Ancien BAISER guitariste Bruce Kulick a parlé à Max1on1 sur la façon dont il gère la crise du coronavirus et à quoi pourrait ressembler le circuit de tournée après la pandémie. Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): « Je pense qu’une fois que nous avons dépassé cela, et je ne suis pas un scientifique pour l’expliquer – je ne sais pas si les scientifiques savent complètement quand cela se termine … Mais les gens aiment le divertissement. Je veux dire, je me sens vraiment mal de ne pas pouvoir embrasser un voisin; c’est vraiment tragique. Mais dans l’ensemble, la musique a toujours quelque chose à dire, et ensuite quand nous arriverons de l’autre côté, je pense que les gens vont vraiment embrasser tout ce qui c’était avant, certainement. Peut-être que les gens seront plus hygiéniques. Et cela ne durera pas éternellement. Mais cela a été une très, très grosse pression sur le monde entier et tout le monde – individuellement et collectivement. C’était vraiment une période folle – absolument . «

Les concerts dans le monde entier ont été annulés et reportés dans le but de contenir le nouveau coronavirus, sans date précise quant à leur reprise.

Les artistes, les membres d’équipage et d’autres travailleurs de l’industrie ont perdu des milliards de dollars à la suite des annulations liées au COVID-19, ce qui ne représente qu’une petite fraction de la dévastation financière qui sera subie par les travailleurs du secteur alors que les annulations continuent de se produire.

En 1984, Bruce rejoint BAISER, où il est resté leur guitariste principal pendant plus d’une décennie, accompagnant le groupe sur le « Animaliser » tournée et continue avec le groupe jusqu’à la tournée de retrouvailles de 1996. Bruce est très présent sur «Kissology – Vol. 2» et «Vol. 3», les DVD du groupe s’étendant sur BAISERla carrière historique de 45 ans.

Kulick rejoint GRAND FUNK RAILROAD en 2000 et continue de se produire avec le groupe à ce jour.

