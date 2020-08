Def Leppard se prépare à célébrer le 33e anniversaire de son album à succès Hysteria avec une semaine d’événements spéciaux.

Hysteria est sorti le 3 août 1987, et le groupe a lancé les choses avec une soirée d’écoute spéciale et un chat en direct avec le guitariste Phil Collen plus tard dans la journée à 17h BST.

Def Leppard a déclaré: « Suivez les réseaux sociaux Def Leppard toute la semaine alors que nous célébrons l’anniversaire de l’album avec des artefacts Hysteria, des commentaires, des vidéoclips, des produits dérivés, un concours, et plus encore! »

Les fans sont encouragés à utiliser le hashtag # Hysteria33 toute la semaine et à garder les yeux sur le site Web de Def Leppard.

Dans d’autres nouvelles de Def Leppard, le groupe a annoncé que sa tournée 20/20 Vision avec ZZ Top avait été annulée.

Les groupes devaient partir ensemble sur la route à travers les États-Unis en septembre et octobre. Cependant, alors que le coronavirus continue de se propager et que les restrictions de verrouillage sont toujours en place, toute la tournée est terminée.

Def Leppard a déclaré dans un communiqué: «Malheureusement, nous n’irons pas de l’avant avec notre tournée 20/20 Vision avec ZZ Top par prudence pour nos fans et notre équipe. Notre sécurité collective est la plus importante en ce moment. Nous avons hâte de reprendre la route et de vous voir bientôt. »

Les fans peuvent obtenir des remboursements via leur point d’achat.