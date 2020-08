SCORPIONS le batteur Mikkey Dee a publié une courte mise à jour vidéo de Studios de Peppermint Park à Hanovre, en Allemagne, où lui et ses camarades de groupe répètent et font la pré-production de leur prochain album studio. Provisoirement attendu en 2021, le disque marquera la première sortie des légendes du hard rock allemand depuis 2017 « Né pour toucher vos sentiments – Le meilleur des ballades rock », qui était une anthologie de SCORPIONS«matériau nouveau et classique.

Dans la vidéo, visible ci-dessous, Mikkey dit en partie: « Salut à tous. Juste une petite mise à jour du studio. Aujourd’hui, c’est mardi, et nous avons fini pour aujourd’hui. Nous avons travaillé très dur … Nous nous débrouillons très bien et nous avançons un jour à la fois, mais ça sonne bien. Et, eh bien, nous reviendrons demain. «

SCORPIONS initialement prévu pour enregistrer le nouvel album à Los Angeles avec le producteur Greg Fidelman, dont les crédits précédents comprennent NŒUD COULANT et METALLICA. Cependant, en raison de la pandémie, la plupart du travail jusqu’à présent a été effectué à distance, avec Fidelman participer via Zoom.

SCORPIONS chanteur Klaus Meine récemment dit Parler de métal que le but d’utiliser Fidelman produire le nouvel album, c’est apporter « l’ancienne ambiance d’albums comme ‘Coupure électrique’, ‘Coup de foudre’ ou même «Lovedrive». Nous essayons de nous concentrer sur ces albums et cette attitude », a-t-il déclaré.« Si nous y arrivons, qui sait, c’est tant d’années plus tard. Mais c’est l’esprit et c’est toute l’ambiance autour de cet album. Cette fois, l’accent est mis sur les chansons les plus difficiles. «

Selon Meine, SCORPIONSLe nouveau LP ne comportera «aucun écrivain extérieur», contrairement à 2015 « Retourner à jamais », qui a été largement co-écrit par les producteurs de l’album, Mikael Nord Andersson et Martin Hansen.

Fidelman a commencé sa carrière en tant que guitariste et compositeur pour SEAU RHINO avant de lancer sa carrière de producteur, d’ingénieur et de mixeur, trouvant un mentor précoce Rick Rubin.

SCORPIONSla dernière collection complète de nouveaux enregistrements était celle mentionnée ci-dessus « Retourner à jamais », comprenant partiellement des chansons que le groupe avait dans le coffre-fort des années 80. C’était la dernière apparition enregistrée de SCORPIONS‘batteur de longue date James Kottak, qui a été renvoyé du groupe en septembre 2016. Il a depuis été remplacé par Dee, anciennement de MOTÖRHEAD.