Collés entre des éléments dissonants de la musique concrète, de l’improvisation jazz-rock et des collages primitifs sur bande d’Edgar Froese, Rêve de mandarineLes débuts de 1970, Electronic Meditation, n’avaient guère de relation avec la protoélectronica étrangement vierge dont la société allemande pionnière deviendrait bientôt synonyme. Cependant, alors qu’il était encore largement alimenté par des instruments organiques, y compris des flûtes, Froese Hendrix-ian des grains de guitare et la batterie du sous-lieutenant Christopher Franke, le deuxième album du groupe, Alpha Centauri, reposait beaucoup plus sur la technologie électronique émergente et les couches de claviers atmosphériques, ouvrant la voie à leur troisième album, Zeit.

Moins impénétrable que la méditation électronique parfois volontairement obscure, Alpha Centauri a fourni une percée commerciale improbable pour Tangerine Dream, car il s’est vendu à 20 000 exemplaires en bonne santé à sa sortie en novembre 1971. Pourtant, alors qu’Alpha Centauri signalait que le groupe berlinois faisait ses premiers pas courageux dans le futur, le contenu du disque faisait à peine allusion au pas de géant que Froese and co ferait avec Zeit, sorti le 2 août 1972.

Souvent (et à juste titre) cité comme une sortie historique dans l’illustre canon de Tangerine Dream, Zeit reste une pierre de touche importante pour deux raisons spécifiques. Ce fut le premier LP de TD à présenter à la fois la line-up «classique» des années 1970 du groupe Froese, Franke et Peter Baumann, ainsi que l’utilisation généralisée de leur futur incontournable, le synthétiseur Moog. Plus prémonitoire, cependant, on pourrait également affirmer de manière crédible que Zeit était le premier album de musique ambiante entièrement réalisé au monde, car il est arrivé dans les magasins une année civile entière avant Robert Fripp et Brian EnoEst tout aussi révolutionnaire (No Pussyfooting).

Indépendamment de sa réputation stellaire, Zeit («Time» en anglais) reste un défi de taille pour tous, sauf pour les auditeurs les plus avides. Un double-disque d’une durée de 75 minutes, il est venu logé dans une pochette énigmatique représentant une éclipse totale; la musique qu’il contenait était – et demeure – la quintessence même d’une austérité sombre.

Mais surtout, c’était aussi convaincant. Évoquant fréquemment les vastes atmosphères en apesanteur de l’espace extra-atmosphérique, Zeit présentait quatre mouvements mystérieux basés sur des drones, chacun durant l’intégralité d’une face du vinyle. Mettant en vedette Moog (joué par Florian Fricke, pilier de Popul Vuh) et des groupes de cordes discordants du Quatuor pour violoncelles de Cologne, le glacial «Birth Of Liquid Plejades» était peut-être l’offre la plus surnaturelle de Zeit, même si elle ombrageait à peine le sombre et monolithique «Nebulous Dawn »,« Origins Of Supernatural Probabilities », insistant et palpitant, ou les lavages néo-choraux véritablement fantasmagoriques de Moog et Mellotron.

Zeit a peut-être diffusé d’étranges nouvelles d’une star très différente, mais sa présence extraterrestre a été bien accueillie par l’univers pop plus large. Son successeur, Atem de 1973, notamment plus accessible, a négocié l’accord international de Tangerine Dream avec Virgin Records. Mais bien que ce soit un bon disque en soi, il ne pouvait pas toucher la spectaculaire musik kosmische des sphères de Zeit.

