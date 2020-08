Des airs de caverne au thrash punk, du country blues aux débuts du hip-hop, l’envie de faire de la musique, en utilisant tout ce qui est à portée de main, est une constante dans le comportement humain. Les instruments à percussion créés à partir de pierres, de bâtons, de roches et de bûches – taillés dans différentes formes et conceptions pour changer la qualité et la hauteur du son – étaient fabriqués il y a plus de 165 000 ans. Et si vous regardez autour de vous aujourd’hui, vous trouverez de la musique DIY partout.

Les premiers Européens dans les grottes ont cherché à faire de la musique DIY décente. En 2012, des scientifiques ont utilisé la datation au carbone pour révéler que des flûtes innovantes de 19 cm de long, fabriquées il y a 43000 ans à partir d’os d’oiseau et d’ivoire de mammouth, étaient conçues avec trois trous pour les doigts pour évoquer des mélodies complexes. Ces flûtes, trouvées dans des grottes du sud de l’Allemagne, sont peut-être les instruments de musique sophistiqués les plus anciens au monde.

La même ingéniosité montrée par les humains mésolithiques faisait partie de la raison pour laquelle l’explosion du blues du 19ème siècle a pu apporter une musique aussi vibrante et terreuse aux communautés agricoles du sud profond américain. Les Africains réduits en esclavage ont construit leurs propres flûtes, banjos et violons et ont commencé à ajouter de l’instrumentation aux chants de travail, aux spirituals et aux «cris de champ» de leurs collègues travailleurs sur le terrain.

La plupart des instruments originaux du blues américain – la cruche, la planche à laver, la cuve à laver, la basse, le balafon (xylophone), la batterie, le fifre (comme une flûte), le luth, les violons et la cithare à un seul corde – étaient dérivés de prototypes africains. Les instruments à cordes étaient favorisés par les peuples asservis des régions musulmanes d’Afrique, où il y avait une longue tradition de narration musicale.

Façonné à peu de frais

Les banjos rudimentaires, instruments d’esclaves populaires pour jouer du blues, pouvaient être fabriqués, à peu de frais, à partir de cuir de veau, de laiton et de fer, avec quatre cordes tendues sur un corps de bois dur local sculpté à la maison. Dans les années 1850, le fabricant de Baltimore, William Boucher Jr, commença à standardiser la fabrication des banjos et contribua à en faire un produit de grande consommation.

Cependant, l’histoire de la musique DIY ne se limite pas aux instruments. Il s’agit de créativité et du désir de repousser les limites. Un bon exemple est l’humble harmonica, dont les racines remontent au sheng chinois, un instrument en bambou soufflé à la bouche trouvé à l’époque de la dynastie Han vers 200 av.

L’inventeur allemand Matthias Hohner a créé l’harmonica moderne au 19ème siècle. C’était un instrument bon marché et portable et est devenu extrêmement populaire en Amérique. La clé de son importance dans le blues (et dans le rock moderne) était que les musiciens afro-américains avaient compris qu’ils pouvaient plier les notes d’un harmonica. En jouant de l’harmonica à l’envers – en aspirant de l’air dans ce qu’on appelle une position de «harpe croisée» – ils pouvaient forcer les notes à descendre d’une hauteur ou deux.

Ces musiciens amateurs ouvriers agricoles ont ouvert la voie à de futurs maîtres de l’instrument tels que Little Walter, Sonny Boy Williamson et Sonny Terry. L’harmonica est devenu plus tard un instrument populaire pour les musiciens blancs à travers le folk, le country et le rock, y compris Mick Jagger de Les pierres qui roulent, Bob Dylan, James Taylor, Bruce Springsteen et Van Morrison.

Au début du XXe siècle, la guitare acoustique est devenue l’instrument principal du blues et des artistes de rue tels que Robert Johnson et Blind Lemon Jefferson ont acquis une réputation nationale pour leurs prouesses. Les heures passées à maîtriser leur métier finiront par payer pour les maestros de la guitare électrique ultérieurs tels que Des eaux boueuses, Loup hurlant, BB King, Marcheur T-Bone et John Lee Hooker.

Même si le blues devenait de plus en plus professionnel et expert dans les années 20, alors que les musiciens commençaient à utiliser de meilleurs instruments et à conserver leurs sons sur des appareils d’enregistrement de plus en plus sophistiqués, des éléments de l’attitude du bricolage précoce sont restés dans le mouvement du jug-band.

Les fanfares sont originaires de Louisville, dans le Kentucky, à la fin du XIXe siècle, lorsque les instruments étaient fabriqués à partir d’articles ménagers courants, notamment des cruches, des peignes, des tuyaux de poêle, des planches à laver, des cuillères et même de vieilles bouteilles de whisky. Les instruments étaient fabriqués à partir d’un fruit bon marché appelé gourde. Certaines des premières basses étaient fabriquées à partir de commodes.

Ce désir de créer de la musique DIY à partir de matières premières pratiques ne se limitait pas à l’Amérique, avec des variations de la basse de poitrine de thé surgissant dans le monde entier à cette époque, y compris le tingotalango cubain, le tulòn italien et le bush bass australien.

Les groupes Jug ont fait leurs premiers enregistrements dans les années 20 et sont restés extrêmement populaires pendant la décennie suivante. Même aujourd’hui, il y a des festivals de jug-band à travers les États-Unis, et certains musiciens de renom ont fait leurs débuts de cette façon, y compris Jerry Garcia et Bob Weir de Grateful Dead, qui étaient tous deux dans le groupe Mother McCree’s Uptown Jug Champions en 1964.

Préserver un héritage

Dans les années 30 et 40, lorsque le jazz et le blues étaient devenus les formes dominantes de la musique populaire, le folkloriste Alan Lomax a contribué à préserver l’héritage de certaines des meilleures musiques de bricolage jamais créées. Lomax a été salué par Bob Dylan comme «un missionnaire» pour son travail de musicologie. Lomax a parcouru l’Amérique dans sa berline Ford, transportant un enregistreur à disque d’acétate de 315 livres qui a fait de sa voiture un prototype de studio mobile.

À sa mort en 2002, à l’âge de 87 ans, Lomax a laissé derrière lui des archives personnelles de 5 000 heures d’enregistrements sonores, 400 000 pieds de film, 2 450 bandes vidéo et d’innombrables documents, dont beaucoup sont maintenant détenus par la Bibliothèque du Congrès. Cette collection comprend des enregistrements de Jelly Roll Morton et Muddy Waters, ainsi que Lead Belly jouant de la guitare 12 cordes dans le pénitencier de l’État de Louisiane en Angola. Lomax et d’autres folkloristes ont contribué à préserver une ère de musique DIY pour que les fans puissent en profiter pour toujours.

Les années 50 ont été une époque de changements massifs pour la musique. La nouvelle technologie a conduit à des ventes de masse des disques 33 tours et 45 tours; la télévision a commencé à supplanter la radio en tant que média de masse dominant; et le rock’n’roll a évolué hors du rythme’n’blues. Sun Records de Sam Phillips, où Elvis Presley commencé, était un label indépendant dans les années 50. Phillips a pris en charge les fonctions A&R et de production, ainsi que la supervision du processus de fabrication et de distribution des disques qu’il avait créés en studio. Berry Gordy a fait à peu près la même chose avec Motown une décennie plus tard.

Alors que le rock’n’roll commençait à secouer le monde dans les années 50, une ramification appelée skiffle s’est installée en Europe. La musique DIY par essence, elle était originaire d’Amérique dans les années 20 et était particulièrement populaire en Grande-Bretagne. La version de Lonnie Donegan de «Rock Island Line» de Lead Belly a été un succès mondial en 1954 et le mouvement de skiffle dans la communauté était basé sur un engouement pour les instruments faits maison.

Tout ce qu’il fallait aux musiciens amateurs pour créer leur propre version de «Rock Island Line» était une guitare, une basse rudimentaire – fabriquée à partir d’un coffre à thé, d’un manche à balai et d’une longueur de fil – une planche à laver en zinc et un jeu de cosses métalliques. Le chanteur Billy Bragg, qui a écrit un livre intitulé Roots, Radicals And Rockers: How Skiffle Changed the World, pense que ce phénomène de musique DIY était révolutionnaire. Comme Bragg l’a dit: «Skiffle était un mouvement de retour aux sources qui portait sur les racines de la musique afro-américaine. Skiffle était à la base. Cela venait d’en bas. Cela a surpris tout le monde.

On estime que 250 000 guitares ont été importées au Royaume-Uni en 1957 – contre seulement 6 000 en 1950. Le chanteur Adam Faith a rappelé plus tard: «Skiffle a explosé du jour au lendemain – comme des champignons dans une cave.»

Utiliser le studio comme instrument

Alors que le skiffle commençait à s’estomper et que les Beatles et les Rolling Stones mettaient le feu au monde, le studio est devenu un espace créatif – presque un instrument en soi. Les musiciens et les ingénieurs ont commencé à manipuler le son en studio d’une manière qui n’avait jamais été faite auparavant, en utilisant des circuits électroniques avancés et des magnétophones multipistes pour créer des enregistrements uniques.

L’album de 1966 des Beach Boys est un événement marquant. Sons d’animaux. Lorsque Capitol Records a sorti l’album au Royaume-Uni, le label a publié une publicité le qualifiant de «l’album pop le plus progressiste jamais réalisé». En utilisant l’overdubbing et les effets stéréo, le compositeur Brian Wilson a créé de remarquables pistes musicales multicouches, telles que «Good Vibrations».

L’utilisation imaginative de la technologie par Wilson s’est également reflétée dans sa capacité à trouver un ensemble éblouissant d’instruments à percussion. Wilson a utilisé des instruments qui n’avaient jamais été associés au rock’n’roll – y compris les cloches de vélo, les instruments à cordes hawaïennes, l’électro-thérémine et le glockenspiel – et les a mélangés avec les banjos et les kazoos qui auraient été familiers aux pionniers du blues.

Pour la chanson titre instrumental infusée de latin, Wilson a persuadé le batteur Ritchie Frost de taper deux canettes de Coca-Cola vides pour un rythme percussif distinctif. Sur un autre morceau, le batteur Hal Blaine a collé des bouteilles en plastique à l’orange et les a jouées avec un maillet de vibraphone. Le disque présente même les aboiements des chiens de Wilson, Banana et Louie. C’était de la musique DIY expérimentale à son meilleur.

Selon Paul Mccartney, Pet Sounds a été «la plus grande influence» sur Le chef-d’œuvre des Beatles en 1967, le Lonely Hearts Club Band du Sgt Pepper. L’album, qui a été enregistré à Abbey Road pendant 129 jours minutieux, reste une aventure unique dans le son, l’écriture de chansons, l’utilisation de la technologie et la pochette. Ce superbe exemple de travail expérimental en studio a changé le visage de la musique populaire, plaçant le studio d’enregistrement au centre de l’innovation créative. Producteur George Martin était si clé dans la musique de McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr qu’il a été surnommé «le cinquième Beatle».

Dans les années 60, la technologie a aidé les musiciens à repousser les frontières créatives. Jean Eichelberger Ivey, qui a fondé le Peabody Electronic Music Studio, en 1967, a créé un morceau de musique appelé «Pinball», où la musique était entièrement composée des sons des flippers. C’était aussi une époque où la cassette à bande compacte produite à bas prix commençait à avoir un effet massif sur la création et la commercialisation de la musique. Le fabricant néerlandais Philips a fait un pas de géant en 1964 avec le lancement du lecteur de cassettes léger alimenté par batterie.

Les bandes vierges devenant moins chères, les musiciens ont pu s’enregistrer plus facilement. Dans cette ère pré-numérique, il est également devenu plus facile pour les fans de partager de la musique en envoyant des cassettes par la poste. Grandmaster Flash, pionnier du hip-hop, a vendu des «cassettes de fête» personnalisées pour les fans les plus aisés. Les groupes punk ont ​​vendu leur musique DIY via une culture active de vente par correspondance pour les cassettes.

Tout moyen disponible

Le hip-hop, forgé par les Afro-Américains et les Portoricains du South Bronx à New York dans les années 70, incarne la musique DIY et la manière continue dont les musiciens utilisent tous les moyens disponibles pour exprimer leur créativité. Les Ghetto Brothers, un gang portoricain qui faisait également office de collectif musical, avaient l’habitude de brancher des amplificateurs et des haut-parleurs de sonorisation sur les lampadaires de la 163rd Street et de Prospect Avenue pour alimenter leur propre musique.

Tout comme les jargons originaux, les pionniers du hip-hop ont établi de nouvelles façons de faire de la musique avec leurs propres techniques maison. DJ Kool Herc, qui est né Clive Campbell, en Jamaïque, était le DJ de sa première block party en 1973. Il est célèbre pour son utilisation révolutionnaire de deux platines. Avec ceux-ci, il fusionnait des fragments percussifs de musique plus ancienne avec des chansons de danse populaires pour créer un flux continu de musique. Toutes ces expériences ponctuelles et localisées ont finalement contribué à créer une industrie du rap qui est l’un des genres les plus réussis et les plus lucratifs de la musique populaire.

Dans la décennie où le hip-hop a commencé, le punk rock a également balayé le monde. À bien des égards, le punk est la quintessence de la musique DIY, engendrant des milliers de groupes locaux, pleins de jeunes qui manquaient parfois de compétences réelles. Le fanzine punk Sideburns a tristement imprimé les diagrammes de trois accords de guitare avec l’instruction: «C’est un accord. Ceci en est une autre. Ceci est un troisième. Maintenant, formez un groupe.

En plus de secouer la société, le punk a laissé un héritage musical important en aidant à favoriser les petites maisons de disques indépendantes, qui sont nées d’un désir pour les musiciens punk de naviguer dans l’industrie de la musique grand public. Dans le sillage de Ramones, Sex Pistols, Le choc et Les damnés il est venu Buzzcocks. Leur EP Spiral Scratch est considéré comme le premier album maison britannique.

Buzzcocks a emprunté 500 £ à sa famille et à ses amis pour enregistrer et publier un EP. Le 28 décembre 1976, ils ont posé quatre morceaux dans un studio de Manchester. Le guitariste Steve Diggle a rappelé: «À cette époque, nous ne pensions pas que nous allions conclure un contrat d’enregistrement, alors nous avons eu l’idée de créer le nôtre. Cela semble évident maintenant, mais l’idée que nous pourrions téléphoner à une usine de disques et les amener à en fabriquer était une sensation incroyable.

L’idéologie du bricolage du punk a également jeté les bases de la montée en puissance de l’amateur musique fanzine. Le fanzine Punk basé à New York a été suivi par Sniffin ’Glue au Royaume-Uni. Bien que les qualités de production soient primitives (les publications se composaient de pages photocopiées), Sniffin ’Glue And Other Rock’n’Roll Habits (comme il s’appelait lui-même) devint un succès culte et atteignit un tirage de 15 000 exemplaires.

Le fondateur Mark Perry, un employé de banque, a fermé le magazine en 1977 lorsqu’il est parti pour se concentrer sur son propre groupe punk, Alternative TV. L’influence du magazine est restée, cependant, et des centaines de zines punk ont ​​suivi (dont un consacré à The Stranglers appelé Strangled) qui offraient une nouvelle forme de critique musicale et une voix alternative à la presse musicale grand public.

Un sentiment de danger

En 1977, Daniel Miller, 27 ans, décida de faire un disque qui capturait «l’attitude, l’énergie et le sens du danger» que la révolution punk de bricolage avait enflammée. L’ancien étudiant de l’école de cinéma a acheté un synthétiseur Korg 700 dans un magasin de musique à Londres. Sous le nom de plume Normal, Miller a enregistré un single intitulé «Warm Leatherette». La chanson, plus tard reprise par Grace Jones pour elle album du même nom, a été enregistré dans son appartement de Londres, à l’aide d’un magnétophone à quatre pistes de base.

Miller a résolu les problèmes de distribution de son single en le sortant sous son propre label, Mute Records, et en le vendant via le magasin de disques Rough Trade récemment ouvert à Ladbroke Grove à Londres. La popularité du disque était telle que des centaines de cassettes de musique DIY de groupes en herbe ont rapidement commencé à arriver dans son appartement. Son label fut un succès et Miller devint l’une des figures les plus importantes de la musique électronique britannique. Mute Records a ensuite fourni une plate-forme pour Depeche Mode, Yazoo, Erasure, Renegade Soundwave et Goldfrapp.

Miller a anticipé l’essor de la scène indépendante dans les années 80, lorsque des milliers de jeunes ont mis en pratique l’idée de la musique participative. Des salles trouées dans le mur, des disquaires alternatifs et de petites maisons de disques indépendantes – dont Mute, Factory et Rough Trade – ont incubé une sous-culture qui avait des partisans influents. Le présentateur de BBC Radio 1, John Peel, donnait souvent la première plate-forme de publicité à des groupes qui deviendraient plus tard renommés.

Sam Knee, qui a écrit un livre sur la musique DIY et la scène indépendante britannique, a déclaré: «1981-1988 a été un âge d’or pour la scène de la guitare indépendante britannique – un moment où le rock garage folk des années 60 combiné avec le punk rock de la fin des années 70 dans un improbable alliance sonore qui signifiait un bref retour à la culture DIY. Le dernier soupir de Punk, si tu veux. «

Le talentueux musicien de Minneapolis Prince partage la résolution du punk de faire de la musique selon ses propres conditions. Ce fils de pianiste de jazz a expérimenté un certain nombre de stratégies de sortie d’album au cours de sa brillante carrière. Il a été un pionnier dans l’utilisation d’Internet, sortant son disque de 1998 Crystal Ball via le web alors infantile et via des précommandes directes par téléphone. C’était un financement participatif en avance sur son temps. Près de dix ans après son expérience Crystal Ball, Prince a décidé de donner gratuitement son album Planet Earth à un journal britannique, décrivant le stratagème comme «du marketing direct qui a coupé les affaires de spéculation de l’industrie du disque».

Prince a sorti 12 albums sous son propre nom dans les années 90 (et beaucoup plus via des projets parallèles), une décennie qui a vu une autre révolution underground dans le secteur de la musique. C’était une époque où les groupes locaux de base pouvaient grandir et se transformer en stars mondiales. Un bon exemple est Confiture de perles, qui a commencé dans le cadre de la Scène grunge de Seattle et a continué à vendre plus de 60 millions de disques tout en conservant leur propre indépendance.

La révolution lo-fi

Les années 90 ont également vu l’explosion de la musique underground et house, et la tendance générale des auditeurs de musique du milieu de la route à explorer ce qui était autrefois considéré comme le domaine des fans de musique indépendante. Des bandes telles que la vive jeunesse, Pixies et R.E.M., qui étaient respectés parmi les passionnés de musique «underground», ont soudainement élargi leur base de fans, aux côtés de nouveaux venus partageant les mêmes idées, tels que Beck et Elliott Smith.

Une partie de la musique du 90 a été surnommé «lo-fi» – un terme popularisé par un DJ de Jersey City appelé William Berger – pourtant cette tradition a ses racines dans les années 50, dans le travail de créateurs de musique ad hoc tels que le producteur Rudy Van Gelder.

Van Gelder, qui travaillait encore comme optométriste dans les années 50, a construit un studio dans le salon de ses parents. En utilisant un placement de microphone astucieux et en travaillant intelligemment avec les effets sonores des «coins et recoins» de la petite pièce, il a enregistré des chefs-d’œuvre de jazz pour Prestige et Blue Note Records, y compris de la musique fondamentale avec le saxophoniste Zoot Sims et le pianiste Lennie Tristano. «J’examinais les yeux lundi et j’enregistrais Miles Davis mercredi », a rappelé Van Gelder.

Ce désir de créer littéralement de la musique maison a figuré dans les carrières de sommités telles que Bob Dylan et Le groupe (Les bandes du sous-sol, Musique de Big Pink), Nick Drake, Bruce Springsteen, Foo Fighters, James Blake, Joan Armatrading, Neil Young et fer et vin. Nick Drake a coupé certaines de ses premières chansons sur une machine à quatre pistes basique dans un bedit de Hampstead.

Un demi-siècle après que OKeh Records ait été le pionnier de «l’enregistrement sur site» avec leurs camions d’enregistrement mobiles (un processus chargé de problèmes résultant de l’enregistrement sur des disques épais en cire d’abeille), les Rolling Stones ont forgé leurs propres méthodes sur place. L’album de 1972 Exil sur la rue Main a été en partie enregistré dans une villa en France en utilisant leur propre studio d’enregistrement mobile – un camion DAF équipé de la dernière technologie 16 pistes – qui avait été conçu pour la première fois lorsque Mick Jagger et son groupe en avaient assez des limites de neuf à cinq de un studio régulier.

Liberté créative

Le musicien de LA Beck est fermement ancré dans la tradition de la musique DIY indépendante. Certaines de ses premières chansons ont été enregistrées sur huit pistes avec un microphone RadioShack à 30 $ et une guitare à 60 $. Son chef-d’œuvre de 1996, Odelay, a été créé dans la petite chambre d’amis de la maison de Los Angeles du duo de production Mike Simpson et John King, alias The Dust Brothers.

L’enregistrement et la production de votre propre musique dans de petits environnements peuvent vous offrir une liberté créative remarquable. Beck a déclaré que le trio utilisait une première version de Pro Tools, qui prenait 30 minutes pour compiler les données de chaque prise de morceau. «C’était formidable de faire un disque sans que personne ne regarde par-dessus nos épaules, personne n’anticipe ce que nous allions faire, alors nous avons été libérés», dit Simpson.

Lorsque Odelay est sorti, Internet en était à ses débuts – moins de deux pour cent du monde utilisait le World Wide Web – mais sa puissance et sa portée potentielles étaient claires pour certains musiciens. En 1997, le groupe de rock néo-progressif Marillion a contacté les fans par e-mail, demandant des dons pour financer une tournée nord-américaine. Les fans de Marillion, qui s’appellent eux-mêmes The Freaks, ont levé 39000 £ et, ce faisant, ont établi un modèle commercial pour les futurs appels de financement participatif sur Internet.

Accroître la décentralisation

La musique financée par les fans a été une caractéristique de l’industrie de la musique du 21e siècle et quelque chose qui est devenu plus ambitieux et imaginatif au fil des ans. Le chanteur de musique country Ellis Paul a mis en place un système de don à plusieurs niveaux pour son album de 2010, The Day After Everything Changed. Les contributions possibles allaient du niveau de 15 $ «Street Busker» au niveau de 10 000 $ «Woody Guthrie». Guthrie, qui a financé l’enregistrement de son album Dust Bowl Ballads par des apparitions à la radio commerciale dans les années 30, aurait sûrement donné un sourire ironique d’approbation.

Le Web a également changé la façon dont la musique est distribuée et promue. En 2007, Radiohead a pris le monde par surprise en sortant l’album In Rainbows via son propre site Web, permettant aux fans de payer autant ou aussi peu qu’ils le souhaitaient.

Les deux dernières décennies ont vu la décentralisation croissante de l’industrie de la musique. MySpace a été salué comme faisant partie d’une révolution musicale moderne de bricolage pour les musiciens, car il s’agissait à la fois d’un lecteur audio, d’un blog, d’une galerie de photographies, d’un lecteur vidéo, d’une vitrine de vente et d’une plateforme communautaire, dont les utilisateurs étaient également les créateurs.

Rudy Van Gelder aurait difficilement pu imaginer l’équipement sophistiqué des ordinateurs portables et la technologie des smartphones disponibles pour l’enregistrement de nos jours. En 2018, tout le monde a effectivement la possibilité de posséder un studio d’enregistrement qui tient dans la paume de sa main. Ces appareils permettent aux musiciens d’enregistrer de l’audio multipiste de qualité professionnelle dans n’importe quel endroit.

La rapidité de livraison a également changé le visage de la musique. Bessie Smith «Clip» de 1929, pour lequel elle a été filmée en chantant «St Louis Blues» de WC Handy, a mis six mois à atteindre l’écran. Désormais, les musiciens peuvent diffuser des performances en direct sur YouTube, Twitter, Facebook et Instagram.

Néanmoins, les amateurs de musique restent aussi importants pour la scène musicale DIY moderne qu’ils l’étaient pour le musicien ambulant du 19ème siècle. Si un artiste offre un bon spectacle, les fans feront passer le mot et le soutiendront.

Suivis de base

Les moyens d’atteindre un public ont certainement changé radicalement. Membres de Les BeatlesLe fan club recevait un flexi disc chaque Noël. Désormais, les musiciens construisent une communauté de base via des sociétés en ligne telles que Bandcamp et des communautés de fans sur les réseaux sociaux.

L’auteur-compositeur-interprète adolescent canadien Johnny Orlando, qui compte plus de 16 millions d’abonnés sur ses réseaux sociaux, a signé un contrat d’enregistrement en 2018 avec Universal Music Group. Mais un contrat de disque moderne impliquera probablement le marketing d’artiste, la publicité et la production vidéo, ainsi que le soutien des médias sociaux, la promotion de la radio, le soutien aux tournées et la distribution physique et numérique à l’échelle mondiale.

L’évolution du paysage musical est mise en évidence par les thèmes des conférences de la DIY Musician Conference 2018: l’importance du réseautage, du marketing numérique, des techniques d’enregistrement à domicile et de la diffusion de listes de lecture.

Selon le rapport 2018 de la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), les revenus totaux de streaming ont augmenté de 41,1% en 2017 et, pour la première fois, sont devenus la plus grande source de revenus. À la fin de 2017, il y avait 176 millions d’utilisateurs de comptes d’abonnement payant dans le monde. Obtenir une liste de lecture en streaming Spotify populaire est désormais l’une des clés du succès pour tout musicien, que ce soit Canard ou Kendrick Lamar, ou un chanteur folk local annonçant un premier EP.

Quelle que soit la rapidité avec laquelle l’industrie de la musique évolue, le désir de faire de la musique – que ce soit sur une flûte taillée dans des vestiges préhistoriques ou sur une application pour smartphone – ne cessera jamais. Mais le musicien bricoleur à succès maniant des gadgets de la prochaine décennie devra être un artiste multi-tâches.