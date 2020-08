(Ondulation)

01. Décollage

02. 10 000 volts

03. Coup

04. Étoile

05. Bord de l’univers

06. Résine

07. Tijuana

08. Le hibou

Malgré le fait qu’on nous refuse par intermittence la chance de profiter d’un été chaud et brumeux, nous avons toujours des disques aussi joyeusement lourds et flous que celui-ci pour garder le rêve brûlant vivant. PSYCHLONE ont déjà impressionné, s’élevant nonchalamment au sommet des tas de pierres en herbe et de roches spatiales lors de leur première tentative en 2018 « Mojo Rising », mais «Vénus Skytrip» est une affaire beaucoup plus passionnante que son prédécesseur.

Ouvreur « Être mis à feu » est tout simplement génial. Ouais, nous avons déjà entendu cette souche lourde et doomy de rock psychédélique, mais PSYCHLONE clouez-le avec une telle verve qu’il semble vraiment frais ici. Avec un ressac krautrock palpitant et de nombreux embellissements lysergiques, il a toute l’attitude et le punch de AIMANT MONSTRE à leur meilleur, mais avec le kitsch de la drogue rock remplacé par un sens tangible d’émerveillement cosmique. «10 000 Volts» c’est encore mieux: une master class en SABBAT-ian swing et dynamisme bong, il doit autant aux freak-outs de white-knuckle de HAWKWIND et BOUCLE comme il le fait à toute influence évidente de doom ou de stoner. C’est un rocher de stoner spacieux et mains-dans-l’air, dans lequel The Riff est roi et tout le reste tourbillonne sauvagement autour de son noyau résonnant.

Également, « Coup » réutilise un manuel de fuzz-rock chug et le moule en un hymne sinistrement groovy à des états modifiés de (non) conscience; tous les deux « Étoile » et « Bord de l’univers » Adoptez une approche succincte de la même vision audacieuse, avec des crochets étincelants et une quantité héroïque de grondement des basses. Sans surprise, « Résine » est le moment le plus heureux et le plus vide de l’album, avec un crescendo hurlant digne de MAGICIEN ÉLECTRIQUE. En revanche, «Tijuana» est un thumper sublime, droit devant, avec des nuances de KYUSS et FU MANCHU.

Il se termine par « Le hibou »: neuf minutes de fatalité suppurante, follement trippante, pétillante et scintillante de puissance et de puissance croissantes, jusqu’à ce que même les voyageurs sonores les plus timides grimpent à bord du tapis magique. Si jamais vous voyez un hibou assez gros pour inspirer de tels riffs, n’oubliez pas de courir comme de la merde.

Il semble que nous vivons actuellement quelque chose de proche d’un autre âge d’or pour le stoner rock and doom. Sur cette preuve, PSYCHLONE ayez les côtelettes de mauvaises herbes pour mener la charge par l’avant.

