ANOHNI sort un nouveau 7 « avec des reprises de » It’s All Over Now, Baby Blue « de Bob Dylan et de » Be My Husband « de Nina Simone. Le 7 « arrive le 2 octobre via Secretly Canadian, mais vous pouvez entendre les couvertures maintenant ci-dessous; faites défiler vers le bas pour les déclarations écrites d’ANOHNI sur les pistes.

Le dernier album d’ANOHNI, Paradise EP en 2017, était un compagnon de son album de 2016 HOPELESSNESS. L’année dernière, elle s’est jointe à Jade Bell et J. Ralph pour une chanson intitulée «KARMA».

« C’est fini maintenant bébé bleu »:

J’ai enregistré « It’s All Over Now, Baby Blue » avec Kevin Barker one

après-midi il y a quelques années. Je l’ai écouté récemment et cela m’a rappelé

moi de Now, une nausée de nostalgie pour la souffrance du présent, ou

même le futur. J’ai fait quelques chansons de Bob Dylan à cette époque,

encouragé par Hal

Willner, le

producteur qui nous

perdu contre COVID-19 en avril. je

espère que cette période, et cette présidence répugnante, sera terminée

bientôt, et que ces fanatiques et capitalistes apocalyptiques et

les évangéliques retourneront dans leurs petits trous pourris. Mais comment

cela peut-il arriver à moins que les médias américains et les médias sociaux ne soient forcés

dire la vérité? Je suis heureux de voir la mobilisation de Black Lives

La matière et la réémergence du mouvement Occupy. Quand Biden a dit

« Les Américains ne veulent pas de révolution, ils veulent un retour à la décence »,

était faux. Nous savons tous au fond que la poursuite de notre

les civilisations pour beaucoup plus longtemps nécessiteront des changements sismiques.

« Être mon mari »: