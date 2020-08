Stella Rose Bennett, 20 ans, surtout connue pour être la sensation pop du moment, Benee, a obtenu son premier succès dans le Billboard Top 40 avec le single triste et optimiste « Supalonely ». Maintenant, il veut continuer à porter son nom à travers le monde et peut-être grimper quelques places sur le tableau de popularité avec sa nouvelle chanson « Snail ».

Vite, si vous n’avez pas encore rencontré Benee, c’est le bon moment pour le faire. 2019 a marqué son ascension vers la renommée avec la connaissance de ce qui précède « Supalonely », « Soaked » et « Glitter ». Cette même année, il a dominé la Prix ​​de la musique néo-zélandaise 4 prix à domicile dont Meilleur artiste solo et meilleur artiste pop. Elle est influencée par Radiohead et Björk et dans sa musique elle explore la Les tendances de la musique pop teintées des années 70 avec des rythmes disco lo-fi.

« Escargot » Il arrive avec la même puissance, la même faim et la même déclaration d’unicité que toutes ses œuvres précédentes. Non seulement il nous donne une pop entraînante, mais aussi une tentative de dominer le genre. Ici, l’artiste néo-zélandaise incorpore de nouveaux sons, des hi hats hip-hop et des synthétiseurs qu’elle n’avait pas utilisés auparavant. Prouvant que malgré un succès mondial cette année, il n’a pas l’intention de recycler la formule et cherche toujours à aller de l’avant.

Vous pouvez également lire: QUI EST BENEE ET POURQUOI CONQUÊTE-T-IL LE MONDE AVEC SA MUSIQUE?

«Quand j’étais en quarantaine, j’étais fasciné par les escargots. Il n’y avait vraiment pas grand chose à faire J’ai passé beaucoup de temps dehors à regarder les escargots et j’ai réfléchi à la façon dont ils font leurs propres petites choses et ils sont tous gratuits « Benee a déclaré dans un communiqué. «J’ai juste joué avec l’idée d’être comme un escargot et comment je sors sous la pluie. Être piégé à l’intérieur à cause du COVID-19, c’est une sorte de chanson bloquante « .

L’optimisme, qui caractérise Benee et dont on a tant besoin ces jours-ci, nous ne savons pas d’où il vient. C’est peut-être parce que Neva Zealand est l’un des pays qui a le mieux géré la pandémie et que son idée de la quarantaine est assez bonne, ou simplement parce qu’elle voit la vie de cette façon. D’après ce que nous savons, c’est sûrement la seconde. Vous pouvez écouter son troisième single de l’année ici après sa collaboration avec Kenny Beats et Bakar le mois dernier, «Night Garden».

Pour qu’ils sachent à fond Benee, on vous laisse une interview dans lequel il nous raconte un peu tout. Origines, influences, son, quarantaine et un peu plus. Prendre plaisir.