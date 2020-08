Le week-end dernier, les métalleux de la baie de San Francisco TÊTE DE LA MACHINE fêté le 26e anniversaire de leur premier album, « Brûle mes yeux ».

Sorti dans le monde entier le 9 août 1994, « Brûle mes yeux » était et est toujours considéré comme l’un des albums les plus importants de son genre, ce qui a valu au groupe un niveau de reconnaissance sans précédent et a engendré une myriade d’imitateurs – tous issus de TÊTE DE LA MACHINEpremier disque.

L’année dernière, les trois quarts des « Brûle mes yeux » lineup réuni pour célébrer le 25e anniversaire du LP. Rejoindre le guitariste / chanteur Robb Flynn et bassiste Jared MacEachern étaient des membres de retour Logan Mader (guitariste) et Chris Kontos (tambours).

Plus tôt aujourd’hui, Flynn a déclaré dans un communiqué: « Il y a 26 ans … fou. Que vous vous souciez toujours de cet album est humiliant. Cet album a changé ma vie de tant de façons que je ne peux même pas commencer à expliquer.

«C’était assez spécial de participer au 25e anniversaire aux côtés de Chris, Logan et Jared. Nous avons organisé un spectacle HELLUVA pour ceux qui ont pu le voir.

«C’est fou de penser que nous aurions fait des tournées jusqu’à la fin de l’année. Les dates américaines et européennes que nous avons eu la chance de jouer pour vous étaient tout simplement une affirmation de la vie.

« Nous nous reverrons dans le futur, Head Cases. Nous vous aimons tous. Restez forts malgré la folie !! »

Kontos ajouté: « Ouais, un an après le 25e anniversaire de «Brûle mes yeux», les choses ne pourraient pas être plus différentes.

«C’était incroyable et un honneur de pouvoir jouer le «Brûle mes yeux» record dans son intégralité depuis un an et demi avec Robb, Logan et Jared. C’était vraiment une expérience que je n’oublierai jamais.

« J’espère que nous pourrons reprendre la route et terminer notre «Brûle mes yeux» 25e mission à un moment donné après la pandémie de COVID-19. D’ici là, continuez à profiter «Brûle mes yeux» à l’occasion de son 26e anniversaire.

«Je suis très reconnaissant que ce disque compte encore autant pour de nombreuses personnes dans le monde 26 ans plus tard.

« Jusqu’à ce que nous nous revoyions, beaucoup d’amour et de respect. »

Mader m’a dit: « «Brûle mes yeux» a déjà 26 ans … Merde, ils grandissent si vite!

« Je suis convaincu que nous terminerons la tournée anniversaire lorsque la fin du monde sera terminée. Pour l’instant, j’ai le cœur brisé alors que nous attendons tous.

« Mes frères me manquent dans ‘jeune TÊTE DE LA MACHINE‘et mes frères me manquent dans’ vieux TÊTE DE LA MACHINE». Les fans me manquent, l’incroyable me manque TÊTE DE LA MACHINE crew, la liberté de voyager et de partager des aventures à travers le monde.

« En tant qu’optimiste, j’utilise ce temps d’arrêt au mieux de mes capacités et j’espère que le reste des États-Unis fera de même. Les pensées et les efforts positifs, en particulier dans les périodes sombres, ont un effet positif exponentiel sur la conscience co-créatrice de notre espèces entières sur terre.

« Reste fort, beaucoup d’amour. »

Ajoutée MacEachern: « Réfléchir à un album comme celui-ci est un exercice émotionnellement émouvant en soi dans n’importe quelle circonstance normale … mais les temps ne sont pas normaux. Les problèmes dans le cadre de cet album ont peut-être changé et vieilli, mais ils subsistent encore. C’est une question personnelle et un appel aux armes pertinent, hier et aujourd’hui.

«Ce fut un tel honneur et un privilège pour nous de partager cette rage avec vous, de la laisser nous envahir tous et de pouvoir la libérer d’une manière que nous pourrions tous ressentir ensemble. Revenez en arrière et écoutez. nous inciter à agir dans nos propres vies, que cela alimente la rage de vaincre! «

Demandé par Marteau en métal si cela le dérange que certains fans considèrent toujours « Brûle mes yeux » comme TÊTE DE LA MACHINEmeilleur album de, Flynn a dit: « Non. Le facteur décisif pour moi, et cela se produit rarement, c’est quand quelqu’un dit: ‘Vous devriez écrire «Brûle mes yeux» encore une fois, mais ce serait tellement faux! Je n’ai pas 24 ans, je cours dans les rues. C’était réel et c’est pourquoi il est sorti comme ça. Si j’essayais de le faire maintenant, ce ne serait pas réel. Ces temps ont fait de moi ce que je suis et m’ont touché pour toujours et je suis intrépide à cause d’eux, mais j’aimerais penser que j’ai vieilli gracieusement et j’espère continuer à le faire. Comme ce serait stupide pour certains [50]-Quelque chose mec d’agir comme un gangster adolescent? Ce serait ridicule. «

Kontos la gauche TÊTE DE LA MACHINE avant la sortie du deuxième album du groupe, 1997 « Plus les choses changent », et a été remplacé par Dave McClain.

McClain et guitariste Phil Demmel sorti TÊTE DE LA MACHINE à l’automne 2018.

Duce, qui jouait de la basse sur « Brûle mes yeux », a été viré de TÊTE DE LA MACHINE en février 2013. Il a été remplacé quatre mois plus tard par MacEachern. Adam plus tard poursuivi TÊTE DE LA MACHINE, affirmant que les autres membres du groupe « l’ont simplement expulsé du groupe et ont présumé qu’il oublierait plus de deux décennies de travail acharné, de dévouement et d’efforts », il a mis dans le groupe. Duce a également déclaré que sa ressemblance était utilisée sur le site Web du groupe et dans des promotions sans son autorisation. Le procès a été réglé à l’amiable en juillet 2014.