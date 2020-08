Un nouveau biopic basé sur la relation entre Ozzy et Sharon Osbourne est en cours de développement, a confirmé la famille.

La nouvelle vient après l’annonce récente que la famille du rock’n’roll se réunirait à l’écran pour une émission de télé-réalité paranormale intitulée The Osbournes Want To Believe. La série verra Jack Osbourne tenter de convertir ses parents sceptiques en «croyants paranormaux à part entière».

Maintenant, comme révélé dans une nouvelle interview avec les Osbournes dans Rolling Stone, un biopic d’Osbourne est également sur les cartes. Cependant, le film sautera le mandat initial d’Ozzy dans Black Sabbath et se poursuivra au moment où il a quitté le groupe à la fin des années 1970 et a commencé à sortir avec Sharon.

«Nous avons un écrivain», a déclaré Jack à propos des progrès du film. «Nous avons dit d’aller de 1979 à 1996. Je ne peux pas trop en dire, mais le film est en développement actif.»

« D’après ce que je comprends, il s’agit de Sharon et moi et de notre relation », a ajouté Ozzy. «C’est ainsi que nous nous sommes rencontrés, sommes tombés amoureux et comment nous nous sommes mariés. C’est ma moitié. Elle a beaucoup grandi avec moi et j’ai beaucoup grandi avec elle.

Sharon Osbourne a ensuite expliqué comment elle ne voulait pas que le film soit « grinçant, brillant et propre » comme le biopic Queen très acclamé Rhapsodie bohémienne.

« [Bohemian Rhapsody] a transformé toute une génération sur la musique de Queen qui n’avait jamais entendu auparavant », a-t-elle déclaré. «Donc avec ça, c’était phénoménal. Mais je ne pense pas que ce soit un bon film. Ils ont changé le timing [of the story] et tout ce qu’il contient. C’est pourquoi il a été rendu «gentil» et c’est ce qui en a fait un film Hallmark.

«Notre film sera beaucoup plus réel. Nous ne voulons pas qu’elle soit grinçante, brillante et tout ça. Nous ne le faisons pas pour les enfants. C’est un film pour adultes pour adultes. «

Ozzy a ensuite également révélé que «Sharon veut qu’un acteur inconnu» le joue dans le film.

Un autre film sur Ozzy, un documentaire intitulé Biographie: Les neuf vies d’Ozzy Osbourne, qui devrait être une chronique de la vie et de la carrière de l’icône du heavy metal, est également en cours. En raison de sa première aux États-Unis le 7 septembre, le film comprendra des interviews de Marilyn Manson, Post Malone, Rob Zombie et bien d’autres.

Écoutez le meilleur de Black Sabbath sur Apple Music et Spotify.