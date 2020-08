Ce 2020 ne cesse de s’améliorer, Eh bien, plusieurs artistes et groupes rompent le silence pendant cette quarantaine pour nous présenter de la musique fraîchement sortie du four. Il y a de nombreux exemples, car il semble que la plupart d’entre eux ont beaucoup profité de ces jours d’enfermement, en composant et en enregistrant des choses très intéressantes, mais sans aucun doute l’un des retours les plus excitants de cette année est celui de Deftones.

Après quatre ans de création de son dernier disque, Sang, Chino Moreno, Frank Delgado, Stephen Carpenter, Abe Cunningham et Sergio Vega, ont annoncé il y a quelques heures qu’en dans quelques semaines nous pourrons écouter son neuvième album studio, qui s’appelle Ohms. Un album très attendu par les fans, car Ils mentionnaient depuis longtemps qu’ils étaient en studio et qu’ils n’avaient rien sorti.

Les Deftones reviennent plus forts que jamais

Heureusement, le groupe a calmé les envies de ses fans en visionnant quelques détails de ce nouvel album, qui comprendra 10 chansons produites par Terry Date, qui a travaillé sur d’autres matériaux importants de ce grand groupe comme son album éponyme, Adrénaline, Autour de la fourrure et bien sûr le grand Poney blanc – Qui d’ailleurs, ce 2020 a eu 20 ans et ils l’ont célébré en grand -.

Comme si cela ne suffisait pas les Deftones ont annoncé qu’ils sortiraient la chanson qui donne son nom à l’album, soi-disant vendredi 21 août. Et à la surprise de beaucoup, Chino Moreno et sa compagnie ont préféré que tous ses adeptes s’endorment paisiblement et Ils ont anticipé la sortie de cette chanson, mais nous ne nous attendions pas à ce qu’ils reviennent avec plus de retraits que jamais.

« Ohms » est accompagné d’une vidéo qui vous épatera

« Ohms » commence par un son ambiant plutôt sombre et de nulle part un riff effréné entre, de sorte que plus tard les autres membres du groupe le rejoignent. Mais tout à coup, il y a un peu de calme pendant le couplet, où l’on peut entendre la voix de Chino dans toute sa splendeur et se qualifier avec les autres instruments. Cette chanson a tout ce que nous aimons dans sa musique, ses guitares et un son tonitruant.

En plus de sortir la nouvelle chanson, Deftones nous a également montré la vidéo officielle qui était en charge du réalisateur colombien Rafael Perez -Mieux connu comme Rafatoon– et qui a travaillé avec des artistes comme Dua Lipa et Kygo. Dans ce clip vidéo, le groupe se lance directement dans la science-fiction, nous montrant un homme marchant dans un monde sombre qui a été consommé par la technologie mais qui a encore un peu d’humanité, qu’il trouve chez une femme.

Ohms, le nouvel album de Deftones sera disponible sur les plateformes numériques et au format physique 25 septembre prochain et vous pouvez le précommander ICI. Mais pendant que nous attendons ce jour Regardez ci-dessous la vidéo officielle qu’ils ont publiée pour la chanson qui donne son nom à cet album:

Voir sur YouTube