Jason Mewes est devenu célèbre dans le film de 1994 de son ami d’enfance Kevin Smith, Clerks, où il a joué la moitié du duo de bandes dessinées Jay And Silent Bob aux côtés de Smith. Depuis lors, il a repris le rôle de Jay dans plusieurs autres films et diverses émissions d’animation, il est apparu dans l’émission culte Todd And The Book Of Pure Evil. Nous lui avons demandé de plonger dans sa collection de disques et de sortir les albums qui l’ont influencé, des classiques du métal de la vieille école à la bande originale du hip hop.

Le premier album que j’ai acheté était…

King Diamond – Abigail (1987)

«Mon frère aîné achetait toutes les bandes, et j’ai appris quel genre de métal j’aimais grâce à lui. Alors il me prêtait ses cassettes, mais la première que j’ai achetée était Abigail de King Diamond. Cet album est ma musique volante! Pour une raison quelconque, cela me facilite la tâche lorsque je suis dans un avion. «

L’album auquel je dépasse la limite de vitesse est…

Sublime – Sublime (1996)

«Je ne sais pas sur la vitesse, mais j’ai l’impression que ma musique de voiture est dancehall et reggae! Mais pour l’instant, disons Sublime – je sais que ce n’est pas du heavy metal, mais je peux me représenter en train de briser la limite de vitesse. Je sais que cela n’a pas l’air fou, mais c’est ce que j’écoute dans la voiture! »

L’album qui ne devrait pas être est…

Les rayures blanches – Éléphant (2003)

«J’ai toujours l’impression qu’il y a au moins une bonne chanson sur chaque album. Quand la gravure de CD est arrivée, c’était incroyable pour moi, car je n’aime pas vraiment toutes les chansons d’un album! J’aime la chanson Seven Nation Army de White Stripes, mais quand j’ai eu l’album, je n’ai aimé aucune autre chanson dessus. Mais vous ne pouvez pas détester ça, ni aucun artiste qui sort un album entier. «

L’album que j’aurais aimé faire est…

Ozzy Osbourne – Le blizzard d’Ozz (1980)

«Je pense que vous pouvez aller sur la plus petite île au milieu de nulle part, où les gens lavent leurs vêtements dans une rivière, et ils sauront toujours qui est Michael Jackson – et j’ai l’impression qu’Ozzy est assez proche de cela aussi. Donc, je dirais que j’aurais aimé faire Blizzard Of Ozz parce que je pense que Black Sabbath et Ozzy sont incroyables, mais je pense aussi qu’Ozzy est connu partout.

Un gamin me demande ce qu’est le métal, je leur dis…

Slayer – Règne dans le sang (1986)

«Je dirais Slayer, parce qu’ils sont lourds mais pas trop lourds. Je peux écouter Death or Deicide, mais il y a beaucoup de gens à qui tu jouerais ça et qui penseraient: «Qui est ce type? Je ne supporte pas ces cris, je n’aime pas ça! »Slayer est toujours le côté le plus dur du métal, mais vous pouvez toujours entendre les mots et en profiter. »

L’album que j’aurais aimé faire est…

Les Beatles – Au secours! (1965)

«Si j’ai des amis et de la famille là-bas, ils doivent pouvoir le tolérer. Alors disons les Beatles. Je pense que la plupart des gens peuvent entrer dans une chanson des Beatles… Ticket To Ride! Un billet pour monter aux portes nacrées, ha ha ha!

Personne ne croira que je possède un exemplaire de…

Björk – Poste (1995)

«J’essaye de penser à ce que j’ai ici… J’ai tellement de conneries, ha ha ha! Des trucs comme Boys II Men, Oasis, The Cranberries… mais disons Björk. C’était quand nous faisions Mall Rats, il y avait cette fille appelée Carmen qui était vraiment en eux, et j’ai vraiment creusé.

La bande originale de ma vie est…

Les Beatles – Magical Mystery Tour (1967)

«Je dirais les Beatles, si cela traverse ma vie. Il y avait des moments où je prenais de la drogue par intermittence, et je me souviens que leur chanson Strawberry Fields Forever était vraiment trippante. Avec toutes les chansons qu’ils avaient, tu pourrais probablement y mettre un montage de ma vie, ha ha ha!

Le meilleur album de la bande originale est…

Divers – Huit milles

«La bande originale était si bonne que je voulais vraiment sortir et acheter le CD. 8 miles! Ce n’était pas seulement Eminem là-bas, mais j’aime vraiment Eminem. »