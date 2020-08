PANTHÈRE EN ACIER le batteur Stix Zadinia est de nouveau venu à Chris Jerichola défense après Sébastien Bach accusé FOZZYchanteur principal d’utiliser des pistes vocales préenregistrées lors de performances live.

Le mois dernier, Jéricho contesté Bach à un « singoff » sans « aucun effet, aucun réglage, aucune connerie » en réponse à Sébastienl’allégation de Chris « mime sur une bande » pendant FOZZYdes spectacles en direct. « Bas est un grand chanteur … mais je vais mieux, » Chris écrit sur Twitter. « Le lutteur devenu chanteur a ajouté: » Je n’ai jamais rien mimé! Je vais te chanter au visage à tout moment, n’importe où, mec. Je suis fan et défenseur de toi depuis le premier jour … mais ne remets jamais en question mes capacités de rock! » Bach riposté: « Vous êtes plein de s *** bro. Chaque clip sur Internet est que vous mimez une cassette. Je chanterai dans votre f ****** face à tout moment. La lutte n’est pas du rock and roll. Je vous montrera f ****** rock and roll. Vérifiez vos textes mis en place The Sing-Off Je suis prêt quand vous êtes « .

Quelques jours après l’échange, STRYPERde Michael Sweet défendu Jéricho, écrivant dans un message sur les réseaux sociaux: « [[Chris]n’a rien à prouver en tant que chanteur, lutteur ou personne. Il a réussi et s’est fait un nom. Il est à peu près aussi actif que quiconque que je connais et c’est aussi un gars formidable avec un grand cœur. C’est aussi mon ami … Chris est une personne très talentueuse et un être humain ancré. Il n’a besoin de la validation de personne. Il a fait sa marque et continuera de le faire. «

Après BLABBERMOUTH.NET a rendu compte des commentaires de Sweet, Zadinia – dont le vrai nom est Chef Darren – a pris son Twitter pour partager un lien vers l’article intitulé « MICHAEL SWEET défend CHRIS JERICHO sur les allégations de synchronisation labiale: il n’a rien à prouver en tant que chanteur », et il a inclus le message suivant: « Je suis avec ça. Jéricho est une putain de rock star et l’un des enculés les plus cool de ce secteur. «

Dans une toute nouvelle interview avec Rock Feed, Stix a développé ses commentaires en disant: « Je ne sais pas quel genre d’histoire[[Sébastien et Chris]avoir. je connais Chris plutôt bien, et c’est un mec génial. Dans mon tweet, j’ai dit qu’il était l’un des enculés les plus cool de ce secteur, ce qui est vrai. Nous avons tourné avec eux – FOZZY ouvert pour nous – et pour tout le groupe, Chris et le groupe et tout le monde étaient si humbles et si reconnaissants d’être sur la route avec nous. Nous nous sommes bien amusés. Souvent, lorsque vous faites des tournées avec des groupes, vous vous dites: ‘Oh, cool. Nous avons un groupe sympa avec nous, mais vous ne vous accrochez pas, parce que les horaires sont différents, les vérifications sonores sont différentes et puis, à la fin de la nuit, parfois les groupes font ce qu’ils font et tout le monde a sa propre vie. Mais quand nous avons tourné avec FOZZY, nous avons traîné et c’était amusant – c’était vraiment amusant. Des gars vraiment super sympas. «

Zadinia a poursuivi en disant qu’il ne se souciait pas personnellement de savoir si les groupes utilisent des pistes préenregistrées pendant les concerts.

« IRON MAIDEN, d’après ce que je sais, n’utilise pas de pistes « , a-t-il dit. » C’est tout ce que je sais – ils n’utilisent pas de pistes. Bruce Dickinson chante fantastique. Si Bruce a perdu un peu de sauce dans la voix et il a dit à ses gars: « Hé, les gars, j’aimerais utiliser des morceaux, parce que je veux pouvoir présenter ces notes aux fans qui les attendent. » Parce que, écoute, tout le monde veut entendre les grosses notes. Si un chanteur veut s’appuyer sur des morceaux pour ça, je m’en fous car en live, c’est une présentation. Vous n’écoutez pas le disque. Et pour moi, qu’un mec utilise des pistes ou non, je m’en fiche.

« Sébastien Bach se soucie beaucoup de savoir si vous utilisez ou non des pistes, apparemment », a-t-il poursuivi.« Nous nous sentons simplement différents à ce sujet. C’est important pour lui, évidemment – assez pour saboter ce qui ressemblait à une amitié. Mais je ne sais pas. Je ne prétends pas savoir. Mais il semblait qu’ils étaient amis. «

Stix également réagi à Sébastien apparemment difficile Jéricho à un combat. Le mois dernier, Bach a tweeté une capture d’écran de ce qui semblait être ses SMS à Chris qui est resté sans réponse. Dans les textes, Bach a écrit: « J’accepte votre défi à un match de chant si vous acceptez mon défi à un match de coqueluche de votre f ****** ass. Croyez-moi, ce ne sera pas vraiment un match à moins que vous n’apportiez comme un répertoire sur lequel vous tenir debout ou quelque chose que vous fuxkin chatte. Vous êtes une telle blague que j’ai hâte de vous virer la merde juste pour le plaisir. «

Zadinia Raconté Rock Feed: « Ecoute, je ne suis pas le plus petit mec du monde, et je suis assez en forme. Mais si je devais me battre avec quelqu’un, ce ne serait pas un lutteur professionnel canadien. Dites ce que vous voulez sur la lutte – je je ne suis jamais entré dans ça quand j’étais enfant, mais je reconnais le fait que ces gars sont durs comme des putains de clous.

« Je ne peux même pas être en colère contre Sébastien Bach pour ce qu’il a dit, parce que c’est une mauvaise idée de se battre avec un mec comme Jéricho – tout d’abord, parce qu’il est super cool; deuxièmement, parce que vous êtes un homme de 60 ans et que vous vous battez avec quelqu’un », a-t-il poursuivi.« C’est ridicule, en soi. Pensez-y.

« Je ne sais pas ce qui se passe. Et nous nous sommes rencontrés Sébastien Bach, et il a été très gentil avec nous – sauf une fois. A la Viper Room, il n’était pas gentil une fois » Stix ajoutée. « Mais pour la plupart, il a été gentil avec nous. Je ne sais pas quel est son problème avec Jéricho c’est que je ne sais pas quel est son problème avec les pistes enregistrées ou les pistes informatiques, mais il semble juste que beaucoup d’énergie soit consacrée à quelque chose que vous pouvez donc mieux servir en mettant cette énergie à écrire de la musique ou à enregistrer de la musique , ou mettre de la merde que ses fans, et que nous tous [will enjoy]. Parce que je suis fan aussi – j’aime SKID ROW, et Sébastien Bach est l’un des meilleurs chanteurs de heavy metal de tous les temps. Que vous aimiez le sien, vous savez, combattez les défis ou non, le mec peut chanter. Et j’aimerais entendre des trucs meurtriers sortir. Mais au lieu de cela, il est occupé à essayer de battre les gens. Je ne comprends pas. «

Quand Bach d’abord rendu public avec son Jéricho accusation le mois dernier, FOZZY guitariste Rich Ward appelé Sébastien « n’a pas aimé universellement » et a dit que voir Bach « aller publiquement après le seul gars dont j’ai jamais été témoin dire un mot gentil à son sujet est triste. »

Sébastien, qui a parlé ouvertement des groupes de rock utilisant des pistes d’accompagnement préenregistrées pendant les concerts, a ensuite tenté d’expliquer son explosion en écrivant: « Je n’essaye de battre personne à quoi que ce soit. J’essaye en fait de dire bonjour Chris peut-être que tu as raison peut-être que je vais arrêter de chanter en direct et caracoler pendant que la cassette joue comme toi Chris. Je suis fatigué d’essayer si fort que c’est comme me cogner la tête contre le mur. «

Après une autoproclamation Bach fan appelé Sébastien « an asshat » sur Twitter pour avoir tiré « les premiers coups » dans sa guerre des mots avec Jéricho, Bach est revenu avec: « Hé mec, putain de toi. J’ai passé ma vie à apprendre à chanter sur scène. Quand quelqu’un arrive et mime une cassette, ça craint pour nous tous qui ne le font pas. Vous veux aller voir un bon match de lutte. Ne l’appelle pas rock and roll «

Jéricho a longtemps été soupçonné de s’appuyer sur des bandes de support pendant FOZZYperformances live de. Lorsque le groupe a joué au Canada en novembre 2018, plusieurs spectateurs ont accusé Jéricho de chanter sur des pistes préenregistrées. Après une vidéo de FOZZYLe concert de Toronto a fait surface en ligne, Bach pesé, écrivant de son Facebook compte: « Wow, il mime très bien une bande ».