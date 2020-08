Dans une nouvelle interview avec 77 WABCde « Bernie et Sid dans la matinée », rocker légendaire Ted Nugent a répété un récit poussé par des médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggère que le nombre officiel de décès dus au coronavirus est gonflé.

« Les chiffres qu’ils crachent – 150 000 morts [in the U.S.] du virus chinois communiste – faux, faux, mensonge », a-t-il dit (entendre l’audio ci-dessous).« Ils ont des gens poignardés entre les yeux qui sont considérés comme une mort COVID. Ils ont des gens qui écrasent le cerf sur l’autoroute, décapités – ils le classent comme une mort COVID. C’est un mensonge. Ils mentent. Et même Fox News, ils répètent les mensonges.

« Existe-t-il un virus communiste chinois COVID Wuhan? Bien sûr, il y en a », a-t-il poursuivi. «Mais quelqu’un doit demander: montrez-moi combien d’Américains sont morts en janvier, février, mars, avril et mai 2018. Ensuite, montrez-moi combien d’Américains sont morts en janvier, février, mars et avril 2019. Ensuite, montrez-moi combien d’Américains sont morts en janvier, février, mars, avril, mai et juin 2020. Comparez les chiffres: il y a eu des épidémies pires dans le passé – rien n’a été arrêté.

« C’est une arnaque de gauche pour détruire le président parce qu’il met en lumière des cafards », a ajouté le musicien.

Nugent alla apparemment faire allusion à un QAnon la théorie du complot qui fait le tour des médias sociaux prétend à tort que l’acteur Tom Hanks est devenu citoyen grec parce qu’il classe la pédophilie comme un handicap. QAnon, une théorie du complot d’extrême droite qui prétend que le monde est contrôlé par un petit groupe d’élites pédophiles et adorateurs du diable, a remis en question Hanksla nouvelle citoyenneté grecque, ce qui implique que Hanks est impliqué dans le trafic sexuel d’enfants.

« Et puis vous pourriez faire un peu de recherche et voir pourquoi Tom Hanks et sa femme sont maintenant citoyens de la Grèce, » Nugent Raconté « Bernie et Sid dans la matinée ». « Allez-y. Vérifiez cela pour moi. »

Il existe des théories selon lesquelles les experts médicaux gonflent le nombre de décès liés aux coronavirus pour effrayer les résidents afin qu’ils se conforment aux décrets exécutifs de divers États, comme celui qui oblige les résidents à porter des masques dans les lieux publics. Il a également été affirmé que les verrouillages n’étaient pas conçus pour la santé publique, mais plutôt pour détruire le Atout économie.

Selon Forbes, le nombre d’Américains qui croient que le nombre de morts est gonflé est le plus élevé parmi ceux qui reçoivent leurs nouvelles de Fox News (61%) et républicains (59%), alors que seulement 9% des démocrates et 7% de ceux qui reçoivent leurs nouvelles . et MSNBC crois la même chose.

De nombreux experts de la santé, dont Dr Anthony Fauci, un membre éminent de la Atout Le groupe de travail sur le coronavirus de l’administration et le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses ont rejeté les allégations selon lesquelles les décès dus aux coronavirus sont exagérés.

