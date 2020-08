Boldy James: La bande Versace [Griselda]

The Versace Tape est le premier album du rappeur de Detroit Boldy James à Griselda. Jay Versace a produit et la direction de Westside Gunn a produit le projet; Westside Gunn est également invité à la clôture du «Roxycontin». The Versace Tape est la troisième sortie de Boldy James en 2020, après Manger on McNichols (avec Sterling Toles) et The Price of Tea en Chine (avec l’alchimiste).

A. G. Cook: 7G [PC Music]

7G est le premier solo de 49 titres de A. G. Cook, le producteur à l’avant du collectif PC Music. Chacun de ses sept «disques» est centré sur un élément différent, comme la batterie, le piano et des styles vocaux spécifiques. Alternant entre croquis et pièces entièrement produites, le projet comprend également un certain nombre de couvertures: «Beetlebum» de Blur, «Today» de Smashing Pumpkins, etc.

Kathleen Edwards: liberté totale [Dualtone]

Total Freedom est le premier recueil de nouvelles musiques de la chanteuse-compositrice Kathleen Edwards en huit ans, après le Voyageur de 2012. L’artiste d’Ottawa a coproduit son nouvel album aux côtés du collaborateur et guitariste Jim Bryson et du producteur Ian Fitchuk. Total Freedom arrive après qu’Edwards ait pris un répit auto-imposé de la musique pour gérer son propre café pendant six ans. «Je n’avais aucune envie d’écrire, aucune envie de jouer», a-t-elle déclaré à propos de sa rupture avec la musique dans les documents de presse. «Cela m’a donné tout le temps et l’espace dont j’avais besoin pour profiter à nouveau de la musique.»

Ellen Fullman / Theresa Wong: Ports [Room40]

Harbours est une collaboration entre la violoncelliste de Bay Area Theresa Wong et la compositrice Ellen Fullman, qui joue à l’aide d’un appareil de sa propre création: le Long String Instrument, qu’elle a inventé en 1980. Fullman joue du Long String Instrument en passant ses doigts enduits de colophane. ses cordes, qui s’étendent sur plusieurs mètres. Les trois compositions bourdonnantes de Harbours placent les parties de violoncelle de Wong confortablement dans les espaces plus larges de Fullman.

