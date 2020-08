Le rappeur indien Badshah, qui reste surtout connu pour avoir revendiqué de manière controversée le record d’audience de YouTube sur 24 heures, fait face à une enquête criminelle de la police de Mumbai pour avoir prétendument acheté de faux jeux.

Nous avons fait un premier rapport sur Badshah l’année dernière, lorsque son label a indiqué que «Paagal» avait enregistré près de 75 millions de vues sur YouTube au cours des 24 heures suivant ses débuts, battant les records détenus par Taylor Swift (avec «Me!») Et BTS (avec «Boy Avec Luv »). Cependant, de nombreux fans et critiques ont rapidement remis en question la légitimité des opinions du rappeur Sony Music India; YouTube a finalement disqualifié les pièces de théâtre «Paagal» et, plus largement, a annoncé que ses classements musicaux officiels ne refléteraient plus les vues découlant de la publicité.

Maintenant, la police de Mumbai enquête sur l’artiste et l’acteur, dont le nom complet est Aditya Singh, pour avoir prétendument payé une entreprise pour accumuler des vues de «Paagal», selon un communiqué officiel de Badshah. Confirmant dans son commentaire écrit qu’il avait «parlé à la police de Mumbai», le rappeur a ensuite noté qu’il avait «catégoriquement nié» les allégations d’achat de vues et qu’il «n’avait jamais été impliqué dans de telles pratiques».

Cependant, la déclaration contredit celles faites par les responsables de la Mumbai PD Crime Intelligence Unit (CIU), selon des informations locales. Après trois jours consécutifs d’interrogation en personne, allant jusqu’à 10 heures par séance et couvrant une liste complète de 250 questions, les détectives de Mumbai ont déclaré avoir obtenu une confession de Singh. S’adressant aux médias à ce sujet, le commissaire adjoint de la police de Mumbai, Nandkumar Thakur, a déclaré: «Le chanteur a avoué qu’il voulait établir un record du monde pour [the] le plus grand nombre de téléspectateurs en 24 heures sur YouTube. «

En outre, le commissaire adjoint Thakur a précisé que Badshah aurait dépensé 72 lakh Rs, soit plus de 96 000 dollars, pour environ 7,2 crores (72 millions) de vues. Ce dernier chiffre semble s’aligner à peu près sur le nombre total de téléspectateurs sur 24 heures de «Paagal», mais le rappeur a fermement réfuté les allégations et l’affirmation selon laquelle il a avoué avoir acheté illégalement des pièces, une fois de plus.

L’enquête de la police de Mumbai sur Badshah n’est qu’un élément d’une enquête plus vaste sur les entreprises de marketing numérique qui auraient utilisé de faux profils pour renforcer le nombre de vues, les likes, les totaux de commentaires, etc. La chanteuse de 31 ans, Bhoomi Trivedi, aurait stimulé l’enquête en informant la police qu’un profil Instagram avec ses photos était utilisé pour arnaquer des fêtes involontaires. La police a ensuite réussi à identifier et à parler avec le propriétaire du compte. À ce jour, des détectives ont convoqué 20 personnes ou plus dans le cadre de l’enquête, dont de nombreuses célébrités.

Auparavant, nous couvrions l’estimation d’un label indépendant selon laquelle les faux flux coûtaient aux artistes environ 300 millions de dollars par an.