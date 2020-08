PAS DE JOIE, le projet de Jasamine Blanc-Gluz, soeur de ENNEMI JURÉ chanteuse Alissa White-Gluz, sortira son premier album complet en cinq ans, « Maternité », le 21 août via Des cris de joie et sur Dracula dessiné à la main au Canada.

Le clip officiel du nouveau single du disque, « Rats de rêve », avec une apparition d’invité par Alissa, fera ses débuts en ligne cette semaine. La chanson parvient à entasser une chorale de synthé, des battements de souffle, des pistes de cow-boy et un déchiquetage brouillé par le signal en trois minutes et demie conviviales pour la radio.

Alissa a déclaré à propos de sa collaboration avec sa sœur: « Nous sommes très différents en termes de personnalité et de style, mais nous nous sommes retrouvés dans des chemins parallèles! Sa musique est shoegaze … un monde étranger pour moi … mais je vois le niveau d’attention porté à détail dans son travail et j’adore!

« Je ne sais pas comment il a fallu à TOUTE LA VIE pour collaborer (à part nos projets d’enfance) mais nous l’avons finalement fait! Vous le verrez tous la semaine prochaine! »

PAS DE JOIELes permutations sonores implacables de ce sont la preuve de la chanteuse et de l’auteur-compositeur principal Jasamine Blanc-Gluzle désir insatiable de grandir. Le projet basé à Montréal a débuté il y a dix ans sous forme de riffs échangés par courrier électronique; les albums suivants ont montré un penchant pour le jangle saturé de delay, la distorsion industrielle et les drones boueux sur les beats disco. Jasamine, se sentant trop dépendante de son instrument principal, a abandonné les guitares et fait un détour par l’électronique modulaire pour un EP 2018 composé avec Détonation supersonique (SPACEMEN 3 ‘s Pete Kember).

Pour PAS DE JOIEpremier album complet en cinq ans, Jasamine a pris ce qu’elle a appris de la synthèse, réincorporé les guitares et produit un album qui ne s’écarte pas de PAS DE JOIE‘s early shoegaze, mais une extension stylistiquement omnivore qui se transforme en trip hop, trance et nu-metal. « Maternité » est le point culminant d’années à composer en dehors de sa zone de confort, et un retour à l’enregistrement DIY avec une expertise de production accrue. Les tournées avec des artistes de genres différents ont perfectionné le son confortable et varié du groupe; PAS DE JOIE ramassé des fans post-hardcore sur la route avec SABLES MOUVANTSet les fans de techno d’ambiance lors de concerts avec THERMES.

«Tant que les gens sont ouverts à la musique, ils peuvent entendre des choses différentes», explique Jasamine. « Peut-être parce qu’il y a beaucoup de couches. »

Des caractéristiques amusantes et collaboratives exploratoires PAS DE JOIEla discographie de, et « Maternité » ne fait pas exception. Jorge Elbrecht (ARIEL ROSE, SKY FERREIRA, PETIT DÉJEUNER JAPONAIS) revient dans son rôle de coproducteur et de multi-instrumentiste. L’ingénieur du son en tournée du groupe Madeleine Campbell, qui est l’auteur du Femmes en son zine, est venu comme ingénieur aux côtés de Chris Walla (CABINE DE MORT POUR CUTIE). Le batteur Jamie Thompson (ÎLES, ESMÉRINE) traduisit les idées rythmiques en performances percutantes et introduisit ses propres boîtes à rythmes. Broyeur frénétique Tara McLeod (KITTIE) la fait PAS DE JOIE a enregistré ses débuts, contribuant non seulement aux guitares mais aussi aux banjos. Une clarinette en plastique, de la ferraille, des sketches, des bongos et un EMS Putney ont fait le mélange. Les chansons sont allées des démos d’ordinateurs portables aux enregistrements labyrinthiques, suivis principalement par d’autres Montréalais TRESSE‘ Studio Toute Garnie. Jasamine a posé le chant à la maison, ce qui a permis d’expérimenter des harmonies éthérées et des ad libs enveloppés.

Jasamine n’avait pas lu Sheila Hetide « Maternité » quand elle a écrit et intitulé ce disque, mais quand elle l’a fait, les parallèles narratifs entre les deux projets étaient «comme se regarder dans un miroir». « Vais-je regretter de ne pas avoir ouvert mes entrailles? » elle chante « Malédiction primordiale », au cours de laquelle elle lit une lettre optimiste que sa mère a écrite à l’adolescence à ses futurs enfants. « Le temps est critique, et vous devez prendre des décisions qui sont extrêmement sensibles au facteur temps et votre corps s’en fiche », explique-t-elle. « C’est beaucoup de me voir à travers les expériences de ma mère et la physique d’un corps vieillissant. » L’album explore également les implications du vieillissement de ses parents sur son rôle d’enfant, comme sur le DJ-scratching wah groover « Quatre ».

HetiLa vanité centrale du livre est une réflexion ouverte sur la question de savoir si le dévouement à l’écriture est plus significatif que le désir d’avoir des enfants. PAS DE JOIE ne répond pas définitivement non plus à ce bourbier existentiel – comment pourrait-on? Au lieu, « Maternité » est une exploration magnifiquement dense qui prouve à quel point une musique réfléchie et approfondie peut se traduire en un art riche, vaste et vivant.