Geezer Butler (SABBAT NOIR), Biff Byford (SAXON), Gilby Clarke (GUNS N ‘ROSES), David Ellefson (MEGADETH), Frank Bello (ANTHRAX), Charlie Benante (ANTHRAX), Stephen Perkins (L’ADDICTION DE JANE) et Andrew Freeman (LAST IN LINE) font partie des rockers qui ont réagi sur les réseaux sociaux au décès du bassiste emblématique Pete Way.

Le fondateur de OVNI, FAIBLE et, plus récemment, LA BANDE DE PETE WAY est décédé plus tôt dans la journée (vendredi 14 août) à l’âge de 69 ans. Il a subi des blessures mortelles dans un accident il y a deux mois, mais s’est battu avec acharnement jusqu’à ce qu’il succombe finalement à ces blessures à 11 h 35 BST. Son épouse, Jenny, était à ses côtés.

Façon était une figure très appréciée et appréciée des fans de rock, des critiques et des musiciens. Mieux connu pour son travail avec OVNI, PeteLes performances live énergiques du groupe ont été au cœur des innombrables tournées mondiales du groupe. Ses lignes de basse mélodiques ont étayé le catalogue de classiques rock durables sur lesquels OVNILa réputation et l’héritage de la société étaient fondés. Petele message deOVNI le travail comprenait la collaboration avec « Rapide » Eddie Clarke de MOTÖRHEAD – les deux assemblent FASTWAY avec TARTE HUMBLE le batteur Jerry Shirley – et jouer de la basse pour son ami de longue date Ozzy Osbourne. Il a ensuite monté son propre groupe FAIBLE. PeteSon oreille attentive pour les arrangements de chansons l’a également vu servir de producteur pour des actes populaires de hard rock tels que SŒUR TWISTED et le REJET DE COCKNEY.

Pete avait récemment terminé un album solo, « Marcher sur le bord », avec producteur Mike Clink (GUNS N ‘ROSES‘ « Appetit pour la destruction », parmi beaucoup d’autres). Il a fait publier une biographie, « Un tour rapide hors d’ici », en 2017, et un album, « Amphétamine », qui est actuellement sur Registres de fret.

Façon avait traité un certain nombre de problèmes de santé ces dernières années. En 2016, il a subi une crise cardiaque, deux ans après avoir reçu le feu vert à la suite d’une bataille contre le cancer de la prostate avec lequel il a été diagnostiqué en 2013. Façon a été diagnostiqué lors d’un contrôle de routine de son foie, qui avait été endommagé au fil des ans par l’hépatite. Le scanner abdominal a détecté la tumeur sur sa prostate.

Pete laisse dans le deuil deux filles, Zowie et Charlotte, et son jeune frère, Neill.

Cette année ne cesse de s’aggraver. Pete Way, l’un des «personnages» du métal et compagnon de @AVFCOfficial, est décédé. Il a soutenu Deadland Ritual lors de l’émission à Londres. Homme très drôle. RIP Pete. pic.twitter.com/HtX2Iu152T – Geezer Butler (@geezerbutler) 14 août 2020

RIP Pete Way .. Merci de m’avoir inspiré à toujours tout donner en tant que bassiste – et d’être si génial avec moi chaque fois que nous nous sommes vus. Vous allez nous manquer .. # peteway #ufo #legend #bass #inspiration https://t.co/cd4yISoJL0 – FrankBello (@TheFrankBello) 14 août 2020

Nous avons perdu une légende aujourd’hui, #peteway vous serez toujours la meilleure rock star ufo_band_official petewayofficial @ironmaiden @eddietrunk #onlyyoucanrockme https://t.co/9OJCuNNSoJ – Charlie Benante (@skisum) 14 août 2020

RIP Pete Way @UFO_rockband ~ Lights Out – mais toujours brillant pic.twitter.com/oNINHCg1ig – Stephen Perkins (@stephenperkins) 14 août 2020

RIP Pete Way. Si influent. Mauvaise nouvelle. #rippeteway #ufo pic.twitter.com/ptvpR9jDsL – Todd Dammit Kerns (@todddammitkerns) 14 août 2020

Repose en paix Pete Way of UFO. UFO a eu une énorme influence sur moi. J’ai joué leurs chansons à plusieurs reprises dans mes groupes d’adolescents et j’ai une basse blanche Gibson Thunderbird à cause de ce type. Lui et Michel Schenker ensemble dans la gamme classique étaient magiques. Absolument vidé! @PeteWayOfficial https://t.co/ySTHSCvbG5 – Andrew Freeman (@AndruFreeman) 14 août 2020

RIP Pete Way. l’un de mes bassistes préférés et les plus cool de tous les temps. Si je jouais de la basse, je jouerais aussi un Thunderbird à genoux. merci pour tous ces excellents enregistrements d’OVNIS. Pete Way peut-être trouver la paix avec vos lumières… https://t.co/zXYsjkQQrk – Gilby Clarke (@gilbyclarke) 14 août 2020

Triste d’entendre le décès de Pete, je le connais depuis longtemps, un excellent bassiste, un homme charmant et drôle comme l’enfer, une grande source d’inspiration pour de nombreux musiciens, dont RIP biffx Publié par The Real Biff Byford le vendredi 14 août 2020