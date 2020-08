Bien qu’il n’ait encore que 29 ans lorsqu’il a enregistré Expansions pour Blue Note Records au Van Gelder Studio, le vendredi 23 août 1968, le pianiste de Philadelphie McCoy Tyner était néanmoins un musicien chevronné et très expérimenté.

La carrière professionnelle de Tyner a commencé alors qu’il n’avait que 15 ans, jouant dans des groupes de R&B locaux, mais il les a vite dépassés. Encadré par le pianiste bebop réputé Bud Powell, qui était un voisin, le jeune Tyner s’est rapidement épanoui en un talent majeur du jazz. Il est apparu pour la première fois sur le radar du grand public de jazz après avoir joué dans le groupe révolutionnaire de Benny Golson et Art Farmer, The Jazztet, en 1959.

Un an plus tard, Tyner, alors âgé de seulement 21 ans, a été recruté par l’étoile montante John Coltrane et, en tant que membre du célèbre quatuor du saxophoniste au cours des cinq prochaines années, il contribuera à façonner le cours de l’histoire du jazz via des albums classiques tels que My Favorite Things, «Live» At The Village Vanguard et A Love Supreme.

La carrière solo de Tyner a commencé alors qu’il était encore chez Coltrane et, dans une période fertile entre 1962 et 1964, il a sorti six albums pour l’Impulse! étiquette. Après avoir quitté Coltrane, en 1965, Tyner a eu quelques années de jachère, mais a finalement atterri à Blue Note en 1967.

Expansions était son quatrième album pour le label de jazz emblématique et son titre faisait référence au fait qu’il s’agissait du projet solo le plus ambitieux de Tyner jusque-là, utilisant un ensemble plus grand que la norme, comprenant sept musiciens. En termes de personnel, Expansions se vantait certainement d’un line-up impressionnant. Au saxophone était Wayne Shorter, alors toujours dans le Miles Davis Quintet, tandis que Ron Carter était également «emprunté» à ce groupe, bien qu’il ait joué du violoncelle sur la session plutôt que sa basse habituelle. Jouer de la trompette était l’un des talents émergents de Philadelphie, Woody Shaw, qui avait impressionné le Blue Note LP Unity de l’organiste Larry Young en 1966. Jouant du saxophone alto (et doublant sur flûte en bois) était le musicien de Baltimore Gary Bartz, qui, plus tard dans les années 70, allait travailler avec Miles Davis. Le bassiste Herbie Lewis et le batteur Freddie Waits ont complété le line-up.

L’ouverture des Expansions, «Vision», est une tranche classique du jazz modal de la fin des années 60. Une coupe propulsive, entraînée par les accords de piano percussifs – et fortement rythmés – de Tyner. Au-dessus de ce motif ostinato enjoué, les cornistes harmonisent une série de motifs de type clarion, avant une transition vers une section de pont oscillant avec une basse ambulante. Tyner prend le premier solo, juxtaposant des accords explosifs de la main gauche avec des pistes étincelantes et flottantes de la main droite. Alors que la musique mijote, Ron Carter tombe sous les projecteurs avec un solo de violoncelle à archet adroit qui utilise des effets de glissandi. Il est suivi de passages flamboyants d’improvisation par les cornistes, Wayne Shorter, Gary Bartz et Woody Shaw, même si c’est le batteur Freddie Waits qui a le dernier mot, avec un court solo avant une reprise du thème principal.

Après l’ouverture frénétique, le chatoyant «Song Of Happiness» est serein en comparaison. Avec son utilisation d’échelles pentatoniques, il a une influence est-asiatique prononcée, reflétant peut-être le fait que Tyner s’y était rendu un an plus tôt.

« Smitty’s Place » est rapide et furieux, avec une série de duels de membres du septuor. Le premier trouve Wayne Shorter joutant avec Tyner; ils sont suivis par Shaw et Bartz, dont les cors s’entrelacent, puis, avec l’élan pétillant de la chanson se dissolvant avec l’absence de batterie, Ron Carter et Herb Lewis proposent un dialogue entre violoncelle et contrebasse. Freddie Waits revient pour organiser une conversation musicale avec Tyner.

Construit sur un groove de basse à mi-tempo élancé, similaire à celui de «Song For My Father» d’Horace Silver, le «Peresina» aux accents latins montre que Tyner peut jouer avec délicatesse, puissance et précision. En plus de fournir des parties de corne élégamment mélangées, Shorter, Bartz et Shaw contribuent également à de fabuleux solos individuels.

La chanson de clôture de l’album, une ballade douce-amère intitulée « Je pensais que je vous ferais savoir », est de style plus traditionnel et est la seule reprise sur Expansions. Il vient de la plume de Cal Massey, un trompettiste de Philadelphie qui était mieux connu pour sa capacité à composer (John Coltrane, Lee Morgan, Freddie Hubbard et Archie Shepp étaient parmi les musiciens de jazz qui ont enregistré ses chansons).

Bien que ce soit souvent une entrée négligée dans le canon de McCoy Tyner – peut-être parce qu’il est venu si peu de temps après ses magnifiques débuts dans Blue Note, The Real McCoy – Expansions de 1967 est un album qui a élargi les horizons musicaux du pianiste de Philadelphie. Surtout, il a mis en évidence sa croissance en tant que compositeur et arrangeur, et a montré qu’il était sorti de l’ombre de Coltrane pour trouver sa propre voix unique et sa place spéciale dans le monde du jazz.

