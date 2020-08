Delicate Sound Of Thunder de Pink Floyd sera projeté dans les cinémas du monde entier pour une nuit seulement le 15 octobre.

Le concert a été enregistré et filmé au Nassau Coliseum de Long Island en août 1988 pendant la tournée du groupe en soutien à A Momentary Lapse Of Reason de l’année précédente.

La nouvelle version cinématographique de Trafalgar Releasing a été restaurée, remixée et rééditée à partir des négatifs originaux 35 mm et transférée en 4K. Il a été entièrement réédité par Benny Trickett sous la direction créative d’Aubrey Powell de Hipgnosis, tandis que l’audio a été remixé par David Gilmour, Andy Jackson et Damon Iddins.

Une déclaration sur le communiqué se lit comme suit: «En tant que témoignage de la puissance créative de David Gilmour, Nick Mason et Richard Wright à leur meilleur incendiaire, Delicate Sound Of Thunder de Pink Floyd au cinéma est un événement captivant et édifiant, qui plaira à tous fan de musique rock.

Le trio a été rejoint sur scène par Guy Pratt, Jon Carin, Tim Renwick, Gary Wallis, Scott Page, Margret Taylor, Rachel Fury et Durga McBroom.

Pour marquer l’annonce, une vidéo de la version remixée Learning To Fly a été publiée.

Les billets seront mis en vente à partir de vendredi prochain (28 août). Visitez le site officiel de Delicate Sound Of Thunder pour savoir où le film sera projeté près de chez vous.