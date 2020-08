En ces jours d’enfermement, la grande majorité a profité du moment pour faire des choses créatives. Il y a ceux qui ont repris le livre qui avait été abandonné, ou d’autres qui cassent les séries et les films disponibles sur les plateformes de streaming. Cependant, les musiciens composent malgré les rares situations où la musique fait face, et sans aucun doute les membres de Blink-182 ont été parmi les plus actifs.

Comme vous vous en souviendrez, il y a à peine un an, Mark Hoppus et Travis Barker avec Matt Skiba ont créé Nine, son dernier album studio. Depuis, tout le monde s’est engagé dans de nombreux projets, le batteur a joué une session avec Post Malone où il a jeté des couvertures pures de Nirvana et Il a récemment collaboré avec Run The Jewels sur une chanson. Pour sa part, le bassiste a été très occupé, jouant sur The Last Of Us 2 et participer au podcast du leader mondial de Jimmy Eat.

Vous pouvez également lire: JIMMY EAT WORLD JIM ADKNINS DÉBUTE SON PODCAST AVEC MARK HOPPUS DE BLINK-182

Blink-182 met les batteries au milieu de la pandémie

Parlant spécifiquement de Blink-182 en tant que groupe, la seule chose qu’ils avaient publiée ces jours-ci était une collaboration avec l’artiste viral, Oliver Tee. Mais maintenant Ils sont de retour avec une chanson qui reflète très bien le moment auquel nous sommes confrontés –Et le titre dit tout–, cela s’appelle « Quarantaine » et oui, nous sommes sûrs que beaucoup s’identifieront lorsqu’ils l’entendront.

Selon SPIN, Travis Barker et Mark Hoppus composaient en ces jours d’enfermement, en utilisant la technologie et tout le monde à la maison. Depuis lors, des rumeurs ont commencé à émerger selon lesquelles le groupe pourrait sortir un tout nouveau matériel, même si le batteur a seulement déclaré avoir enregistré un EP qui n’avait toujours pas de date de sortie mais pourrait arriver à la fin de l’été.

Vous pouvez également lire: L’AVEZ-VOUS GRAVEMENT GAGNÉ? MARK HOPPUS DE BLINK-182 A NOTÉ TOUTES LES CHANSONS DU GROUPE (VOTEZ ICI POUR VOTRE FAVORI)

Et comme premier aperçu, il nous montre cette chanson, une chanson brutale que les fans de longue date du groupe californien vont adorer, car en elle ils retournent à leurs racines. Laissant de côté les productions les plus sophistiquées, ici ils nous rappellent le son qu’ils avaient à leurs débuts, avec un thème rapide et puissant qui va droit au but, avec Hoppus chantant des phrases qui nous représentent tous comme « Je pensais que 2019 était foutu » et je ne pourrais pas avoir plus raison.

Mais assez parlé, arrêtez ce que vous faites et Souvenez-vous des bonnes années de Blink-182 en écoutant leur nouvelle chanson percutante «Quarantine» ci-dessous: