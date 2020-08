il y a 2 heures

6ix9ine est de retour avec un autre.

Fraîchement assigné à résidence, le rappeur célèbre avec la vidéo de son dernier single «PUNANI». Contrairement à ses précédentes vidéos, qui ont toutes été tournées à domicile, c’est la première filmée à l’extérieur. Il est sorti quelques heures à peine après avoir été tourné dimanche matin et retrouve l’auto-proclamé «roi de New York» dans les rues, rejoint par sa petite amie Jade et un entourage.

Tekashi – sans perruque arc-en-ciel – parcourt le pont de Brooklyn sous le capot d’une Lamborghini, frappe un McDonald’s et affiche des tas d’argent avec son équipage et sa sécurité à la remorque.

Il est également revenu sur Instagram après la sortie de la vidéo. « JE SUIS LIBRE !! » il a dit à ses 24 millions de followers. « BROOKLYN CECI MA VILLE NEW YORK CECI MA VILLEYYY VOUS M’ENTENDRE!?!?! LE ROI DE NEW YORK YA POURRAIT NEVA FAIRE CE QUE J’AI FAIT ET ÊTRE À L’EXTÉRIEUR DE DUMMY!

À peine 24 heures plus tôt, Tekashi avait été libéré de l’assignation à résidence après avoir passé quatre mois en détention à domicile. Il aurait embauché 22 anciens agents des forces de l’ordre pour la sécurité et sera transporté dans la ville dans cinq véhicules pare-balles ressemblant à des SUV.

« PUNANI » fait suite à une série de singles de Tekashi, dont « GOOBA », « YAYA » et le titre « TROLLZ » avec Nicki Minaj.

Il a récemment signé un contrat de 5 millions de dollars pour diffuser en direct son concert. Il devrait interpréter la musique de son prochain album lors de la performance virtuelle du 5 septembre.

