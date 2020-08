Après la révélation du week-end dernier qu’ils s’apprêtaient à sortir un single en anglais, BTS a dévoilé un titre pour leur morceau imminent: «Dynamite». Prévue pour le 21 août, la chanson offrira un avant-goût du prochain album du groupe K-pop.

#BTS # 방탄 소년단 Dynamite # BTS_Dynamite pic.twitter.com/WDY81B8vNO – BigHit Entertainment (@BigHitEnt) 2 août 2020

BTS a révélé cette nouvelle passionnante lors d’une récente interview sur l’application de diffusion en direct coréenne, V LIVE. «Nous préparons un album pour la seconde moitié de cette année, mais nous avons décidé de sortir d’abord un single parce que nous voulions toucher nos fans le plus tôt possible. En raison du COVID-19, des gens du monde entier ont traversé des moments difficiles et nous voulions partager une énergie positive avec nos fans.

Le boys band sud-coréen a également donné aux fans quelques indices sur ce à quoi ils peuvent s’attendre de «Dynamite». Ils ont partagé que la chanson «est optimiste et chantée en anglais, tout comme« MIC Drop »et« Waste It On Me ». Nous avons pensé que la chanson sonnait parfaitement car elle est en anglais. Nous avons enregistré la version du guide et avons estimé que le résultat était quelque chose de totalement nouveau et frais.

Ils ont ajouté: «Quand nous avons entendu et enregistré la chanson pour la première fois, nous étions sous tension et nos esprits étaient remontés. Nous avons hâte de partager cette chanson avec vous tous et d’en profiter ensemble. »

Plus récemment, BTS a sorti son quatrième album en japonais, Carte de l’âme: 7 ~ Le voyage. Depuis sa sortie, l’album a fait ses débuts au n ° 1 au Japon et a battu des records pour le premier jour de ventes le plus élevé du pays – à la fois par un artiste étranger et un artiste coréen. Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~ est également l’album le plus vendu au Japon en 2020 à ce jour.

BTS domine également le palmarès des Billboard World Albums, avec Map Of The Soul: 7 ~ The Journey ~ actuellement à la quatrième place. Le septuor a un total énorme de huit sorties sur le graphique, y compris l’édition coréenne originale de leur dernière version, Map of the Soul: 7, au n ° 1, et leur compilation 2018, Love Yourself: Answer au n ° 2.

Le vendredi 7 août, diverses éditions physiques de Map of the Soul: 7 ~ The Journey seront également disponibles.

Écoutez le meilleur de BTS sur Apple Music et Spotify.