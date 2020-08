ANTHRAX guitariste Scott Ian a récemment parlé à «Humanisme hardcore avec le Dr Mike» de la façon dont il fait face à la crise des coronavirus et de ce à quoi le circuit de tournée pourrait ressembler après la pandémie. Il a dit (entendre l’audio ci-dessous): « Nous n’aurions jamais, électivement, en tant que groupe, dit: » Prenons deux ans de congé « . Ce n’est pas quelque chose que nous aurions jamais fait. Sur le plan financier, ce n’est même pas quelque chose que nous pourrions nous permettre de faire. Mais même à tous les niveaux, cette conversation – « Faisons une pause » – cela n’arrivera pas. Nous avons été forcés de le faire. situation. Donc, s’il y a une lueur d’espoir à ce sujet pour moi, [it’s] Je suis à la maison avec ma famille plus longtemps que jamais. C’est génial. Donc, trouver des moyens de travailler avec tout ce qui se passe sur la planète et être capable de rester créatif et de rester occupé et de travailler et de faire fonctionner les choses financièrement, c’était un peu comme recommencer, d’une manière étrange, il y a quatre mois.

« Très bien, ce que je fais n’est pas essentiel, ce qui n’était pas difficile à comprendre », a-t-il poursuivi. « Je comprends. Je peux être à la maison avec ma famille. Maintenant, je peux faire ça à plein temps. Et alors comment allons-nous faire en sorte que ça marche avec le groupe pour que financièrement nous puissions garder la tête hors de l’eau aussi? Parce que qui sait comment On va être les derniers à retourner travailler. Alors, découvre-le.

« Il y a une partie de moi maintenant qui est dans les mêmes chaussures que moi quand j’avais 17 ans, parce qu’il essaie de comprendre, comment allons-nous faire cela? Heureusement pour nous, cette année a été un peu hors en tournée de toute façon, parce que nous écrivons un disque, et le plan était de le sortir à la fin de cette année. Tout a changé. Nous espérons l’été prochain. Mais c’est toujours un jeu de dés. Personne ne sait. Tout le monde dit que tout va se passer arriver à nouveau en 21 – peut-être.

« Dans mon esprit, je ne retournerai probablement pas au travail, probablement, jusqu’à ce que, je pense, 22, » Ian m’a dit. « De manière réaliste, c’est à ce moment-là que les choses vont peut-être commencer à revenir à la normale, pour mon monde, en tant que musicien en tournée. Alors maintenant, c’est devenu un cas de, comment faire fonctionner les choses pendant les deux prochaines années – avec le luxe d’être Parce que si ça ne tenait qu’à moi, je traînerais et jammerais avec mon fils toute la journée. Mais maintenant je dois être en mesure d’avoir le reste, je suis juste à la maison et je peux aller au plage et sortir. Et il devient très facile de ne rien faire. Et quand je ne dis rien, je ne veux rien dire de manière paresseuse. Je veux dire, je n’ai rien à voir avec mon groupe et je suis littéralement en vacances de mon travail C’est presque comme un recyclage. Même en faisant des interviews, j’ai en quelque sorte, à un moment donné, dit: « Je ne fais rien. » Vous savez quoi? J’ai maintenant une chance de prendre une pause. Et je l’ai fait. Nous l’avons fait. Et puis nous avons commencé à faire ces choses de collaboration « Instajam » en ligne et ainsi de suite, et lentement mais sûrement, nous avons repris le jeu, et je suis sûr que cela augmentera au fil des mois.

«Mais je vais vous dire quoi: j’adore être à la maison», admit-il. « J’adore ne pas voyager. J’adore ne pas monter dans un avion. Je regardais notre emploi du temps, parce que tout était sur mon calendrier. J’étais censé être en Europe ces deux dernières semaines pour jouer à des festivals. J’étais, genre, « Oh mon Dieu. Je suis tellement content de ne pas être en Ukraine en ce moment. » Imaginez qu’il n’y avait pas de pandémie. Je suis littéralement, comme, je suis à la maison en ce moment, et je suis assis dans mon salon en train de traîner. Juste l’idée de ça, ça n’est jamais arrivé. Nous n’avons jamais annulé les émissions. était hors de mes mains. Et c’était bien de n’avoir aucun pouvoir. Pour la première fois, tout n’est pas entre mes mains. C’est comme: «Hé, je ne peux rien faire. [I’m] je vais juste traîner ici avec ma famille. Dites-moi quand je peux revenir au travail. ‘ »

L’édition Deluxe du 30e anniversaire de ANTHRAXde « Persistance du temps » album est sorti le 21 août via Enregistrements Megaforce. Produit par ANTHRAX et Mark Dodson, il a été rendu disponible exclusivement sur disque et vinyle. L’emballage du CD comprend deux CD et un DVD, l’édition vinyle propose quatre albums, ainsi qu’une pochette révisée qui reflète ce qui avait été le concept visuel original de l’album.

La semaine dernière, Ian dit que ANTHRAX a « beaucoup de matériel » écrit pour son prochain album studio. Le suivi des 2016 « Pour tous les rois » sera ANTHRAXla troisième sortie complète de la chanson depuis le retour du chanteur en 2010 Joey Belladonna, qui est revenu dans le bercail pour les spectacles « Big Four » avec METALLICA, TUEUR et MEGADETH, contribuant ainsi à inspirer une nouvelle vague de créativité.

