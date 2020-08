Bruce Dickinson – leader / escrimeur / pilote / auteur / brasseur / homme d’affaires, n’oubliez pas – ne manquera jamais d’une chose ou deux à dire, et il y a très peu de choses que nous aimons plus que de fouiller dans la matière grise de quelqu’un pour comprendre ce qui se passe.

Voici donc quelques faits saillants de l’esprit étonnant de l’homme d’Iron Maiden.

«Je n’ai jamais eu de cocaïne. J’ai de la vitesse, parce que ça t’a fait courir très vite. Mais ensuite, cela vous a aussi fait vous sentir absolument merdique. En ce qui concerne la cocaïne, les gens se font écraser et s’assoient ensuite avec le charabia le plus stupide qui sort de leurs paraisons pendant des heures et des heures. C’est au mieux fastidieux, et au pire, cela transforme les gens en cinglés paranoïaques. Je n’ai donc pas le temps de prendre de la cocaïne. Et évidemment tout ce qui ressemble à des dépressifs, je ne comprends tout simplement pas. Je ne comprends pas pourquoi quelqu’un voudrait fermer la réalité. Parce que la réalité est brillante.

« Je pense que quiconque réussit doit avoir cette confiance en soi, et cela ne repose sur aucune logique. Si vous vous asseyiez et que vous le regardiez et que vous disiez: « Quelles sont les chances? », Vous diriez: « Non, abandonnez, vous ne réussirez jamais en tant que rock star … » Les gens tombent au bord du chemin, mais j’admire toujours les gens qui ont un rêve. Si la passion et la croyance sont là, vous savez simplement qu’elles le feront. Aussi, croire que vous pouvez le faire, c’est ne pas abandonner. C’est tout aussi important.

«Je me suis fait les dents en tant qu’enfant sur Purple. C’est ce avec quoi j’ai grandi, ce qui m’a fait sortir du lit le matin en termes de musique rock’n’roll. Ian Gillan était un de mes grands héros vocaux. J’ai fait mon premier album avec le groupe Samson [1979’s Survivors] dans ce qui était alors le studio d’Ian, Kingsway Recorders à Holborn. Nous avons fait la fête exceptionnellement fort avant de descendre pour une lecture, et Ian est arrivé au milieu et écoutait. J’ai dû m’excuser pour aller vomir dans les toilettes, et je me suis assis là, la tête baissée dans les toilettes pendant environ 45 minutes, auquel point Ian a eu pitié de moi. Il a dit: «Où est-il?… Ah il est là… traînez-le dehors, nettoyez-le, mettez-le dans un taxi, renvoyez-le à la maison.» Je n’ai jamais oublié cela. «

« J’avais une vision pour Le nombre de la bête: ma voix collée à Maiden équivaut à quelque chose de beaucoup plus gros. Nous l’avons fait rapidement – quatre ou cinq semaines. Nous serions en studio jusqu’à cinq ou six heures du matin. La seule erreur que nous avons faite a été de mettre Gangland sur l’album au lieu de Total Eclipse. Nous avons choisi Gangland parce que c’était la première chose que nous avions enregistrée correctement ensemble. Mais le reste de l’album était fantastique. Hallowed Be Thy Name était un précurseur de Rime Of The Ancient Mariner. Cette chanson, et tout l’album, ont amené Maiden à un niveau différent.

«Nous étions en tournée à Winterthur, en Suisse, lorsque nous avons appris la nouvelle Le nombre de la bête album. Nous avons reçu un télégramme le dimanche matin disant: «Votre album est numéro un!». Et nous sommes allés: «Fantastique!». Mais à l’époque, nous poussions un autocar de 30 places pour le démarrer rapidement, car le conducteur avait laissé la batterie se vider.

«Nous étions jeunes et nous étions tous plongés dans cette énorme merde de succès et nous l’avons géré de différentes manières. Dans une certaine mesure, vous concluez un accord faustien lorsque vous rejoignez un groupe à succès. Il y a un prix qui vous est exigé, et vous ne pouvez pas faire grand-chose à ce sujet si ce n’est espérer sortir de l’autre côté du bon côté. «

«Nous étions tous en forme comme des truites à la fin de la Tournée mondiale de l’esclavage, courant, maigre comme des râteaux. Je pense que nous étions tous devenus un peu fous. J’allais devenir fou. Treize mois sur la route n’ont pas été propices à mon état de santé mentale!

« Steve est extrêmement déterminé et pour une sorte de type timide et aux manières douces en coulisses, il a une séquence assez impitoyable en lui. Pas dans un mauvais sens ou dans une manière d’exploitation, mais il dira: «Cela ne fonctionne pas et il n’ya pas moyen de contourner le problème…» Il peut être très, très têtu et, bien sûr, moi aussi! Hahaha! »

«Comment avons-nous maintenu nos relations dans Iron Maiden? Nous prenons la pisse tout le temps. Nous avons parcouru une très longue route ensemble. Steve [Harris] et j’ai des personnalités si différentes, mais nous avons de nombreux moments où nous sommes si proches, c’est vraiment spécial. C’est la Team Iron Maiden. C’est un peu comme une équipe de football, mais c’est bien plus que ça. C’est plus qu’un travail, car je ne ferais pas subir à mon corps ce qu’il traverse pour un travail. «

«Je ne reprends aucune de mes déclarations de mode aussi horribles. Je ne regrette jamais rien parce que tout cela fait partie de la riche tapisserie de la vie. Et dans tous les cas, vous pouvez toujours le tenir debout pour effrayer vos enfants plus tard.

Publié sans commentaire (Crédit image: Paul Natkin / .)

«C’est une histoire très bizarre, comment j’ai fini par écrire Empire des nuages. En gros, j’ai gagné un piano lors d’une tombola. C’était l’un de ces dîners de charité, organisé par Jamie Oliver. Il y avait diverses ventes aux enchères où vous pouviez gagner des choses qui m’étaient totalement inutiles, comme une séance gratuite de soins du visage dans un endroit des Cotswolds. Mais il y avait aussi un petit piano électrique portable à gagner – signé, il faut le dire, par Jamie Cullum! Je me suis dit que ça ne me dérangerait pas d’avoir un piano à la maison. Et à la fin, je l’ai gagné – je suis au piano ce que deux doigts sont à taper.

«Je me demandais comment ils vous parlaient du cancer. Est-ce sur du thé et des biscuits? Mais l’oncologue vient de dire: «Eh bien, j’ai une lettre ici qui dit que vous avez un cancer de la tête et du cou.» C’est ainsi qu’ils le font: directement entre les yeux. J’apprécie cela. On m’a dit que j’avais une tumeur de la taille d’une balle de golf sur ma langue et une autre dans mon ganglion lymphatique. Mais l’oncologue a également déclaré: «Vous êtes un excellent candidat pour une guérison complète.» Il m’a dit: « Je vais m’en débarrasser pour toi et ça ne reviendra pas. » Je n’ai pas vu l’utilité d’avoir peur. J’ai demandé au médecin: « En supposant que je m’en débarrasse, combien de temps avant de revenir à la normale? » Il a dit environ un an. J’ai dit: « Je vais battre ça. »