aux Pays-Bas et d’autres au Royaume-Uni, ainsi qu’aux États-Unis et au Canada. Notre argumentaire aux groupes est: «Nous savons que c’est effrayant pour vous. Vous n’avez aucune idée du nombre de fans qui se présenteront. Mais nous sommes prêts à prendre ce risque. »Dans les prochains mois, vous verrez beaucoup de ces émissions apparaître à l’horizon, dans différents genres.»

Le White Buffalo a pris plaisir à sa performance inhabituelle au Belly Up. «J’adore la qualité de la présentation», nous dit-il. «J’ai vu d’autres émissions où quelqu’un est assis en sous-vêtements dans sa maison, l’audio entre et sort ou la qualité de l’image est pixélisée; c’est un tout autre modèle. Je dois dire que jouer dans une salle pleine de cameramen au lieu d’un public est bizarre. Au début, je me sentais assez mal à l’aise et je devais contourner cela, donc c’est encore un peu une courbe d’apprentissage. Cela aura également été très différent pour les fans à la maison devant leur ordinateur ou leur écran de télévision.

Le «protocole» consistant à terminer un décor proprement dit, à quitter la scène et à revenir pour un rappel, et même un deuxième rappel, comme en témoigne le Belly Up, est quelque chose sur lequel les artistes vont devoir travailler. Ces silences prolongés étaient assez douloureux pour les interprètes.

«Ouais, totalement», reconnaît TWB. « Je n’avais pas l’intention de faire un deuxième rappel, mais on m’a dit qu’un groupe de personnes en avait demandé un, alors pourquoi pas? »

Il pense également que, pour le moment du moins, les émissions professionnelles en streaming sont probablement la meilleure voie à suivre en matière de divertissement en direct alors que les salles restent fermées.

«Je ne pense pas qu’ils remplaceront de façon permanente les concerts tels que nous les connaissions et que nous les connaîtrons, espérons-le, mais en tant que remplaçants temporaires pour le moment, nous n’avons pas d’autres options», souligne-t-il.

Le chanteur admet s’être senti «en conflit» lors de la sortie de son dernier album On The Widow’s Walk pendant la pandémie, mais il est parvenu à la conclusion que «les gens ont besoin d’une nouvelle musique pour se divertir pendant les moments difficiles. Je souhaite juste que nous puissions prendre la route et en faire la promotion. J’aimerais juste savoir quand tous les problèmes que nous rencontrons avec les émissions en direct prendront fin.

« Personne ne sait. Et quand ce moment viendra, à quoi ressembleront les choses? Les artistes joueront-ils des salles plus grandes mais avec des capacités plus petites, pour permettre une distanciation sociale? Et comment gérez-vous [the audience’s behaviour]? Tout le monde courait sur le devant de la scène. Auriez-vous des zones collées ou des carrés sur le sol? Je ne sais tout simplement pas. «Et même dans ce cas, combien de salles survivront aux mois sans revenus?» il continue.

«J’entends des rumeurs inquiétantes sur le Troubadour [in West Hollywood], qui organise des concerts depuis soixante ans, pourrait ne pas rouvrir. Ce serait une terrible perte.

Envisagerait-il de se produire dans un ciné-parc, comme d’autres actes l’ont essayé?

«Absolument», dit-il. « Pour le moment, nous allons examiner à peu près toutes les options qui nous permettraient de revenir là-bas. »

Vue aérienne de la performance de Brad Paisley lors du « Live From The Drive-In » de Live Nation à Hollywood Casino Amphitheatre le 10 juillet 2020 à Maryland Heights, Missouri. (Crédit d’image: Kevin Mazur / .)

Au Royaume-Uni, les organisateurs de concerts Live Nation ont créé leur propre forfait de voyage en plein air. Utilita Live From The Drive-In devait visiter 12 salles à travers le Royaume-Uni de fin juillet à septembre, avec une programmation comprenant Ash, Skindred, Reef avec Andy Taylor, Gary Numan, Kaiser Chiefs, Beverley Knight, Bjorn Encore une fois, Dizzee Rascal et plus encore. Mais les plans ont été ratés à mesure que les conditions de verrouillage ont changé.

« Nous avons reçu un énorme soutien d’artistes, de prestataires de production de musique live, de notre sponsor principal Utilita et bien sûr de vous, le fan », a déclaré Live Nation dans un communiqué. « Cependant, les derniers développements concernant les verrouillages localisés signifient qu’il nous est devenu impossible de continuer avec la série en toute confiance. »

Ça n’allait pas être une émission normale. Conformément à la réglementation sanitaire, 300 voitures devaient être autorisées par salon au volant, avec deux à sept personnes autorisées par véhicule, tandis qu’à côté de chaque voiture, il y aurait de la place pour se tenir debout ou placer des chaises pliantes.

Le format drive-in a déjà été testé sur le continent. Après sa performance dans la ville allemande de Worms, l’ancienne chanteuse de Warlock Doro Pesch a posté une photo d’elle-même hors de la scène au milieu de voitures pleines de fans mais en se tenant à une distance autorisée.

«Quelle foule incroyable», dit-elle. «Nous nous sommes éclatés.»

Mais l’idée ne plaît certainement pas à tout le monde. Le leader de Machine Head, Robb Flynn, a fait une remarque à Kerrang!: «J’ai regardé un spectacle de drive-in où les gens étaient assis dans leur voiture et klaxonnaient quand ils aimaient ce que le groupe jouait. C’était la putain de merde la plus stupide que j’aie jamais vue. «

Mec, notre premier spectacle à un #driveincinema / #Autokino était tellement #awesome! Quelle # foule incroyable! Nous avons eu un #blast! #Worms, we #love you! Rendez-vous à #Bottrop dans l’Autokino am #Movieparkgermany le # 28 juin! Achetez vos billets ici: https://t.co/Mz146E6Q4y🤘💪❤️#Cheers, #Doro pic.twitter.com / moPm4CeEIL13 juin 2020

L’ancien guitariste de Duran Duran / Power Station Andy Taylor, qui devait jouer avec Reef sur le package de Live Nation, estime que le format a été bien pensé.

« Jusqu’à sept personnes dans une voiture et un espace alloué sur le côté pour se lever et boire – c’est beaucoup de place pour mosh », dit-il à Classic Rock. «D’après moi, nous devions introduire quelque chose de nouveau, car pour l’année prochaine, tout va être complètement foutu. Ce doit être ce format. Le seul autre choix est de rester à la maison. Et après l’enfer refoulé et la frustration de ces derniers mois, je crois que les gens méritent d’être divertis. Cela nous donne une chance de ressusciter quelque chose de nos cendres.

Le plus gros problème de tous, cependant, est peut-être de savoir combien de spectateurs se sentiront en sécurité pour retourner aux événements en direct lorsque les directives le permettront. Dans une enquête récente, seulement 36% des personnes interrogées ont répondu «oui» à la question, bien que 89% aient insisté sur le fait qu’elles souhaitaient à nouveau vivre un concert.

En juin, le Music Venue Trust a demandé au gouvernement une injection de fonds de 50 millions de livres sterling pour empêcher la fermeture d’une pléthore d’entreprises de salles. En outre, dans le cadre de la campagne #LetTheMusicPlay de UK Music, plus de 1 400 artistes ont envoyé une lettre ouverte au secrétaire à la Culture pour lui demander de l’aide pour assurer l’avenir de la scène musicale britannique. En réponse, le gouvernement a annoncé un programme de soutien de 1,57 milliard de livres sterling pour le secteur du divertissement.

Pendant ce temps, alors que l’industrie tente de déterminer où se situe son avenir, les artistes continuent d’utiliser Internet comme plate-forme pour des ateliers, des podcasts, des concerts et comme méthode de collecte de fonds vitaux. Le Music Venue Trust s’est associé à Marshall Records pour créer un t-shirt #saveourvenues unique. Tous les dons sont les bienvenus.

Ailleurs, via l’abonné musical Patreon, des groupes ont proposé des offres à bas prix pour un accès exclusif à de la nouvelle musique, des listes de lecture spéciales, des questions-réponses en direct et plus encore. Le leader de Lionize Nate Bergman, par exemple, présente son style solo soul et hors-la-loi country-come-heartland (avec de nouvelles chansons, des concerts en direct et plus) exclusivement via Patreon pour cinq dollars par mois, tandis que Massive Wasgons a lancé Wagons World, promettant de donner aux fans accéder au cercle intime du groupe et construire une communauté autour de leur musique.

Gibson TV a diffusé « Homemade Music Sessions », avec des performances de l’ancien guitariste de Doors Robby Krieger, Lzzy Hale et Joe Hottinger de Halestorm, le guitariste de Bon Jovi Phil X, Jared James Nichols et bien d’autres. Guy Pratt, le bassiste et compositeur britannique le plus connu pour avoir travaillé avec Pink Floyd, a atteint 10 épisodes de sa série de maître Lockdown Licks. Certains artistes, tels que Steven Wilson et Tim Bowness, ont continué à publier des podcasts fascinants.

Pour les artistes qui se produisent régulièrement en ligne, le défi est de garder les choses fraîches. Les rockeurs britanniques SKAM ont revisité chaque album de leur catalogue dans son intégralité, suivi d’un ensemble de reprises de New Wave Of Classic Rock et d’un ensemble de chansons qu’ils avaient créées les semaines précédentes (votées par les fans). D’autres ont utilisé les temps d’arrêt pour collaborer avec des amis, d’où la série Cherry Truck Band, une fusion de Black Stone Cherry et Monster Truck. Depuis leur salon, ils ont offert un aperçu en direct de style fly-on-the-wall sur le processus d’écriture d’une chanson.

Le mois dernier, le premier lieu du Royaume-Uni construit pour des événements de distanciation sociale a été annoncé – le Virgin Money Unity Arena au Gosforth Park à Newcastle – et il y a une semaine, le premier spectacle a eu lieu. Des groupes allant jusqu’à cinq fans disposaient de leurs propres plates-formes de visionnage pour minimiser le risque d’infection, tandis que les membres du public portaient des masques faciaux lorsqu’ils se rendaient sur le site et collectaient des boissons pré-commandées.

Et après? D’autres spectacles à Gosforth Park ont ​​été confirmés – un spectacle rare de certitude dans un monde extrêmement incertain – mais la normalité semble encore très, très loin.

Les fans attendent dans des enceintes socialement éloignées de la Virgin Money Unity Arena le 13 août 2020 (Crédit image: Ian Forsyth / .)