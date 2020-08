Juelz Santana a été libéré de prison, mais pourquoi est-il allé en prison? Et combien de temps est-il resté là?

Le rappeur Juelz Santana est sorti de prison.

Sa femme Kimbella a confirmé la nouvelle dans un post Instagram, affirmant qu’elle attendait de retrouver son partenaire à l’extérieur de la prison.

Alors, pourquoi Juelz a-t-il été arrêté en premier lieu?

Qui est Juelz Santana?

Juelz Santana, de son vrai nom LaRon Louis James, est rappeur et membre du groupe de hip hop Dipset.

Il a d’abord été signé par Priority Records à l’âge de 15 ans avec un ami Malik qui jouait auparavant en tant que duo Draftpick.

En 1998, il rejoint Dipset et sort plus tard un remix de «What Means the World to You», ainsi que les morceaux «Double Up» et «All the Chickens».

Il est devenu célèbre après la sortie de son premier album studio «From Me To U» qui a atteint la 8e place du Billboard 200 en 2003.

Photo de Prince Williams / WireImage

Combien de temps et pourquoi Juelz était-il en prison?

Juelz a été arrêté et condamné pour port d’arme, selon Complex.

La publication a rapporté que le rappeur avait fui l’aéroport international de Newark Liberty en mars 2018 après que des agents eurent trouvé une arme de poing chargée et des pilules d’oxycodone.

Juelz a plaidé coupable de possession d’une arme à feu et a été condamné en décembre 2018.

Le rappeur a été condamné à une peine de 27 mois de prison qu’il a commencé à purger en mai de l’année dernière. Sa libération prévue était quelque temps en 2021, cependant, il a été libéré le mercredi 5 août.

Juelz s’installe sur Instagram

Suite à sa libération, le rappeur n’a pas tardé à partager quelques posts Instagram et à renouer avec ses followers.

Dans un article Insta, Juelz a écrit: « Enfin gratuit. »

Une autre image montre Juelz en train de retrouver des membres de sa famille qu’il a légendés: « Ma famille m’a manqué .. DIEU est bon !!! »

Dans son dernier post Instagram, le rappeur se fait couper les cheveux.

