Le groupe canadien Arcade Fire fait la fête. The Suburbs, leur troisième album studio, fête aujourd’hui son dixième anniversaire. Un très spécial compte tenu du contexte de l’album que Win Butler et sa compagnie nous ont donné il y a une dizaine d’années, en plus de la reconnaissance qu’il a donnée au groupe.

Et c’est un travail qui est inspiré de l’enfance et de l’adolescence de Will et Win Butler dans la banlieue de Houston, avec des contrastes de bons et de mauvais moments, comme tout dans la vie, ainsi qu’un regard du groupe à ces années pleines de jeunesse ont conduit à des paysages contrastés et des panoramas pleins de modernité, des lieux qui sont désormais des espaces vides pour eux.

Un album qui a donné au groupe de nombreuses satisfactions, car en une semaine seulement, il a réussi à se hisser au premier rang des ventes aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce qui plus tard leur a décerné un Grammy Award pour le « meilleur album de l’année ». De plus, aux Brit Awards, ils ont été consacrés dans deux catégories telles que « Meilleur album étranger » et « Meilleur groupe international ».

Il était évident que sa musique avait finalement traversé le monde et avait atteint de nouveaux endroits et de nouvelles oreilles, réussissant à avoir des performances en tant que groupe principal dans des festivals tels que Osheaga, Lollapalooza ou le Festival international de Benicassim. Avec tout ce contexte, 2010 n’a pas été seulement l’année où Arcade Fire a sorti « The Suburbs », mais c’était aussi l’année où ils ont réussi à s’imposer comme l’un des groupes les plus importants aujourd’hui..

Arcade Fire est diplômé de la cour des grands avec cet album

Notamment ledit album a jusqu’à 8 versions différentes sur sa couverture. Un échantillon de son art ainsi calculé, englobant dans chaque moment personnel individuel.

Après le succès qu’ils avaient obtenu avec leur premier album Funeral (2004) et leur deuxième album Neon Bible (2007), la tâche de The Suburbs n’était pas du tout facile. Cependant, le groupe fait paraître les choses faciles et c’est sans aucun doute avec l’album avec lequel ils ont réussi à passer directement dans la cour des grands, au total de 16 grandes chansons qui forment un album qui peut être écouté du début à la fin.

Les chansons du début ont anticipé ce que nous entendrions dans «The Suburbs»

Un disque qui s’ouvre avec sa carte de visite principale. La chanson du même nom, «The Suburbs», met sur la table l’avertissement de la grande œuvre que vous vous apprêtez à entendre, sur les banlieues qui continuent à se battre avec joie et espèrent quelque chose qui ne viendra peut-être jamais, mais qui peut enlever cette motivation?

Sans lésiner, Arcade Fire lance un nouveau cycle dans sa carrière avec un « Parfois je n’arrive pas à y croire, je dépasse à nouveau le sentiment ». Parler de nostalgie et d’aventures personnelles n’est pas un problème pour Arcade Fire, un groupe qui nous a habitués à nous offrir de précieuses méditations nostalgiques, ce qui nous a marqué au fil du temps.

Ce qui fait que notre peau se tient debout lorsque nous nous retournons, c’est la même situation que le groupe est capable de réaliser à travers ses chansons authentiques et distinctives pleines de détails extrêmement fins au niveau instrumental, lyrique et auditif.

Ils interrogent la vie, l’empathie et la recherche de la lumière au milieu des ténèbres

Les fréquences des disques augmentent rapidement avec «Ready to Start», une chanson qui deviendra plus tard l’une de ses chansons récurrentes lors de ses concerts portant un message fort « Les hommes d’affaires boivent mon sang », si judicieusement calculés pour continuer ‘Modern Man », et interroger la vie d’une personne moderne dans la société d’aujourd’hui, comme perdre du temps à faire la queue.

La théâtralité de l’album commence à prendre forme avec «Empty Room» et la charmante voix de Régine Chassagne accompagnée de rythmes violon intense et un rythme intense permanent. «Ville sans enfants» Il arrive pour nous remonter le moral avec une guitare particulière et peut-être raconter une histoire d’amour qui n’a pas pu être consommée, poursuivant la ligne de l’album en nous faisant comprendre la réalité d’une manière plus empathique et humaine.

Clairement avec The Suburbs nous pouvons vivre des processus de réflexion pendant et après l’avoir écouté en entier, un exercice positif qui nous fait réfléchir à nos luttes et batailles, mais ce n’est finalement que cela. Cela nous laisse le sentiment qu’ils peuvent être gagnés, même si la route est grise ou du moins cela semble être le cas, car nous aurons toujours cette lumière pour nous guider vers cette victoire tant attendueEst-il possible pour la musique d’y parvenir?

Il semble que pour Arcade Fire, c’est toujours son but. C’est pour ça que Nous comprenons l’album «The Suburbs» comme une narration personnelle, car aussitôt ce moment intime arrive entre Win Butler et Régine Chassagne avec «Half Light I» et «Half Light II», parlant de liberté, fuyant les ténèbres pour être enfin ensemble dans leur monde idéal.

D’un autre côté, ‘Suburban War »et« Month Of May »nous replacent dans le concept de l’album, dans cette revendication sociale des différences entre les croyances et les manières de concevoir les choses et comment cela déclenche malheureusement des faits irréversibles.

Dans l’intensité vient le calme avec «Heures perdues» un véritable joyau de ballade rythmique qui nous captive au départ avec «Toutes ces heures perdues que nous connaissions, passions les étés à regarder par la fenêtre», aspirant à cette vie que nous voulions vivre, décrivant les enfants dans les bus désireux d’être libres.

Soudain, nous sommes arrivés à ‘Bleu profond’ rappelle l’adolescence de Butler et «Nous avions l’habitude d’attendre», qui est aujourd’hui l’un des nombreux joyaux que nous possédons d’Arcade Fire. Et comme nous le savons tous, la fermeture est catégorique, «Sprawl II» et son excellence esthétique et l’audition est une expérience à haute vibration, qui vous fait trouver ce bonheur qui vous fait pleurer, ou ce cri qui ne pourrait jamais trouver une issue et qui explose soudainement, tout comme cette chanson.

Comment ne pas tomber amoureux de «Ces jours-ci, ma vie, je sens qu’elle n’a plus de raison d’être, Mais tard dans la nuit les sentiments remontent à la surface», et avec la voix incroyable de Régine Chassagne, peut-être que la chanson est un peu décalée sur l’album mais c’est certainement un bijou, réussissant ainsi à fermer un album rond du début à la fin avec des détails que 10 ans plus tard nous continuons à chérir.

Avec des idéaux adolescents quand votre compte bancaire est vide mais que vous avez le cœur plein, et que la croissance arrive à un moment de maturité, Nous pouvons certainement apprécier ce que fait Arcade Fire chaque année. Nous rappelant combien la vie est difficile, mais combien il est beau de la vivre.

Dans le cas de The Suburbs of Arcade Fire, cet album une lettre authentique écrite de la banlieue de ce à quoi nous aspirons, ce qui nous manque, ce que nous aimerions avoir aujourd’hui; de ce qui aurait pu être et n’était pas, de ce que nous voulons changer mais ne pouvons pas.

La musique dans son langage universel nous dit de ne pas essayer de mourir, car il y aura toujours une bonne chanson à écouter le lendemain. Et aujourd’hui plus que jamais, The Suburbs en est la preuve vivante.

* Texte par: Salvador Medina *