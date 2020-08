Woodstock, un festival de trois jours qui a débuté le vendredi 15 août 1969, n’était pas le seul festival mémorable de son temps, mais il reste la pierre de touche. La mythologie soutient que Woodstock a changé des vies et transformé le monde – et quel promoteur ne voudrait pas le prétendre?

Présenté comme «Une expérience du Verseau: trois jours de paix et de musique», l’événement épique qui sera plus tard connu sous le nom de Woodstock est devenu synonyme du mouvement de contre-culture des années 60.

Parmi les 32 groupes et musiciens qui ont joué le festival étaient Jimi Hendrix, Joe Cocker, Tim Hardin, Grateful Dead, Chaleur en conserve, et Creedence Clearwater Revival, dont la performance légendaire est finalement sortie, 50 ans plus tard, dans le cadre des célébrations d’anniversaire de l’événement, comme Vivre à Woodstock, via des enregistrements d’artisanat.

Comment sommes-nous arrivés à Woodstock?

David Crosby a déclaré que décrire Woodstock comme «le big bang» était juste: chaque organisateur de festival depuis a secrètement voulu imiter son attrait populaire. Mais ce sont les festivals de jazz de Newport, dans les années 50, qui ont inspiré les festivals de musique des années 60. Même en Angleterre, il y avait des événements en plein air à petite échelle qui auraient pu passer pour des festivals – et ceux-ci aussi étaient organisés par des passionnés de jazz. La taille et l’échelle des festivals ont cependant toujours été déterminées par la technologie, en particulier le système de sonorisation qui permet au public de pouvoir entendre les interprètes à un volume acceptable.

Le premier véritable festival de rock américain a eu lieu au mont Tamalpais, en Californie, le week-end du 10 au 11 juin 1967. Présenté sous le nom de «Fantasy Faire And Magic Mountain Music Festival», il avait un mélange éclectique d’interprètes allant de Jefferson Airplane , Les portes, Country Joe And The Fish et The Byrds, à Dionne Warwick et Smokey Robinson. Plus de 15 000 personnes se sont présentées à ce qui était un événement à but non lucratif qui ne coûtait que 2 $ pour entrer, tous les profits allant à une garderie à proximité.

Alors que la Fantasy Faire était la première, Festival international de pop de Monterey est celui dont tout le monde se souvient. Son line-up se lit comme un Who’s Who de la musique rock et pop de l’époque: Otis Redding a eu sa première exposition à un public rock, tandis que d’autres sur l’affiche incluaient Les mamans et les papas, Jimi Hendrix, L’OMS, Janis Joplin et Ravi Shankar. L’un des premiers festivals à être filmé, les images ont beaucoup contribué à renforcer la réputation et le mythe de Monterey Pop.

1969: l’année du festival de musique

On pourrait soutenir que 1969 a été l’année du festival de musique. Partout en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne, des événements à grande échelle semblaient se produire presque tous les week-ends de l’été 69, y compris à L’île de Wight, niché au large de la côte sud de l’Angleterre. Le premier festival cet été, cependant, était au Canada: Aldergrove Beach Rock Festival, qui a eu lieu du 17 au 19 mai 1969, et, bizarrement, mettait en vedette le New Vaudeville Band et Guitar Shorty. En Grande-Bretagne, le premier spectacle de Hyde Park de l’année a joué Foi aveugle, avec Richie Havens ouvrant la procédure devant 120 000 personnes.

Fort de ses succès précédents, Newport ’69 était plus grand que son prédécesseur, cette fois à Northridge, sur le Devonshire Downs Racetrack. Plus de 150000 personnes se sont présentées pour assister à une autre de ces line-ups éclectiques des années 60, Hendrix étant en tête de liste lors du festival de trois jours, organisé le week-end du 20 au 22 juin. Parmi les autres artistes à l’affiche figuraient Albert King, Joe Cocker, Spirit, Albert Collins, Love, Steppenwolf, Creedence Clearwater Revival, Flock, Johnny Winter, The Byrds, The Rascals et Three Dog Night, bien que l’événement ait été gâché par des gangs qui ont écrasé les portes par milliers, lançant des bâtons, des bouteilles et des pierres à la police. Le même week-end, à Toronto, un festival pour 50000 personnes mettait en vedette des groupes canado-américains Le groupe et Steppenwolf, plus Chuck Berry.

Le week-end suivant, Denver est entré en scène et a accueilli 50 000 fans qui se sont réunis pour regarder Poco, CCR, Joe Cocker et le tout dernier concert de The Jimi Hendrix Experience; Les briseurs de portes ont lancé des pétards, des bouteilles et des débris sur la police, et la police a lancé des gaz lacrymogènes en retour. Le même week-end, sur un terrain de loisirs en Angleterre, a eu lieu le Bath Festival Of Blues And Progressive Music. En haut de l’affiche, Fleetwood Mac, soutenu par John Mayall. Dix ans après, Led Zeppelin, The Nice et Keef Hartley sont également apparus.

Le premier week-end de juillet 1969, Festival pop d’Atlanta a attiré 140000 et s’est passé sans violence ni problème alors que la foule regardait CCR, Led Zeppelin, Blood, Sweat And Tears et Ten Wheel Drive parmi une facture de deux jours chargée. Le samedi 5 juillet, à Londres, Les pierres qui roulent mise en scène leur désormais célèbre concert gratuit de Hyde Park pour une foule estimée entre 250 000 et 500 000 personnes.

Deux semaines plus tard, au Newport Folk Festival, Joni Mitchell et James Taylor se sont rencontrés pour la première fois alors qu’ils se produisaient sur un projet de loi comprenant Richie Havens. Le week-end prochain, Festival pop de Seattle était une affaire de trois jours au cours de laquelle The Doors, Led Zeppelin et Bo Diddley, entre autres, joué pour 70 000 personnes.

Au cours du premier week-end d’août, Atlantic City a été le théâtre du premier festival de la région de New York lorsque 110000 fans sont venus voir Procol Harum, Petit Richard, Santana, Jefferson Airplane et, presque inévitablement, Creedence Clearwater Revival. Une semaine plus tard, lors d’un cours de courses de chevaux à Plumpton, Sussex, au Royaume-Uni, le Festival national de jazz et de blues était un line-up presque totalement rock. Le vendredi soir, Pink Floyd était en tête de l’affiche, samedi se vantait The Who, Oui, et Chicken Shack, tandis que dimanche présentait The Nice, Keef Hartley, Pentangle et Family.

Et puis nous sommes arrivés à Woodstock …

Lorsque l’idée d’un festival de rock a été évoquée pour la première fois par les organisateurs de Woodstock, ils ont pensé qu’il attirerait 50 000 personnes. Woodstock Ventures, la société créée par les quatre gars qui ont conçu le festival, a loué un terrain dans le nord de l’État de New York à Wallkill: le parc industriel de 300 acres de Mills offrait un excellent accès aux autoroutes et, surtout, l’eau et l’électricité étaient déjà sur le site.

Les quatre initiateurs du festival avaient commencé avec l’idée de référencer le zodiaque pour leur «Aquarian Exposition», et ont commencé à publier des publicités pour l’événement dans la presse. Ils ont également schmoozed les écrivains de Rolling Stone et The Village Voice pour accentuer leurs références de hanche.

Le problème était que les habitants de Wallkill n’étaient pas enthousiastes à l’idée que les hippies prennent le contrôle de leur ville. Pour leur plus grand plaisir, lors d’une réunion le 15 juillet 1969, la commission d’appel de Wallkill Zoning a interdit au Woodstock Festival d’avoir lieu dans leur ville. C’était un désastre… ou était-ce?

Trouver le site

Elliot Tiber, le propriétaire d’une station balnéaire locale de White Lake, a lu les nouvelles et a vu une opportunité de sauver son complexe hôtelier en difficulté. Il savait qu’il avait quelque chose de vital pour le succès de l’entreprise: un permis pour organiser un festival de musique depuis la ville de Bethel. Tiber a appelé Michael Lang, l’un des organisateurs de Woodstock, au téléphone et, le lendemain, l’entrepreneur du rock était dans sa voiture, en route pour White Lake. Quand il est arrivé, sa première réaction a été la déception: le site marécageux de 15 acres était loin d’être assez grand.

C’est là que Max Yasgur fait son entrée triomphale – ou, plus précisément, Tiber suggère d’aller voir le producteur laitier qui possédait un terrain d’environ 600 acres qui serait parfait pour le festival. Au départ, Yasgur avait été sceptique – il était habitué aux projets de festivals ratés de son ami – mais il a finalement accepté de rencontrer Lang, qui s’est rendu sur le site en pente désormais célèbre qui était presque parfait pour un énorme concert.

Un accord a été rapidement conclu. Il y avait la question de l’apaisement des résidents du Béthel, qui partageaient globalement les mêmes points de vue que ceux de Wallkill. Au centre de tout cela était la position de Woodstock Ventures de ne jamais dire qu’il y aurait plus de 50 000 personnes qui se présenteraient pour le week-end – malgré leur certitude qu’il y en aurait. Yasgur, bien sûr, a remorqué la file d’attente du parti, car il voulait obtenir les frais de location de 75 000 $, tandis qu’Elliot Tiber voulait juste remplir les 80 chambres de son complexe. Un panneau sur la ferme laitière de Yasgur a plaidé auprès des amateurs de musique: «Ne dérange pas les vaches de Max. Laissez-les meuler en paix.

Ils avaient juste besoin d’une nouvelle affiche pour inciter les fans à venir. Le graphiste Arnold Skolnik a créé l’affiche désormais célèbre: aussi emblématique des années 60 que n’importe quelle image, et encore plus réalisée par le rédacteur qui a inventé la désormais célèbre ligne: «trois jours de paix et de musique».

Oh, et puis ils ont réservé les actes…

Festival de Woodstock: les groupes

Jour 1: vendredi 15 août

Richie Havens

Vendredi 15 août à 17h, Richie Havens a lancé le Woodstock Festival avec un set de 45 minutes qui a commencé par «From The Prison». Il a également joué «High Flying Bird» et interprété des reprises de trois Beatles chansons: «Avec un peu d’aide de mes amis», «Strawberry Fields Forever» et «Hey Jude». «Woodstock n’était pas une question de sexe, de drogue et de rock’n’roll. C’était une question de spiritualité, d’amour, de partage, d’entraide, de vie en paix et en harmonie », a déclaré Havens.

Swami Satchidananda

Havens a été suivi par une bénédiction imprévue de 10 minutes par le gourou du yoga Sri Swami Satchidananda, dont les adeptes comprenaient un musicien de jazz. Alice Coltrane.

Eau douce

Rock psychédélique Le groupe Sweetwater, de Los Angeles, devait ouvrir Woodstock mais était coincé dans la circulation et a finalement dû être transporté par hélicoptère vers le festival. Leur set différé de 30 minutes comprenait une version de «Motherless Child».

Bert Sommer

La performance de Bert Sommer dans «America» de Simon And Garfunkel a été ovationnée par la foule. Le chanteur folk new-yorkais a ensuite écrit la chanson «We’re All Playing In The Same Band» sur l’expérience de Woodstock.

Tim Hardin

Le chanteur folk Tim Hardin a intégré 10 chansons dans un set de 25 minutes qui s’est terminé à 21h45 le vendredi. Parmi les chansons qu’il a interprétées, il y avait «If I Were A Carpenter» et «Reason To Believe», ce dernier étant plus tard un succès pour Charpentiers.

Ravi Shankar

Au moment où le célèbre maestro indien de Sitar du Bengale est monté sur scène, à 22 heures, la pluie tombait fortement à Woodstock. Shankar a diverti la foule avec un ensemble de trois chansons qui comprenait l’instrumental «Tabla Solo In Jhaptal».

Mélanie Safka

L’une des trois seules femmes à avoir joué à Woodstock, Melanie Safka, qui a eu 72 ans en 2019, a joué plusieurs de ses belles compositions, dont «Beautiful People». Elle a également couvert Bob Dylan«Mr. Tambourin Man. »

Arlo Guthrie

La performance mémorable d’Arlo Guthrie à Woodstock, qui présentait une version de «Amazing Grace», était également connue pour ses éléments de narration, y compris un conte farfelu et plaisant sur Moïse et ses disciples mangeant des brownies acides.

Joan Baez

Le célèbre chanteur folk a clôturé une première journée chaotique de Woodstock avec un set qui a en fait eu lieu aux petites heures du samedi matin, lors d’une averse torrentielle (il a récemment été donné une réédition numérique par Craft Records). Elle était enceinte de six mois à l’époque. Après avoir joué «I Shall Be Released» et une belle version du classique de Gram Parsons «Hickory Wind», sa liste de lecture sereine s’est terminée par le traditionnel «Swing Low, Sweet Chariot» et l’hymne des droits civiques «We Shall Overcome». Le premier jour de Woodstock s’est terminé vers 2 heures du matin.

Deuxième jour: samedi 16 août

Penne

Quill, fondée par deux auteurs-compositeurs-interprètes et frères de la région de Boston, Jon et Dan Cole, a attiré l’attention nationale avec leur set, qui a officiellement ouvert la deuxième journée du festival à 12h15.

Pays Joe McDonald

La foule à Woodstock était forte d’un demi-million au moment où Country Joe McDonald a commencé son set de 30 minutes; ils se levèrent joyeusement et se joignirent à des chants anti-guerre avec le chanteur.

Santana

Santana – le groupe dirigé par le guitariste et compositeur Carlos Santana – était le seul groupe à jouer Woodstock sans un disque derrière eux. Leur set de 45 minutes, comprenant une version brillante de «Soul Sacrifice», en a fait des stars du jour au lendemain. Leur performance a été considérée comme l’un des moments forts du festival et du film documentaire de 1970 Woodstock, réalisé par Michael Wadleigh et incluant Martin Scorsese comme monteur. Woodstock a remporté un Oscar du meilleur film documentaire.

John B Sebastian

Après la séparation du groupe de John B Sebastian, The Lovin ’Spoonful, il est allé en solo et a joué un set de cinq chansons à Woodstock qui comprenait« Rainbows All Over Your Blues ». «Aimez tout le monde autour de vous et nettoyez un peu de déchets en sortant et tout ira bien», a déclaré Sebastian à la foule.

Keef Hartley Band

Keith «Keef» Hartley, né dans la ville britannique de Preston, a remplacé Ringo Starr en tant que batteur du groupe de Liverpool The Hurricanes après que Starr ait rejoint les Beatles. Hartley a ensuite créé son propre groupe. Leur set Woodstock de 45 minutes comprenait «Too Much Thinking».

L’incroyable groupe de cordes

L’Incroyable String Band avait choisi de ne pas jouer à Woodstock le vendredi, à cause de la forte pluie, en montant sur scène un jour plus tard, à 18 heures. Leur set acoustique de 30 minutes comprenait «When You Find Out Who You Are».

Chaleur en conserve

Canned Heat a clôturé son set d’une heure fulgurant avec une puissante interprétation de «On The Road Again», avec le chant de rêve et le jeu d’harmonica d’Alan Wilson semblant capturer une humeur d’optimisme libre qui a ravi la foule.

Montagne

Une version sensuelle du classique de blues de T-Bone Walker « Stormy Monday » a été l’un des moments forts du set de Mountain. Le groupe est arrivé à 21 heures, après une pause d’une demi-heure de musique, et les hard rockers de Long Island, New York – qui comprenaient le chanteur et guitariste Leslie West – ont joué un set d’une heure bien reçu.

Grateful Dead

La performance de 90 minutes de Grateful Dead à Woodstock a été interrompue cinq minutes après minuit après la surcharge des amplis de scène pendant «Turn On Your Love Light». «Nous avons vraiment mal joué à Woodstock. Nous avons été colossalement horribles à Woodstock », a déclaré le chanteur Jerry Garcia dans une interview pour This Is Jerry: The Movie. «Nous jouions la nuit. Ils avaient ces immenses lumières blanches brillantes sur ces tours à 300 pieds de distance, et vous ne pouviez voir personne dans le public. La scène était en métal et il y avait des gens derrière mes amplificateurs, des foules immenses criant: « La scène s’effondre, la scène s’effondre. » Il pleut donc il y a des boulons d’électricité qui rebondissent sur la scène et qui se répercutent sur ma guitare. De plus, nous étions défoncés et nous nous sentions comme des insectes sous un microscope. C’était juste horrible. Pour nous, c’était un cauchemar, tout le monde a adoré et passé un bon moment, mais nous avions hâte de sortir de là.

Creedence Clearwater Revival

Au milieu de toutes les performances historiques à Woodstock, l’apparence de CCR est parfois négligée en raison de son absence dans le film documentaire et la bande originale. Leur ensemble a cependant été récemment publié dans son intégralité, par Craft Records, révélant que c’était l’un des moments forts du week-end. CCR était l’un des rares artistes de Woodstock à s’établir déjà dans les charts, grâce au succès éclatant de leurs singles à succès «Proud Mary», «Bad Moon Rising» et «Green River». Avec leur son signature de swamp-rock rauque, le groupe a traversé la vague du rock psychédélique et a ravi les spectateurs qui étaient encore éveillés lorsque leur set s’est terminé à 1h20 du matin.

Janis Joplin

Quatorze mois avant sa mort tragique, à l’âge de 27 ans, Janis Joplin a joué un set de Woodstock d’une heure – avec un ensemble de musiciens appelé The Kozmic Blues Band – qui comprenait des versions de «To Love Somebody» et «Piece of My Heart . »

Sly et la pierre de la famille

Étant donné qu’il était déjà 3h30 du matin lorsque Sly And The Family Stone a commencé leur performance à Woodstock, le groupe s’est produit avec une énergie admirable, y compris des versions fougueuses de «You Can Make It If You Try» et «Dance To The Music».

L’OMS

Selon Roger Daltrey, écrivant dans ses mémoires, Merci beaucoup M. Kibblewhite, Woodstock a été un travail difficile pour The Who. «L’endroit était le chaos. Nous étions attendus dans la soirée, mais à quatre heures le lendemain matin, nous traînions toujours dans les coulisses dans un champ boueux à attendre. Et attendre encore. Daltrey a déclaré qu’il n’y avait pas de nourriture dans les coulisses et que toutes les boissons étaient mélangées avec du LSD… «Même les glaçons avaient été cuits», a-t-il ajouté. Le groupe a joué 25 chansons dans un ensemble frénétique qui comprenait une version abrégée de «My Generation».

Avion Jefferson

Au moment où Jefferson Airplane est monté sur scène – comme acte de clôture de la deuxième journée – il était déjà 8 heures du matin le dimanche matin et la chanteuse Grace Slick a dit à la foule de s’attendre à une «musique maniaque du matin». Le groupe a joué pendant une heure et 40 minutes et a fait une belle version de «White Rabbit». Des années plus tard, le guitariste Jorma Kaukonen a rappelé son expérience à Woodstock: «Nous avons continué, comme 18 heures de retard, quelque chose de ridicule. Ma femme était là, mais j’avais cette petite amie qui était également venue, donc j’étais vraiment soucieux de les garder aussi loin que possible. Mon ex-femme avait l’habitude de prétendre que l’une des raisons pour lesquelles j’ai joué si longtemps était que j’avais peur de lui faire face quand je suis sorti de la scène, et il aurait pu y avoir une part de vérité à cela.

Troisième jour: dimanche 17 août

La bande de graisse

Le troisième jour de Woodstock a officiellement commencé avec deux instrumentaux – «Rockhouse» et «Who Knows What Tomorrow May Bring» – du groupe d’accompagnement de Joe Cocker. Le nom du groupe a été tiré d’un commentaire de Dossiers Blue Note‘Orgue de jazz super Jimmy Smith, qui a salué la musique avec une vraie âme comme ayant «beaucoup de graisse». Le guitariste de Grease Band Henry McCullough a ensuite joué avec Paul Mccartney Et les ailes.

Joe Cocker

Le chanteur anglais Joe Cocker est monté sur scène à 14 heures et s’est dit satisfait d’une première place. «Nous avons eu de la chance parce que nous sommes montés sur scène très tôt», a-t-il déclaré au Guardian en 2013. «Il a fallu environ la moitié du plateau juste pour atteindre tout le monde, ce genre de conscience. Vous êtes dans un océan d’humanité et les gens ne cherchent pas nécessairement à vous divertir. Nous avons fait « Let’s Go Get Stoned » par Ray Charles, ce qui a un peu bouleversé tout le monde, et nous nous sommes bien sortis ce jour-là. Beaucoup d’autres artistes ne se sont pas amusés du tout. » Après le tournage de Cocker, qui comprenait également une version déterminante pour la carrière de « Avec un peu d’aide de mes amis », un orage a perturbé la musique pendant 40 minutes.

Country Joe et le poisson

Country Joe And The Fish était un groupe de rock psychédélique américain basé autour de Country Joe McDonald et Barry «The Fish» Melton. Ils ont pris d’assaut le public de Woodstock avec leur mémorable chant de participation du public, alias «The Fish Cheer»: «Give me an F! Donnez-moi un U! Donnez-moi un C! Donnez-moi un K! Quel est ce sort?! «

«Nous ne savions même pas si nous pourrions faire Woodstock parce que, franchement, l’argent n’était pas si bon», se souvient Melton. «Mais, comme il a commencé à prendre forme comme un événement, nous avons senti que malgré l’offre monétaire, nous serions là. Les gens accordent à Woodstock plus d’importance à certains égards qu’à l’époque – parce que ce n’est qu’un des deux festivals de cette époque qui a été enregistré sur film. L’autre était le Monterey Pop Festival, et nous y avons joué aussi. Tout au long de cette période de 1967 à 1970, le festival pop a émergé comme le lieu, comme un événement de son temps.

Dix ans après

Le groupe britannique Ten Years After a également fait une percée en apparaissant à Woodstock. Leur interprétation de «I’m Going Home», mettant en vedette Alvin Lee en tant que chanteur principal, a été présentée à la fois dans le film suivant et dans l’album de la bande originale. Ils ont également interprété «Good Morning, School Girl», la chanson blues écrite par Sonny Boy Williamson I.

Le groupe

Le groupe – Levon Helm, Richard Manuel, Rick Danko, Robbie Robertson et Garth Hudson – a joué un ensemble de 11 chansons qui présentait des joyaux tels que «The Weight», de leur premier album de 1968, Musique de Big Pink. Ils ont terminé leur set à 22h50. « La foule était vraiment fatiguée et un peu malsaine au moment où nous avons joué », a rappelé Helm.

Johnny Winter

Le chanteur et guitariste de blues-rock texan Johnny Winter est arrivé à minuit, après d’autres retards de pluie. Il a amené son frère multi-instrumentiste Edgar Winter pour interpréter trois de ses propres compositions. L’ensemble s’est terminé avec une version entraînante de «Johnny B Goode» de Chuck Berry.

Sang, sueur et larmes

Blood, Sweat And Tears était un groupe éclectique dont les influences allaient des Rolling Stones à Billie Holiday. Leur chanson en 10 sets comprenait une version du classique de jazz «God Bless the Child».

Crosby, Stills, Nash et Young

Crosby, Stills, Nash And Young sont montés sur scène de 3h à 4h le lundi matin et ont fini par jouer des sets acoustiques et électriques séparés. Neil Young a sauté la majeure partie de l’ensemble acoustique et aurait été profondément mécontent d’avoir été filmé pendant la performance. Leur performance s’est terminée par un rappel acoustique qui comprenait une version de la chanson de protestation «Find The Cost Of Freedom».

Paul Butterfield Blues Band

La star du blues Paul Butterfield a continué à 6 heures du matin et son set de 45 minutes était plein de délices, y compris son harmonica virtuose jouant sur les chansons «Driftin» »et« Everything’s Gonna Be Alright ».

Sha Na Na

Sha Na Na, qui a été formé à l’Université de Columbia en 1969, est finalement monté sur scène à 7h30. Jimi Hendrix avait suggéré qu’ils soient ajoutés à la programmation du festival. «Nous étions redevables à Jimi de nous avoir décerné le concert, puis de nous être assurés de pouvoir monter sur scène. Nous avons été payés 350 $ et ce chèque a rebondi, et nous avons eu un dollar pour être dans le film », a déclaré le chanteur« Jocko »Marcellino.

Jimi Hendrix

Jimi Hendrix serait mort, âgé de 27 ans, dans les 14 mois suivant la survenue de Woodstock. Il est venu à 9 heures du matin en tant que dernier musicien à se produire au festival. La foule s’était réduite à environ 25 000 personnes à ce moment-là. Bien qu’il ait été présenté comme «The Jimi Hendrix Experience», il a appelé son groupe de soutien «Gypsy Sun And Rainbows» et «Sky Church». Lors d’une interprétation du blues à 12 mesures «Red House», la corde électronique de Hendrix a cassé, mais il a continué à jouer avec cinq cordes. Il a terminé son set de 130 minutes avec des versions de « La bannière étoilée » et «Purple Haze», avant un rappel de «Hey Joe».

Quand tout fut fini, le promoteur de Woodstock Michael Lang s’est envolé dans un hélicoptère tard le lundi après-midi. Il se souvient avoir vu des gens commencer l’énorme tâche de nettoyage du site. Ils utilisaient les ordures pour créer un énorme symbole de paix.

