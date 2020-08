Dans le paysage musical ultra compétitif et axé sur la technologie d’aujourd’hui, la façon dont vous présentez votre présentation aux dirigeants est presque aussi importante que la qualité de votre musique. Lors d’un récent événement Songtradr Happy Hour, trois professionnels de longue date de l’industrie de la musique ont partagé des conseils pour donner un argumentaire gagnant.

Digital Music News était sur place pour la discussion d’une heure, qui était remplie de conseils de professionnels centrés sur la façon de faire entendre votre musique par des professionnels de renom, des marques et, en fin de compte, le public. Le compositeur de films de longue date Matthew Head, l’auteur-compositeur établi Andy Love et l’écrivain de télévision lauréat d’un Emmy Yule Caise ont participé à l’événement virtuel.

Voici quelques-unes des façons dont les artistes peuvent resserrer leur pitch et maximiser leurs chances d’obtenir des stages et des concerts juteux.

1. Présentez-vous préparé.

«Je fais la recherche. Et j’ai été coupable dans le passé, au début de ma carrière, de ne pas avoir fait suffisamment de recherches », a déclaré Caise. « Il s’agit simplement de vous donner la somme la plus large pour que vous puissiez entrer dans une pièce ouverte et être ouvert aux idées. »

Chacun des invités de l’Happy Hour a souligné à quel point il est important pour vous de planifier avant les emplacements. Cela signifie être amical et établir des relations solides avec les hauts dirigeants de l’entreprise – centrés sur autre chose que la musique, si possible – et compiler soigneusement des œuvres qui correspondent à l’humeur et au style des médias visuels. De plus, vous devez vous assurer de n’introduire que vos morceaux les mieux adaptés, car des pitchs particulièrement longs pourraient très bien dissuader les exécutifs et détourner l’attention des mérites de vos morceaux.

2. Ne laissez pas les revers inévitables vous décourager; la confiance est la clé.

«Vous devez avoir la peau la plus dure, vous savez, de la plupart des autres emplois», a déclaré Love.

La confiance fait partie intégrante de la recette pour obtenir des résultats, et comme vous le savez probablement déjà à partir d’autres éléments de votre carrière, les défis et les obstacles sont inévitables. Avec les pitchs en particulier, la façon dont vous répondez aux difficultés – des courts commentaires aux dénégations absolues – est tout.

Faites tout ce que vous pouvez pour vous connecter avec les cadres et vous préparer au succès, mais sachez qu’une peau épaisse est plus une nécessité qu’une suggestion. Les revers sont inévitables et la musique est très subjective.

3. Faites confiance à votre instinct.

«Chaque morceau de musique que vous entendez est quelque chose que j’aime personnellement. … Si je peux soutenir quelque chose que je ne remets pas en question, alors si vous ne l’aimez pas, c’est sur vous », a déclaré Head.

Pendant les pitchs, il peut être difficile de se rappeler que les dirigeants impliqués ont accepté de vous rencontrer car ils ont besoin d’un produit que vous seul pouvez livrer – ou, à tout le moins, qu’ils ne peuvent pas produire seuls. Et dans le même esprit, leurs recommandations ne sont que cela: des recommandations.

La réalité est que vous êtes l’expert, et en tant que tel, vous devez faire confiance à votre instinct. Les conseils et remarques sont un centime une douzaine, et pour fournir une musique émouvante, vous devez vous appuyer sur votre vaste expertise et de nombreuses heures d’expérience. Cela ne signifie pas ignorer complètement les critiques, mais plutôt créer exclusivement à vos conditions.

Vous pourriez être surpris par les résultats qui accompagnent le fait de rester fidèle à vous-même. Certaines des plus grandes réalisations professionnelles des orateurs Happy Hour sont survenues lorsqu’ils ne répondaient pas à la foule – au lieu de répondre uniquement aux caprices de ceux qui, certes, ne connaissent pas le processus de création.

4. Laissez les opportunités venir à vous.

« Maintenant, je suis à un endroit où je suis comme, » Ah, ils ne rappellent pas « , a déclaré Caise. «S’ils le voulaient, ils le feraient. … Il y a quelqu’un d’autre qui va penser que ce que vous faites est incroyable. «

Dans une industrie qui tourne autour du mouvement constant – écrire, enregistrer, répéter, jouer et s’occuper de l’aspect commercial des choses – vous pourriez trouver cette astuce de pro contre-productive. De manière réaliste, cependant, c’est une étape majeure vers une compréhension complète de la manière de faire entendre votre musique.

Assurez-vous que votre site Web et vos identifiants de réseaux sociaux sont à jour, bien sûr, et assurez-vous de cultiver les contacts de l’industrie – mais gardez à l’esprit plus que toute autre chose que vous êtes représenté par votre musique. Si vos œuvres «cochez toutes les cases» et résonnent avec les auditeurs, les cadres vous appelleront. Tenter de forcer des accords vous fera perdre votre temps et votre énergie inestimables.