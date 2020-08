Aucun autre festival de musique ne résume tout à fait l’idéalisme des années 60 comme Woodstock. Cet événement remarquable, organisé dans la ferme laitière de 600 acres de Max Yasgur, près de White Lake à Bethel, dans le nord de l’État de New York, est largement considéré comme le moment déterminant de la contre-culture de la fin des années 60. En tant que tels, les meilleures performances de Woodstock ne marquent pas seulement des moments forts parmi les «trois jours de paix et de musique» que le festival a cherché à offrir, elles représentent certains des moments musicaux les plus emblématiques inscrits dans l’histoire.

Le Festival de Woodstock s’y est opposé dès le départ. S’étendant finalement sur une grande partie de quatre jours (15-18 août 1969), il a été gâché par une pluie incessante, de mauvaises drogues et des installations sur place pour donner la peur aux festivaliers modernes. Pourtant, malgré ses défauts, Woodstock a réussi. Il est désormais considéré à juste titre comme un événement charnière de l’histoire du rock’n’roll dont l’héritage le plus durable est sa musique révolutionnaire.

Voici 15 des meilleures performances de Woodstock. Vous pensez que nous en avons oublié un? Faites le nous savoir dans la section « Commentaires ».

Meilleures performances à Woodstock: 15 actes qui ont défini le festival

15: Joan Baez

En théorie, Joan Baez était la tête d’affiche de la première soirée de Woodstock. Cependant, en raison des retards interminables et de l’organisation au siège du pantalon qui ont caractérisé l’ensemble de l’événement, la star du folk n’est pas arrivée sur scène avant les premières heures du samedi matin. Par conséquent, elle a salué la foule avec un doux «bonjour» et a ouvert son set avec «Oh Happy Day». Dédiant des chansons à son mari emprisonné et résistant aux courants d’air, David Harris, elle a interprété des versions enthousiasmantes de «Joe Hill» et Bob Dylan«I Shall Be Released», et s’est terminé en beauté, menant la foule dans un chant approprié de l’hymne des droits civiques «We Shall Overcome». (Après 50 ans, sa pleine performance a été publié numériquement pour la première fois.)

« alt = » « />

14: Crosby, Stills, Nash et Young

Vous pourriez dire que vous devriez simplement lire « Crosby, Stills And Nash », comme Neil Young n’a interprété que deux chansons et a catégoriquement refusé d’être filmé pour le documentaire Woodstock de Michael Wadleigh. Cependant, alors que les nerfs régnaient et que la tenue de la superstar ne jouait que son deuxième concert («Nous avons peur sans rien», annonce Stills à un moment donné), ils ont quand même livré un ensemble inspiré, divisant leur spectacle en sections acoustiques et électriques comprenant des classiques. comme «Guinnevere», «Marrakech Express» et «Mr. Âme. »

« alt = » « />

13: Chaleur en conserve

Alors que la pluie s’est finalement arrêtée pendant un moment le samedi après-midi, la créativité a également menacé de se tarir sur scène, avec des sets d’après-midi oubliables du rockeur de blues Keef Hartley et de la tenue folk fantaisiste The Incredible String Band. Ensuite, il y avait Canned Heat, dont le blues-rock lourd était juste le billet pour raviver les esprits en panne. En jouant pendant environ une heure, les piliers californiens ont remis le festival sur les rails, avec «On The Road Again», «Going Up The Country» et le «Woodstock Boogie» de 26 minutes, tous recevant une réponse enthousiaste.

« alt = » « />

12: dix ans après

Les talentueux blues-rockers britanniques d’Alvin Lee, Ten Years After, faisaient déjà des vagues aux États-Unis, après avoir livré des sets fougueux au Newport Jazz Festival et au Festival pop de Seattle au cours de l’été 1969. Avec des moments forts dont une fantastique performance de Sonny Boy Williamson«Help Me» et une interprétation complète de «I’m Going Home», leur ensemble féroce de Woodstock les a catapultés dans le grand public grâce à «I’m Going Home», qui figurait dans le documentaire de 1970 très acclamé de Michael Wadleigh. .

« alt = » « />

11: Avion Jefferson

Jefferson Airplane était censé fermer le samedi soir à Woodstock, mais, comme Joan Baez, ils ont fini par se produire le lendemain matin, pour finalement monter sur scène vers 8h00 le dimanche. En guise d’introduction, la chanteuse Grace Slick a déclaré: «Très bien, les amis, vous avez vu les groupes lourds, maintenant vous verrez de la musique maniaque du matin.» Mais malgré le retard / la précocité de l’heure, les San Franciscains ont dûment livré un des meilleurs sets de Woodstock, y compris les succès historiques «Somebody To Love», «Volunteers» et leur classique psych-rock «White Rabbit».

« alt = » « />

10: Richie Havens

Chaotique dès le départ, Woodstock était censé démarrer à 15h00 le vendredi 15 août. Cependant, les ouvreurs du festival Sweetwater étaient toujours bloqués dans la circulation bien après leur créneau horaire, donc, juste après 17h00, festival MC Chip Monck a poussé l’auteur-compositeur-interprète Richie Havens sur scène pour ouvrir la procédure avec ce qui est devenu une performance légendaire dure bien plus de deux heures. Vêtu d’une magnifique robe orange, le folkie né à Brooklyn a frappé «From The Prison» et a continué à captiver la foule, improvisant spontanément l’une de ses plus grandes chansons, «Freedom», sur place. Le film de Woodstock qui a suivi a aidé Havens à atteindre un public mondial et, à sa mort en 2013, ses cendres ont été dispersées dans les airs sur le site du festival.

« alt = » « />

9: Country Joe et le poisson

Country Joe McDonald a joué deux fois à Woodstock: d’abord, le samedi en solo improvisé, puis dimanche avec son groupe Country Joe And The Fish. Cependant, c’est la performance solo qui résonne encore à ce jour. Avant sa dernière chanson, il a engagé le public dans ce que lui et son groupe ont appelé le «Fish Cheer»: un chant qui épelait normalement «F-I-S-H». Cette fois-ci, cependant, McDonald est passé à « Donne-moi un » F « , donne-moi un » U « , donne-moi un » C « , donne-moi un » K « … quel est ce sort? » «F__k!» le public rugit à l’unisson. Ensuite, McDonald a conduit la foule dans un chant de 400 000 personnes pour sa chanson la plus célèbre, l’hymne anti-guerre «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag», qui est entré dans l’histoire avant qu’il a même quitté la scène.

« alt = » « />

8: Le groupe

Résidents locaux de Catskills Le groupe étaient réputés que le premier groupe a offert une place à Woodstock, mais grâce à Albert Grossman, directeur de leur principal employeur, Bob Dylan, peu de festivaliers en dehors des festivaliers ont entendu les preuves jusqu’à ce que cinq chansons de leur set du dimanche soir soient finalement incluses dans la boîte de 2009. set Woodstock: Quarante ans plus tard. C’est vraiment dommage pour les pionniers Americana les légendes ont livré l’une des performances les plus sublimes de Woodstock, diffusant des morceaux de leur premier album d’époque, Musique de Big Pink, parmi eux des classiques tels que « Tears Of Rage », « This Wheel’s On Fire » et leur hit signature, « The Weight ».

« alt = » « />

7: Joe Cocker

Joe CockerLa star de la star était déjà en plein essor après sa magnifique version à la saveur de l’âme Les Beatles« With A Little Help From My Friends » a dominé les charts britanniques en novembre 1968 et son album du même nom a fait son entrée dans le Top 40 du Billboard 200. Son apparition très célèbre à Woodstock, cependant, en a fait un nom connu. Accompagné de son groupe, The Grease Band, le Sheffield soul belter a dû être héliporté sur le site en raison de la foule énorme, mais son ensemble sincère (y compris « Let’s Go Get Stoned », « Just Like A Woman » de Dylan et les inévitables Beatles chanson) a soulevé la foule, malgré la tempête de pluie qui a suivi leur performance.

« alt = » « />

6: Sly et la pierre de famille

Bien qu’elle ait connu un retard horrible, la programmation du samedi de Woodstock était une légende, impliquant Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin et L’OMS. Pris en sandwich entre Joplin et Pete TownshendLes troupes de Sly And The Family Stone sont finalement montées sur scène à 3 h 30 dimanche matin. Malgré la pluie battante, leur funk de fête a été une révélation et leur set bourré de succès («Everyday People», «Dance To The Music», «I Want To Take You Higher») a donné à la foule assiégée le souffle d’énergie qu’elle a si désespérément nécessaire.

« alt = » « />

5: Creedence Clearwater Revival

La performance féroce et professionnellement exécutée de Creedence Clearwater Revival à Woodstock a été encore plus soulagée alors qu’elle succédait à Grateful Dead, dont le set décousu de 90 minutes a été gâché par des chocs électriques et toutes sortes d’équipements et de problèmes liés à l’AP. Le chef du CCR, John Fogerty, n’était pas amusé par l’organisation désordonnée du festival (il a insisté pour qu’ils soient omis du documentaire de Michael Wadleigh), mais son groupe se déchaînait toujours à travers un ensemble époustouflant comprenant les succès signature «Proud Mary», «Born On The Bayou» et «Bad Moon Rising », comme leur Vivre à Woodstock album révèle.

« alt = » « />

4: Santana

Si le timing est tout dans le rock’n’roll, alors l’apparition de Carlos Santana à Woodstock n’aurait pas pu être plus parfaite. Quand il est monté sur scène à Yasgur’s Farm le samedi après-midi, le jeune guitariste précoce était encore relativement inconnu, mais sa fente envoûtante l’a transformé en un succès du jour au lendemain, avec son premier album, Santana, culminant par la suite au n ° 4 du NOUS. La fusion agile de rock latin de son groupe a fait sensation à Woodstock, avec le jeu de guitare phénoménal de Santana et le solo de batterie de Michael Shrieve pendant le colossal «Soul Sacrifice», ce qui a été l’un des moments de légende du festival.

« alt = » « />

3: Janis Joplin

L’un des moments forts de sa carrière tragiquement courte, la machine à sous de Janis Joplin à Woodstock a rappelé au monde son talent vraiment exceptionnel. Bien qu’il soit monté sur scène avec 10 heures de retard (vers 2h00 le dimanche matin), Joplin a interprété un ensemble de choix, avec une section de cuivres, qui ressemblait davantage à une revue de soul Stax. Les temps forts comprenaient «Summertime», «Piece Of My Heart», «Kozmic Blues» et l’inévitable «Ball And Chain», mais en réalité, le tout était un tour de force absolu qui jouait comme une bande-annonce pour elle alors imminente I Got Dem Ol ‘Kozmic Blues Again, Mama! album.

« alt = » « />

2: Le Qui

Woodstock a peut-être été présenté comme «trois jours de paix et de musique», mais les Who étaient tout sauf moelleux lorsqu’ils sont montés sur scène dimanche matin à 5 heures du matin. Chargés et intenses, les icônes du rock britannique ont crié à travers un set torride d’une heure qui comprenait des hits et des coupes profondes («I Can’t Explain», «My Generation», «Heaven And Hell»), et une version tronquée de leur opéra rock Tommy. La musique vient en premier, mais leur performance est également célèbre pour Pete Townshend hurlant à Abbie Hoffman, «F__ off! F__k hors de ma scène f__king! » après que l’activiste politique pro-LSD a bêtement tenté de détruire l’ensemble du groupe.

« alt = » « />

1: Jimi Hendrix

Bien que censée durer trois jours, la désorganisation de Woodstock l’a amenée à s’étaler jusqu’au matin du lundi 18 août 1969, avec Blood, Sweat And Tears, Crosby, Stills Nash And Young, The Butterfield Blues Band, et d’autres labours bien après minuit. . D’énormes morceaux de foule s’étaient déjà éloignés, mais après la nouveauté doo-wop de Sha Na Na, la tête d’affiche Jimi Hendrix finalement mélangé sur scène pour jouer pour les 30 000 âmes qui sont restées après 8 heures du matin. En vérité, son set lâche de deux heures avec son ensemble de courte durée Gypsy Sun And Rainbows était loin de sa plus grande performance en direct, mais il reste sans doute son plus emblématique. C’est principalement à cause de son interprétation extraordinaire de « La bannière étoilée»: Une interprétation largement acclamée qui, pour beaucoup, reflétait la tourmente et le changement social de ce plus idéaliste des décennies.

« alt = » « />

Vous en voulez plus? Découvrez toute l’histoire de Woodstock, les groupes qui ont joué et l’impact durable du festival.