Coheed et Cambria se sont associés à Rick Springfield pour créer une suite du hit de Springfield, Jessie’s Girl, en 1981.

L’idée de Jessie’s Girl 2 est venue alors que le chanteur et guitariste de Coheed Claudio Sanchez a commencé à chanter le crochet de la chanson originale alors que le groupe était en studio l’année dernière.

Sanchez a ensuite étoffé les paroles d’une éventuelle continuation de l’histoire qui a commencé il y a près de 40 ans, et a approché Springfield sur Instagram à propos de l’idée … et l’accord a été scellé.

Maintenant, une vidéo pour Jessie’s Girl 2 a été publiée qui présente à la fois le groupe et Springfield lui-même.

Sanchez dit: «Quelqu’un a-t-il déjà écrit une suite à la chanson d’un autre artiste? Je ne pense pas. En tant que fan de films, cela semblait être une idée vraiment intéressante. C’est un peu comme si un film de National Lampoon rencontrait So I Married an Axe Murderer. «

En plus de la vidéo et du flux numérique, Coheed et Springfield ont ouvert des précommandes pour un vinyle rouge et bleu en édition limitée qui mettra en vedette Jessie’s Girl 2, Jessie’s Girl 2 avec Springfield et une coupe du réalisateur de la chanson.

Un pack de t-shirts ainsi que des t-shirts, des badges et une casquette de baseball sont également disponibles à l’achat.

Le mois dernier, Sanchez a rencontré des membres de Tool, Primus, Mastodon et Mutoid Man pour reprendre l’hymne classique de Rush en 1975.