L’artiste canadien primé Bahamas (l’idée de la chanteuse, auteur-compositeur et virtuose de la guitare Afie Jurvanen) a annoncé la sortie de son cinquième album studio, Sad Hunk, le 9 octobre via Brushfire Records. Aujourd’hui, il a offert aux fans un aperçu du nouvel album avec le premier single, «Own Alone».

« alt = » « />

Malgré les paroles réfléchies de la chanson, « Own Alone » offre une mélodie irrésistible et optimiste – résumant parfaitement le son unique de l’artiste, qui incorpore généralement une variété de genres, y compris la pop, le R&B, le rock, le folk, la soul, l’alternative, les Caraïbes et le blues.

Sad Hunk marque le suivi attendu du célèbre Earthtones de 2018, qui a remporté l’album alternatif adulte de l’année aux Juno Awards 2019 et a reçu une nomination aux Grammy Awards.

Quand est venu le temps d’enregistrer son dernier disque, Jurvanen a fait équipe avec Christine Bougie (guitare), Don Kerr (batterie), Mike O’Brien (basse), Felicity Williams (chant) et son producteur de longue date nominé aux Grammy Awards, Robbie Lackritz (Feist, Jack Johnson, Robbie Robertson).

Le Sad Hunk de 11 titres est décrit comme «un album inspiré de la vie domestique» qui «incarne une conscience de soi inébranlable». La pochette et le titre de l’album, quant à eux, reflètent l’humour dépréciant de Jurvanen, et ont été inspirés par un surnom que sa femme lui a donné «en réaction à une séance photo trop dramatique il y a quelque temps qui était hors de son caractère».

Les fans peuvent s’attendre à des morceaux tels que «Trick To Happy», émouvant et décontracté, «Not Cool Anymore», excentrique et timide, et «Done Did Me No Good» et «Up With The Jones». Jurvanen offrira des moments plus vulnérables et tendres sur des morceaux comme « Less That Love » et « Half Your Love ».

Plus récemment, les Bahamas ont rejoint ses compagnons de label Brushfire pour le record de vacances This Warm December, Vol. 3. L’album, sorti à la fin de l’année dernière, comprenait des chansons de vacances originales et classiques du fondateur de Brushfire, Jack Johnson, ainsi que de G. Love, Mason Jennings, Zach Rogue de Rogue Wave, et bien d’autres.

Sad Hunk sera disponible le 9 octobre et peut être précommandé ici.