50 Cent vient d’en perdre un.

La bataille juridique de cinq ans du magnat du hip-hop contre Rick Ross a pris fin. En 2015, Fif a intenté une action contre son rival pour avoir remixé son tube «In Da Club» sur la mixtape Renzel Remixes de Ross. Il cherchait plus de 2 millions de dollars à Rozay pour avoir utilisé le beat sans sa permission.

En 2018, le juge a rejeté l’affaire parce que 50 ne possède pas les droits d’auteur ou les enregistrements maîtres de la chanson, qui appartient à Shady / Aftermath Records. Le juge a statué que depuis que 50 avait signé ses droits sur la chanson dans le cadre de son accord avec Shady / Aftermath, il ne pouvait pas poursuivre Ross pour l’avoir échantillonnée. L’affaire a été rejetée sans fondement.

50 ont fait appel et cette semaine, le deuxième circuit d’appel de New York a tranché en faveur de Ross. Bien que Ross n’ait pas demandé l’autorisation d’utiliser la chanson sur sa mixtape, l’accord d’enregistrement des années 50 signifiait toujours qu’il avait «abandonné ses droits sur l’utilisation de son nom, de sa performance et de sa ressemblance associés à l’enregistrement principal de ‘In Da Club’ dans connexion avec la publicité et le marketing de «Phonograph Records» », selon Complex.

La cour d’appel a statué que Ross était responsable de la violation du droit d’auteur envers Shady / Aftermath mais pas à 50. Bien que 50 n’ait pas le droit de poursuivre personnellement le magnat de Maybach Music, il peut demander que Shady / Aftermath engage une action en justice contre Ross ou cherche dommages-intérêts de Shady / Aftermath pour avoir négligé de protéger son droit à des redevances en poursuivant Ross.

«Aujourd’hui est une victoire pour les artistes talentueux, ainsi que pour ceux qui cherchent à obtenir une licence d’utilisation de la musique», ont déclaré les avocats de Ross chez Lewis Brisbois Bisgaard & Smith LLP. «L’opinion du Second Circuit réaffirme la créativité des artistes pour exprimer librement leurs performances dans l’échantillonnage ou le remixage de chansons populaires, tout en garantissant toujours que ceux qui cherchent à obtenir une licence pour ces chansons (auprès d’un éditeur ou détenteur de droits d’auteur) puissent le faire sans nécessairement avoir à obtenir séparément ou à négocier contractuellement son droit de publicité. »

«En outre, le remix de M. Roberts de ‘In Da Club’ n’a jamais été sur M. Jackson – mais était simplement l’un des nombreux remixes de son album mixtape, qui comprenait également des chansons d’Adele, Nas, Snoop Dogg, Kendrick Lamar et Lil Wayne. Les artistes interprètent souvent des paroles en échantillonnant ou en remixant des chansons d’autres artistes, car c’est depuis longtemps un incontournable de la musique hip-hop. »

50 a épuisé son dernier recours en la matière. Sa seule dernière option légale serait de porter l’affaire devant la Cour suprême des États-Unis.

Les rappeurs sont en désaccord depuis des années. En 2015, 50 a été condamné à payer un jugement de 7 millions de dollars pour avoir téléchargé une sex tape mettant en vedette la petite maman de Ross. 50 a déclaré par la suite faillite pour protéger ses actifs.