FOZZY a repris ses activités en direct pour la première fois en sept mois plus tôt cette semaine lorsque le groupe a donné trois spectacles dans le Dakota du Sud, le Dakota du Nord et l’Iowa.

Un fan a publié une photo de samedi soir FOZZY concert à Minot, dans le Dakota du Sud, qui semble montrer à la foule qu’il n’y a pas de distanciation sociale malgré la pandémie de coronavirus.

Pendant son « Spécial du samedi soir » direct, FOZZY chanteur Chris Jericho a défendu la décision de son groupe d’aller de l’avant avec les dates, en disant qu’il était surpris d’apprendre que les spectacles étaient toujours en cours après FOZZYde « Sauver le monde » la tournée a été reportée deux fois.

« Nous avons fait [two] spectacles [so far] cette semaine. Et la raison en est que nous avons eu notre tournée – le ‘Sauver le monde’ tournée – initialement réservée pour avril et mai, elle a été reportée à juillet et août, puis reportée à octobre et novembre. Mais quatre spectacles sont restés en août. Et je me suis dit « Comment? » Les spectacles sont dans le Dakota du Sud et le Dakota du Nord, et nous en avons un à Fort Madison, Iowa, qui est juste à côté de la frontière du Dakota du Sud. «

le FOZZY les émissions ont apparemment reçu le feu vert pour continuer parce que si les cas de virus quotidiens ont tendance à augmenter dans le Dakota du Sud, la moyenne sur sept jours n’est toujours que d’environ 84, avec moins de deux décès par jour.

Jéricho a déclaré: « La raison pour laquelle les émissions ont lieu – ont eu lieu; nous en avons déjà fait deux, et nous en avons notre troisième ce soir – est parce que ces États du Dakota du Nord et du Dakota du Sud ont de faibles cas de COVID; moins d’un millier dans les deux États-Unis. Je pense que la Floride en comptait environ neuf mille aujourd’hui. Les salles sont soit à l’extérieur, soit à demi-capacité. Nous sommes complets ce soir à Minot avec, je pense, une capacité de 50%. Hier soir, nous étions épuisé à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud avec, je pense que la capacité était de 35%. Nous distribuons des masques à la porte, il y a des contrôles de température – tout ce genre de choses. En gros, nous restons dans le bus toute la journée. Tout le monde dans le FOZZY camp – équipage et groupe – a été testé. «

Selon Jéricho, les deux premiers spectacles se sont bien déroulés. « C’était tellement génial d’être de retour sur scène après sept mois », a-t-il déclaré. « Le dernier concert que nous avons joué était le Jéricho croisière, qui est si difficile à croire – c’était comme sur une autre planète, à l’époque avant que le ‘rona ne change tout. «

FOZZY doit se produire ce soir (dimanche 9 août) à Sturgis, dans le Dakota du Sud, dans le cadre de la 80e conférence annuelle Rallye moto Sturgis, où 250 000 personnes devraient se rassembler. Les masques sont encouragés, mais pas obligatoires, lors du festival de 10 jours, qui est en grande partie exempt de restrictions de distanciation sociale courantes ailleurs dans le pays.

Chris Jericho et son groupe FOZZY ont joué à un concert bondé sans distanciation sociale ni masque hier soir dans le Dakota du Sud. JJL Publié par PRO Wrestling Spotlight le samedi 8 août 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler un spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de «masquer» les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).