Le Music Venue Trust s’est associé à la Fightback Brewing Company pour la campagne #SaveOurVenues.

La brasserie a lancé Fightback Lager en 2018 et l’a stockée dans plus de 60 salles de musique populaires à travers le Royaume-Uni, avec un don de 5 pintes pour chaque pinte vendue allant directement à Music Venue Trust.

Mais avec tous les spectacles en direct, la société a lancé des bouteilles de 330 ml de Fightback Lager, de Fightback Cider, de Fightback Berries et de Fightback IPA en collaboration avec Trilogy Beverage Brands, avec une partie du produit des ventes allant directement à la campagne.

Le lancement a été dirigé par Frank Turner, qui a déclaré: «La campagne Save Our Venues a été un grand succès en montrant ce que nous pouvons tous accomplir lorsque nous nous réunissons pour lutter pour notre coin de culture.

«La campagne Save Our Venues de Music Venue Trust et tous ceux qui y ont participé ont fait de grands progrès dans la collecte de fonds et la sensibilisation pendant cette période difficile.

«Mais le combat est loin d’être terminé et nous pouvons faire plus. Bien sûr, tout le monde peut aller à Save Our Venues et s’impliquer et faire un don à la campagne, mais Music Venue Trust a également annoncé de nouvelles gammes de Fightback Lager, Fightback IPA et Fightback Cider et c’est délicieux!

«Un don provenant de la vente de chaque pinte, bouteille et canette va au fonds Save Our Venues. Alors impliquez-vous, offrez-vous un verre, faites un don à la campagne et sauvons nos salles. Ensemble. »

Le directeur de la Fightback Brewing Company, Rich Smith, ajoute: «Lorsque nous avons créé notre bière il y a quelques années, trop de salles de musique populaires se battaient pour leur survie. Avec COVID-19, nous avons été entraînés dans un combat pour l’avenir de la musique live dans ce pays.

«Comme tous les fans de musique, nous ne pouvons pas nous unir physiquement derrière la cause pendant un certain temps, mais nous pouvons tous trouver des moyens de faire preuve de solidarité. Ceci est le nôtre. »

Mark Davyd, PDG de Music Venue Trust, déclare: «Fightback est la seule marque de bière à faire un don à Music Venue Trust de chaque pinte, bouteille et canette vendue. Avec l’aide de tous nos amis et supporters, nous pouvons amplifier le message que cette bière sauve les salles de concert. Chaque bouteille fera une différence positive dans notre campagne #saveourvenues. »

