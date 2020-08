Ancien AVANT AGNOSTIQUE bassiste Alan Peters (deuxième à gauche sur la photo ci-dessus), qui a joué sur l’album de 1987 du légendaire groupe hardcore « Liberté et justice pour … » album, est mort. La nouvelle de son décès a été confirmée par AVANT AGNOSTIQUE dans une publication sur les réseaux sociaux le vendredi 7 août. Le groupe a écrit: « Ce fut une journée très triste. Nous avons perdu un frère solide, un bon ami et un ancien membre du groupe qui faisait partie de la magie et de la création de notre Liberté et justice pour … LP. Alan Peters n’est plus avec nous. On se voyait souvent ici et là surtout à Dallas. La dernière fois, il n’a pas fait la série et nous avons pensé que nous l’aurions rattrapé quelques mois plus tard. Malheureusement, cela ne s’est jamais produit. Nos plus sincères condoléances pour le Peters famille. Alan avait des racines profondes dans la scène Pitsburgh et la scène NYHC. Repose en paix mon frère, tu ne seras pas oublié … «

Selon The Big Takeover, Peters a grandi dans l’Ohio et a ensuite déménagé à Pittsburgh. En plus de AVANT AGNOSTIQUE, il a joué dans CRAWLPAPPY, qui a sorti un EP sur Coupure électrique! Registres en 1990, et ABSOLUTION, qui a été décrit par l’écrivain Steven Blush dans le livre « New York Rock: de la montée du Velvet Underground à la chute du CBGB » comme « la réponse de la fin des années 80 de NYHC à un groupe hardcore du début des années 80. »

Aujourd’hui a été un jour très triste. Nous avons perdu un solide frère, un bon ami et un ancien membre du groupe qui faisait partie de la magie et … Publié par Agnostic Front le vendredi 7 août 2020

