Andy Bell de Ride a annoncé son tout premier album solo. The View From Halfway Down arrive le 9 octobre via la cathédrale Sonic. Avant le LP, Bell a partagé le premier single «Love Comes in Waves» avec un visuel trippy réalisé par Chris Tomsett. Le nouvel album sera disponible en format CD et vinyle standard, ainsi qu’en vinyle limité blanc et bleu éclaboussé uniquement disponible via Bandcamp. Regardez la vidéo de «Love Comes in Waves» ci-dessous, et faites défiler vers le bas pour la liste des chansons du LP et la pochette de l’album.

The View From Halfway Down a été créé au cours des quatre dernières années et s’est terminé pendant la quarantaine (il a été initialement inspiré par la mort de David Bowie en 2016). «J’ai toujours voulu faire un album solo», a déclaré Bell dans un communiqué de presse. Il a ajouté: «J’ai toujours dit que je le ferais, même si je n’avais jamais imaginé que cela se produirait comme celui-ci ou ressemblerait à celui-ci. J’étais assis sur cette pile de morceaux presque terminés, ainsi que sur les centaines d’autres idées qui étaient tombées sur le bord du chemin depuis que je fais de la musique. Lockdown m’a donné l’opportunité de trouver un moyen de le présenter au monde. Bell continue:

L’album ne concerne pas l’écriture de chansons. Il n’y a pas beaucoup de couplets ou de refrains, car cet album parle de sons, d’une expérience d’écoute.

Le poème décrit une personne se suicidant en sautant vers la mort et le regret que le protagoniste éprouve quand il voit «la vue à mi-chemin». Bien que, bien sûr, il soit trop tard pour changer ce qui va se passer. J’ai lu ce poème comme ayant un message de prévention du suicide: si vous pouviez voir le point de vue à mi-chemin, vous ne vivriez jamais rien qui mettrait fin à votre vie. Je n’ai jamais été suicidaire, mais je me suis senti vraiment ému par ce poème brillant lorsque j’ai regardé le spectacle lors de la tournée américaine de Ride à l’automne 2019. C’est un message incroyable.

Il y avait une petite sorte de parallèle avec moi, assis chez moi à Londres en mars 2020. Au début du verrouillage, on pouvait sentir la tension dans l’air, provoquant ce qui ressemblait à une attaque de panique mondiale. Mais, en commun avec ce que j’ai entendu d’autres personnes qui peuvent ressentir de l’anxiété sans raison dans leur vie de tous les jours, je me suis sentie étrangement calme au milieu de tout cela, voyant très clairement les choses de ma vie. Une telle clarté m’a permis de compiler enfin ce disque. D’une certaine manière, pour voir ma vie flasher devant moi et pouvoir en organiser des moments dans une expérience d’écoute de 40 minutes, puis trouver un titre qui conviendrait. J’ai aussi fait beaucoup de bricolage.

Mon prochain 50e a tout mis en évidence. Si vous imaginez que toute ma vie a été un saut en chute libre vers ma mort, et que vous vous sentiez optimiste quant au fait d’atteindre 100 ans comme mon grand-père l’a fait et de recevoir un télégramme de la reine, cet album serait «la vue à mi-chemin».

La vue à mi-chemin:

01 L’amour vient par vagues

02 Indica

03 tons fantômes

04 Skywalker

05 Aubrey Drylands Gladwell

06 Cherry Cola

07 J’étais seul

08 Heat Haze sur Weyland Road